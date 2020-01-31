 4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на People's Daily, China в твиттере.
На предоставленном видео от 29 января можно увидеть как строят госпиталь "Лейшеншань" на 1600 пациентов, где к работам привлечено 4900 человек и 1000 единиц техники.
По информации издания, строительство другого госпиталя "Хуошеншань" на 1000 мест, которое началось 24 января, может закончится уже 2 февраля - на день раньше изначально запланированной даты. На опубликованных спутниковых снимках от 29 января видно, как продвигается строительство.
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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
На данный момент количество жертв болезни составляет 213 человек.
Скушать летучую мышку за 5 юаней и поймать короновирус, а потом строить госпиталя за неделю и терять десятки или сотни миллиардов долларов в экономике.
Как это по китайски 😟
Я спрашиваю халяльное сало и кашерный самогон ,- так батюшка рекомендует 😀
Ну, а у нас задачи решаются языком.
мы многое не можем сделать того, что могут китайцы...
https://youtu.be/AVUBVZmNG-4
а у нас только воровать умеют как спринтеры.
Делим 1400 на 37 получаем приблизительно 38.
50 мостов делим на 38 получаем 1.3 моста на Украину...
оксид углерода
диоксид углерода
феноламмиак
Оксид азота
формальдегид бензоли
И главная отрава - стирол, а если пожар -это мгновенная смерть от двух вдохов..
Ну, а у нас задачи решаются языком.