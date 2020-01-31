 Елена Зеленская обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА, - ОП. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Во время skype-совещания Елены Зеленской с руководителем Черкасской области Романом Боднарем шла речь о ходе подготовки пилотного проекта, цель которого – обеспечить в рационе детей достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.
Идея проекта возникла во время декабрьского визита Елены Зеленской в черкасские учебные заведения. Тогда супруга Президента общалась с родителями школьников и приняла участие в круглом столе "Здоровая школа" с председателями объединенных территориальных громад, директорами сельских школ и представителями районного отдела образования.
Во многих европейских странах действует программа "Стакан молока". Такая практика в свое время существовала и в нескольких регионах Украины. Поскольку программа продемонстрировала эффективность и положительное влияние на здоровье детей, было предложено ее возобновить. Черкасчина согласилась стать пилотным регионом для внедрения подобного проекта и уже начала его разработку.
К встрече Елены Зеленской с главой Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышовым присоединилась министр образования и науки Анна Новосад. Обсуждалась ситуация со школьным образованием в области в целом, планы по строительству новых и организации опорных школ, текущее состояние системы школьного питания.
В числе актуальных проблем руководитель Киевской области отметил, в частности, обеспечение школ качественной водой. В итоге договорились уделить этому вопросу особое внимание в ходе аудита, который запланировали провести для оценки текущего состояния и уровня удовлетворенности школьным питанием. По его результатам будут определены школы, требующие первоочередных действий, а также лучшие практики, которые стоит масштабировать на уровне области.
Кроме того, были затронуты вопросы нехватки мест в детских садах. Анна Новосад рассказала, что Министерство образования и науки в настоящее время рассматривает возможность для родителей малышей получать ваучеры в частные садики, если в государственных не хватает мест.
- Удались.
- Сама удались, овца тупая !
- нєт хлєба, то хай їдять піроженне
КАКАЯ РАЗНИЦА?))) Есть он у ваших детей или нет...
30 жовтня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект №0873 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)».
Після першого читання документ вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів. Але пізніше до документу були внесені поправки № 6, № 11 та № 21, авторами яких є народні депутати Олег Бондаренко («Слуга народу») та Степан Івахів (група «За майбутнє»).В підсумку, законопроект визначив термін «суцільна рубка» як «рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки». Таким чином, можна буде зрубати ліс за декілька прийомів, лишивши на його місці підріст висотою 0,5-1,5 метра, і така рубка буде вважатися «не суцільною»--кому підіграли?
а для того, чтобы грызть.
школьное питание.
Два місяці тому :
"Во многих странах есть, это государственная программа, детям принудительно каждому в руки дают этот стакан молока, и они выпивают. Если у нас будет, например, программа "Яблоко для ребенка"... У нас яблоки просто гниют на Западной Украине, их некуда продавать, там делают из них сок, все, что угодно, их очень много", - добавила Зеленская.
https://ukranews.com/news/668159-zelenskaya-elena-vozmetsya-za-pitanie-v-shkolah-i-yabloki-na-zakarpate
Яблука гниють,а вона чиєсь молоко впарює ??? Шо случілось ? Куди поділи прошлогодню Зєлєнську ?
- Так я не поняла? Дитям фуагру и лобстеров не дают?
часом не 95 АНАЛ!?))))
А вона Міністр освіти Украіни, аааа!
- Первая? Не знаю. Я всех этих лядей не упомню.
КОМУ нахрен он нужен?
Только плевать туда по приколу!