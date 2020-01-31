 ЗИЛ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Киеве: водитель хотел сбежать. ФОТОрепортаж

Об этом сообщают "Вартові Еспресо", передает Цензор.НЕТ.
Как удалось выяснить, водитель грузовика ЗИЛ с песком двигался по улице Жолудева от проспекта Королева в направлении улицы Симиренко. По невыясненным причинам он не увидел женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате грузовик сбил женщину и поехал дальше. Его остановили неравнодушные автомобилисты уже на выезде на улицу Симиренко.
Отмечается, что для 45-летней женщины наезд был роковым - она погибла, и медики по приезду лишь констатировали смерть.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
много ты тут заметишь?
такое уж это занятие - сел за руль, значит помни - в любой момент может случиться беда, которая сломает твою жизнь навсегда
І водій - дятел. Як можна не бачити пішоходу, коли лежачий перед зеброю. Чи так тряхонуло, що очі замулились?
нет! так не пойдет! он не мог не почувствовать и не увидеть уже лежащую сбитую...
т.е он преднамерено уходил с места преступления... подонок!