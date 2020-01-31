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 Политика Украины, Общество
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Все про:заложник (1398) Донбасс (20573) пропавший без вести (10) Офис Президента (234) Коляда Оксана (33)

 В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе. ФОТО

В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Участники встречи обсудили, в частности, вопрос создания при Кабинете Министров Украины постоянной Комиссии по розыску пропавших без вести, формирования поисковых групп на ее базе, а также военных и гражданских реестров лиц, пропавших без вести.

На заседании рабочей группы присутствовали: министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, ее заместители и советники для более оперативного решения вопросов, представители Офиса Генерального прокурора, Службы внешней разведки, руководитель Центра освобождения заложников при СБУ, представители Министерства внутренних дел, Национальной полиции и Министерства обороны.

Как отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, предоставление ведомству функции поиска без вести пропавших является одним из приоритетов. По ее словам, Министерство инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп.

Со своей стороны координатор рабочей группы Николай Колесник отметил важность обсуждения вопроса назначения членов Комиссии на заседании рабочей группы.

"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - отметил он.

Также на заседании рабочей группы обсудили вопросы оказания помощи гражданским заложникам после освобождения.

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В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе 01
В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3172985
 
 
 Топ комментарии
 
"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - отметил он. Зе- фанаты , вам не стыдно ?
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В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе. ФОТО
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Тобто ті люди, які зникли в Криму не цікавлять.
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Кабздець...
Шість років війни... шість років за цим питанням працює купа Громадських та волонтерських організацій. Працюють і знаходять за народні і волонтерські кошти.
І тут виповзло оце незрозуліле...
Єй ЗЕбота ... поки ви туди то ми давно вже відтути...
Зніміть ссої кіпи... та надіньте як ваш бубочко презеШоломи...
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"Я видел предварительный состав Комиссии по розыску пропавших без вести - там почти 90% лиц вообще не имели отношения к этой важной работе", - отметил он. Зе- фанаты , вам не стыдно ?
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Обращатся к зе-фанатам всё равно, шо в пещеру орать - нет их тут.
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Надо вспомнить Петю , тогда убогие опять появятся с воплями "порохоботы!" В Офісі Президента обговорили створення комісії з розшуку зниклих безвісти на Донбасі - Цензор.НЕТ 4101
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сколько дармоедов вместе(((((((((( только с окончанием войны вы многих найдете убитыми и зарытими бандитами русского мира
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В Офисе Президента обсудили создание комиссии по розыску пропавших без вести на Донбассе. ФОТО
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Тобто ті люди, які зникли в Криму не цікавлять.
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А чё нет отчёта,,СХЕМ",Ткача,Андрушко? Непорядок! Люстрацию не провели!,
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Зе шёл на выборы с меседжем освободить наших узников, а комиссию по розыску пропавших без вести на Донбассе создают только сейчас. Поворотливые. А потрох так и неудосужился создать что-то подобное, а ведь наших вывозили аж в кабарду как рабов и от власти с тех пор тишина. Поэтому не пишите, что потрошиная власть украинская - бо ей по-хер на людей было, есть и будет.
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Кабздець...
Шість років війни... шість років за цим питанням працює купа Громадських та волонтерських організацій. Працюють і знаходять за народні і волонтерські кошти.
І тут виповзло оце незрозуліле...
Єй ЗЕбота ... поки ви туди то ми давно вже відтути...
Зніміть ссої кіпи... та надіньте як ваш бубочко презеШоломи...
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Хорошое дело главное во время это придумали.
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Плохо что не пригласили корреспондентов ,,СХЕМ".Им надо в ОП ,рядом с охраной оборудовать круглосуточный пост,чтобы могли контролировать всех входящих и выходящих и срочно докладывать в Мацкву.Онлайн ,так сказать.
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Мелко копаешь. Зеля сам и докладывает. ***** напрямую.
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всего лиш очередная попытка показать что они чтото делают.
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Забытая истина...Если хочешь гарантированно похоронить какое то дело-создай комиссию или комитет.Заболтают и забудут для чего были созданы.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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