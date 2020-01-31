 4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на People's Daily, China в твиттере.

На предоставленном видео от 29 января можно увидеть как строят госпиталь "Лейшеншань" на 1600 пациентов, где к работам привлечено 4900 человек и 1000 единиц техники.

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По информации издания, строительство другого госпиталя "Хуошеншань" на 1000 мест, которое началось 24 января, может закончится уже 2 февраля - на день раньше изначально запланированной даты. На опубликованных спутниковых снимках от 29 января видно, как продвигается строительство.













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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

На данный момент количество жертв болезни составляет 213 человек.