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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:школа (1987) Елена Зеленская (43) Новосад (73) Боднар Роман (1)

 Елена Зеленская обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА, - ОП. ФОТОрепортаж

Супруга Президента Украины Елена Зеленская обсудила с главами Черкасской и Киевской областных государственных администраций проект по внедрению здорового питания в украинских школах, который инициировала первая леди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Во время skype-совещания Елены Зеленской с руководителем Черкасской области Романом Боднарем шла речь о ходе подготовки пилотного проекта, цель которого – обеспечить в рационе детей достаточное количество молочных и кисломолочных продуктов.

Идея проекта возникла во время декабрьского визита Елены Зеленской в черкасские учебные заведения. Тогда супруга Президента общалась с родителями школьников и приняла участие в круглом столе "Здоровая школа" с председателями объединенных территориальных громад, директорами сельских школ и представителями районного отдела образования.

Во многих европейских странах действует программа "Стакан молока". Такая практика в свое время существовала и в нескольких регионах Украины. Поскольку программа продемонстрировала эффективность и положительное влияние на здоровье детей, было предложено ее возобновить. Черкасчина согласилась стать пилотным регионом для внедрения подобного проекта и уже начала его разработку.

К встрече Елены Зеленской с главой Киевской областной государственной администрации Алексеем Чернышовым присоединилась министр образования и науки Анна Новосад. Обсуждалась ситуация со школьным образованием в области в целом, планы по строительству новых и организации опорных школ, текущее состояние системы школьного питания.

В числе актуальных проблем руководитель Киевской области отметил, в частности, обеспечение школ качественной водой. В итоге договорились уделить этому вопросу особое внимание в ходе аудита, который запланировали провести для оценки текущего состояния и уровня удовлетворенности школьным питанием. По его результатам будут определены школы, требующие первоочередных действий, а также лучшие практики, которые стоит масштабировать на уровне области.

Кроме того, были затронуты вопросы нехватки мест в детских садах. Анна Новосад рассказала, что Министерство образования и науки в настоящее время рассматривает возможность для родителей малышей получать ваучеры в частные садики, если в государственных не хватает мест.

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Елена Зеленская обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА, - ОП 01
Елена Зеленская обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА, - ОП 02
Елена Зеленская обсудила вопросы школьного питания с главами Киевской и Черкасской ОГА, - ОП 03

Источник: https://censor.net.ua/p3172974
 
   
 Топ комментарии
 
- Лена, как выходные ?
- Удались.
- Сама удались, овца тупая !
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- Лена, как выходные ?
- Удались.
- Сама удались, овца тупая !
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Она в школьном питании разбирается так как я в балете.
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У мене таке враження, шо вся ця "влада" формувалась за п'єсою Леся "Мєсто встречі ізмєніть ніззя"
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"Сінєглазка стоїть раком на півдорозі між уборною і общею залою. Вона блює і співає" (с) Лесь
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Надо заставить деток чтоб они лучше питались.
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Бутусов! Дайош вєсті с палєй! З самого ранку спішу відкрити Цензор щоб взнати скільки молока надоїли в Черкаській області!
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это именно то в чём остро нуждаетса страна и общество.... не в зуб ногой.....
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Кому как, а мне кажется, что вторая фотка сверху- очень показательна! Мне даже тётю Лену жалко стало... Правда, где-то очень глубоко в душе жалко. Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 3757 Она настолько растеряна, что сохранить достойный, врубающийся в тему фэйс- не получилось. Куды ж ты полезла, Лена?! Кто тебя надоумил?! Это же дети! Будь моя воля, я бы её даже к котам своим не подпустил.
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даже??? к котам... Коти - ето кадеш кадешім!!!! Святойє Святих!!!
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Так и есть! Но! Я обычно радуюсь, когда люди пытаются покомить мою дворню. А вот её бы- не подпустил!
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Это точно! Там гармонирует всё... Абсолютно всё! Даже полстакана водки, по правую руку, от Лены. Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 2665
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ну да - скучающая презрительная рожа того мужика - очень удачно
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Лєнка:
- нєт хлєба, то хай їдять піроженне
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Нет хлеба?....
КАКАЯ РАЗНИЦА?))) Есть он у ваших детей или нет...
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Ця ВАТНА КУРКА тоже решила немного постебатся над 73% мудрого украинского нарИду?))))
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стакан молока в условіях школьной антісанітарії пріравніваєца к стакану йаду
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Дивлюсь на фотку і думаю: де тепер земля абетаванная?
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вона українка-Олена Кияшко.=====Діяльність сценаристка, архітекторка,автор 95 Кварталу[1][2][====так це вона йому написала,як потрібно грати на піаніно?---13 січня 2020 Зеленський включив Олену до складу ради Мистецького арсеналу, яку очолив міністр культури Володимир Бородянський[-----знайшла цікаве---Батько дружини президента Володимира Зеленського Олени - Володимир Кияшко працює помічником на громадських засадах народного депутата із фракції "Слуга народу", голови комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка.
30 жовтня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроект №0873 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)».
Після першого читання документ вносив заборони на проведення суцільних рубок оздоровлення та формування лісів. Але пізніше до документу були внесені поправки № 6, № 11 та № 21, авторами яких є народні депутати Олег Бондаренко («Слуга народу») та Степан Івахів (група «За майбутнє»).В підсумку, законопроект визначив термін «суцільна рубка» як «рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за один прийом, крім останнього заходу поступової рубки». Таким чином, можна буде зрубати ліс за декілька прийомів, лишивши на його місці підріст висотою 0,5-1,5 метра, і така рубка буде вважатися «не суцільною»--кому підіграли?
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Копируют кацапскую схему: там фирмы повара сцаря поставляют, тут ленка решила подмять это направление....
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зачем мне дали карандаш и где тут писать ? Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 1491 Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 4033

Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 6763
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карандаш не для того, чтобы писать,

а для того, чтобы грызть.

школьное питание.
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карандаш шоп узнать - она сосьот ілі ліжет. По-факту - гризьот
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))) Прикольно! Ей на картинках показывают чем детей кормят. А мужу на картинках - чем воюет армия! Не лоховского ума люди...
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Порохоботи пишуть Ленкі коменти на Фейсбук :
Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 7938
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Скажите мне пожалуйста, какой пост занимает эта курица, что бы проводить совещание, с главами ОГА?
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Я бы написал! Но боюсь получу бан! Как это по мягче сказать. Дублерша актрисы из немецких фильмов для взрослых!
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В юності часто супроводжувала Зеленського на виступах і репетиціях, допомагаючи у підготовці номерів, пізніше стала автором студії.Пара зустрічалася 8 років, 6 вересня 2003 року одружилися.
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У неї чоловік шаурму їсть на заправках, а ця тупа курка за дитяче харчування вирішила взятися. Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 9841
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Падаждітє-падаждітє ! Какой такой "Стакан молока" ???
Два місяці тому :
"Во многих странах есть, это государственная программа, детям принудительно каждому в руки дают этот стакан молока, и они выпивают. Если у нас будет, например, программа "Яблоко для ребенка"... У нас яблоки просто гниют на Западной Украине, их некуда продавать, там делают из них сок, все, что угодно, их очень много", - добавила Зеленская.

https://ukranews.com/news/668159-zelenskaya-elena-vozmetsya-za-pitanie-v-shkolah-i-yabloki-na-zakarpate

Яблука гниють,а вона чиєсь молоко впарює ??? Шо случілось ? Куди поділи прошлогодню Зєлєнську ?
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А в конце встречи Ленка такая, смотря на меню:
- Так я не поняла? Дитям фуагру и лобстеров не дают?
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Елена ЗЕ похоже неплохой человек. Но есть к ней одна, но большая претензия. В прошлом году она была единственная, кто мог спасти страну, сказав мужу: Или я, или Банковая! Выбирай. Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 4849
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Незнаю не знаю! Можно забрать девушку из 95 квартала. Но 95 квартал из девушки никогда!
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Любая кормушка зависит от тех кто туда хавчик ложит. Отсюда, 95 квартал существует только пока его содержит беня и тупое ватобыдло ржет и покупает билеты на "поржать". Единственный контингент который все еще "ржет и платит" это необразованный провинциальный русскоязычный люмпен.
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Кто наделил полномочиями это ВАТНОЕ СУЩЕСТВО!?
часом не 95 АНАЛ!?))))
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А Олена Зеленська яку посаду у владі України займає щоб голів адміністрацій слухати, хай хоч і по харчуванню дітей!!!
А вона Міністр освіти Украіни, аааа!
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У нас нет института Первой леди, это просто криворожская тетка не знает чем себя занять
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Пусть поделится опытом, как оформлять субсидию при муже миллионере!
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- Как вам наша первая леди?
- Первая? Не знаю. Я всех этих лядей не упомню.
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Какой в жопу стакан молока?
КОМУ нахрен он нужен?
Только плевать туда по приколу!
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Зайдіть на лєнкіну сторінку фісбуку, тама достатньо відгуків з цього приводу, навіть без шльопок...
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Супруга Владимира Зеленского стала супругой президента Владимира Зеленского! Порохобот, а чего в жизни добился ты? Олена Зеленська обговорила питання шкільного харчування з головами Київської та Черкаської ОДА, - ОП - Цензор.НЕТ 9426
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Ты тоже хочешь стать супругой президента Зеленского? Любимой супругой стать уже не выйдет. Но второй или третьей - вполне.
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ну, а ты чего добился в жизни или сказать нечего? а отож
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