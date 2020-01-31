EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 За рубежом, Здоровье
  7638  48
Материалы по теме:
Все про:больница (636) вирус (184) строительство (1683) Ухань (3)

 4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В китайском городе Ухань, откуда начал распространяться смертоносный коронавирус нового типа, продолжается строительство новых больниц "Хуошеншань" и "Лейшеншань". Их начали сооружать всего несколько дней назад и планируют окончить строительство уже в первых числах февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на People's Daily, China в твиттере.

На предоставленном видео от 29 января можно увидеть как строят госпиталь "Лейшеншань" на 1600 пациентов, где к работам привлечено 4900 человек и 1000 единиц техники. 

Читайте также: Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 204, только за последние сутки скончались 42 человека, - госкомитет КНР

По информации издания, строительство другого госпиталя "Хуошеншань" на 1000 мест, которое началось 24 января, может закончится уже 2 февраля - на день раньше изначально запланированной даты. На опубликованных спутниковых снимках от 29 января видно, как продвигается строительство.

4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом 01
4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом 02

4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом 03
4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом 04
4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом 05
4900 рабочих и 1000 единиц техники заканчивают возведение в Ухани госпиталя для больных коронавирусом 06

Фото - Getty Images

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

На данный момент количество жертв болезни составляет 213 человек.

Источник: https://censor.net.ua/p3172982
 
   
 Топ комментарии
 
А у нас 15 лет строят больницу будущего для украинских детей, но никто так за это не сидит.
 показать весь комментарий
 
В нормальной стране для коррупционеров есть только одна причина не сидеть - он был расстрелян!
 показать весь комментарий
 
На киностудии "95 квартал" - в масштабе 1:1 000 000 000!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конечно!

Скушать летучую мышку за 5 юаней и поймать короновирус, а потом строить госпиталя за неделю и терять десятки или сотни миллиардов долларов в экономике.

Как это по китайски 😟
 показать весь комментарий
 
собсно, шо жрут рядовые украинцы, от летучей мыши далеко не улетело... Только при этом никто ниче не строит да и медицина (в отличие от китаёз) в глубокой опе. Да и всё в целом в глубокой опе
 показать весь комментарий
 
 
Что жрешь ты не знаю,

Я спрашиваю халяльное сало и кашерный самогон ,- так батюшка рекомендует 😀
 показать весь комментарий
 
у кацапов есть ещё оспа, чума и прочая дрянь ...
 показать весь комментарий
 
А у нас 15 лет строят больницу будущего для украинских детей, но никто так за это не сидит.
 показать весь комментарий
 
 
В нормальной стране для коррупционеров есть только одна причина не сидеть - он был расстрелян!
 показать весь комментарий
 
 
Китай совсем не в лидерах рейтинга стран без коррупции, а такие пятилетки за три дня и совок умел выдавать. Лидеры стран без коррупции такое впрочем тоже так быстро не построят, хотя им и не надо - и так еды хватает чтобы еще и летучих мышей жрать.
 показать весь комментарий
 
Совку до такой организованности какать и какать.
 показать весь комментарий
 
Я тоже за расстрел всех причастных к непостройке Больницы будущего.
 показать весь комментарий
 
У тебя нет будущего, поэтому иди на другие ветки, обсуждай свое зубожиння.
 показать весь комментарий
 
Ну и? Отсортировываю убогую зубожилую биомассу, и отправляю, что бы не мешало.
 показать весь комментарий
 
Потрохосос он копеешный, а не регулеровщик.
 показать весь комментарий
 
Самый популярный мемас по поводу этой стройки - это звонки из Берлина в Китай с просьбой выслать им рабочих. Там с 2006го строят аэропорт, но всё никак не могут закончить. При том, что денег туда влили - мама не горюй.
 показать весь комментарий
 
Иди ты посиди, в туалете, сбрось давление! Ты деятель ,уев сколько кидал на строительство этой больницы когда был марафон поддержки? Сколько больным детям помог на операцию? Раненым на фронте?
 показать весь комментарий
 
 
Клоун, скуяли кто-то должен от своих копеек выделять на больницы, когда Свинарчуки за неделю крали больше, чем стоит такая больница
 показать весь комментарий
 
Немцы решают задачи головой, китайцы решают задачи количеством рабочих рук.

Ну, а у нас задачи решаются языком.
 показать весь комментарий
 
За неделю ! Учитесь . Мост в Днепре 3 года ремонтируют .
 показать весь комментарий
 
 
А зеуряд теж може організувати таке будівництво?
 показать весь комментарий
 
 
На киностудии "95 квартал" - в масштабе 1:1 000 000 000!
 показать весь комментарий
 
 
зеуряд може організувати шоу, шоб всі думали, шо там іде таке будівництво
 показать весь комментарий
 
 
Там лиш можуть здриснути з України на дорогі курорти на період епідеії.
 показать весь комментарий
 
 
Ali Hasan - да любая власть не сможет...

мы многое не можем сделать того, что могут китайцы...
https://youtu.be/AVUBVZmNG-4
 показать весь комментарий
 
Они в турборежиме сами знаете что крутят, а не больницы строят
 показать весь комментарий
 
Пока построят эпидемия закончится..По такому принципу вся Барабашка построена
 показать весь комментарий
 
Достроят. Если до момента достройки так же дружно не слягут с вирусом.
 показать весь комментарий
 
По неподтвержденым даным,в китае в день от вируса умирает около 1 тысячи, трупы просто сжигают
 показать весь комментарий
 
Уявляю як хворі будуть страждати від хвороби та ще й задихатимуться від запахів токсичних китайських будматеріалів. Але їм мабуть не звикати до такого.
 показать весь комментарий
 
 
китайцы за год в своей стране построили 50 мостов!!!!!
а у нас только воровать умеют как спринтеры.
 показать весь комментарий
 
Население Китая - 1.4 миллиарда человек, Украины 37 миллионов симок.
Делим 1400 на 37 получаем приблизительно 38.
50 мостов делим на 38 получаем 1.3 моста на Украину...
 показать весь комментарий
 
 
А я думаю .що це нагла ******* з елементами пропоганди... от чоммусь не вірю . можливо є серед форумчан будівельники .то нехай поправлять.
 показать весь комментарий
 
Это сендвич панели, любое здание возводится за две недели, только это отрава для человека та ещё.
 показать весь комментарий
 
В яму проще и дешевле. Потом крест поставить, если будет кому.
 показать весь комментарий
 
Ужас.. Это же сендвич-панели для складов и промзоны.. дышите -
оксид углерода
диоксид углерода
феноламмиак
Оксид азота
формальдегид бензоли
И главная отрава - стирол, а если пожар -это мгновенная смерть от двух вдохов..
 показать весь комментарий
 
Немцы решают задачи головой, китайцы решают задачи количеством рабочих рук.

Ну, а у нас задачи решаются языком.
 показать весь комментарий
 
 
Scharfe Fantasie!!!!Нет слов выразить восхищение успехам Китая в строительстве!!!
 показать весь комментарий
 
Такое слаженную работу такого количества техники , такую организацию работ вижу первый раз в жизни , хотя строек повидал не мало в разных странах, .... ну а нам учиться,учиться ,и еще раз учиться ,особый респект прорабам,геодезистам,одно слово МОЛОДЦЫ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх