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 Происшествия, Киевские новости
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 ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать. ФОТОрепортаж

В Святошинском районе Киева грузовой автомобиль сбил насмерть женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.

Как удалось выяснить, водитель грузовика ЗИЛ с песком двигался по улице Жолудева от проспекта Королева в направлении улицы Симиренко. По невыясненным причинам он не увидел женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате грузовик сбил женщину и поехал дальше. Его остановили неравнодушные автомобилисты уже на выезде на улицу Симиренко.

Отмечается, что для 45-летней женщины наезд был роковым - она ​​погибла, и медики по приезду лишь констатировали смерть.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 01
ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 02
ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 03
ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 04

ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать 05

Источник: https://censor.net.ua/p3173031
 
 
 Топ комментарии
 
а кем надо быть, чтобы лежачие полицейские переехать и не заметить пешехода? это на какой скорости зил с песком перепрыгивал лежачих полицейских??
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це в Європі водії, а внас дурбелики, які за кіло сала права придбали
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Убожище радянського автопрому далі мстить за образу, що більш їх не рахують за авто, а так - капсула смерті.
І водій - дятел. Як можна не бачити пішоходу, коли лежачий перед зеброю. Чи так тряхонуло, що очі замулились?
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У нас ещё есть куча пешеходов которая летит и не смотрит по сторонам, бо ЗИЛ не заметить ещё надо уметь. Земля пухом.
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а кем надо быть, чтобы лежачие полицейские переехать и не заметить пешехода? это на какой скорости зил с песком перепрыгивал лежачих полицейских??
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тут нет, но водителя все-равно будут судить
такое уж это занятие - сел за руль, значит помни - в любой момент может случиться беда, которая сломает твою жизнь навсегда
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Коли деяким пішоходам кажеш що треба переконатися чи тебе побачив водій і він зупинився, аж тоді можна переходити дорогу, то вони відповідають що вони на пішоходному переході і вони в будь якому разі праві.
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в нормальных странах они прави. а у диких обезян - раздлайся море какашка на машине едет.
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Убожище радянського автопрому далі мстить за образу, що більш їх не рахують за авто, а так - капсула смерті.
І водій - дятел. Як можна не бачити пішоходу, коли лежачий перед зеброю. Чи так тряхонуло, що очі замулились?
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це в Європі водії, а внас дурбелики, які за кіло сала права придбали
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т.е. он не почувствовал удара и поехал дальше? он не смотрел в зеркала..что там (кто там) ?
нет! так не пойдет! он не мог не почувствовать и не увидеть уже лежащую сбитую...
т.е он преднамерено уходил с места преступления... подонок!
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Про померлих поганого не кажуть,скажу ЩЕ живим :ПІДІЙШОВ ДО ПЕРЕХОДУ- ПОДИВИСЬ НА ЛІВО****, ДОЙШОВ ДО СЕРЕДИНИ - ПОДИВИСЬ НА ПРАВО**** Це в дитячому садочку вчили.
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после покупки авто стал значительно внимательнее переходить дорогу.....
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Попал водятел. На нем сейчас все статистику себе подправят, и гаишники, и прокуратура, и суд.
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