 Кабмин планирует принять постановление из-за притеснения ПЦУ в Крыму, - министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий. ФОТО

Как сообщает пресс-служба министерства, эти вопросы могут быть урегулированы соответствующим постановлением КМУ, которое сейчас подготовили в Минветеранов, передает Цензор.НЕТ.
Также во встрече приняли участие начальник профильного управления министерства Сергей Мокренюк и главный редактор газеты "Кримська світлиця" Андрей Щекун.
"Совместно обсудили вопрос каким образом нужно действовать, чтобы в информпространстве, распространять украинский контент на территории временно оккупированного полуострова, чтобы противодействовать российской пропаганде", – говорится в сообщении Минветеранов.
В Украине есть города, где ловит только бесплатное российское ТВ. Сеть Зеобуда не дотягивается. А спутник на днях закодировали. Как так получилось?
Около пяти миллионов украинских домохозяйств принимали открытые центральные украинские каналы со спутника. Но 28 января их кодировка резко оголила старую проблему. Жители некоторых приграничных городков и сел остались без возможности приема бесплатного телевидения.
Об этом рассказывает сегодня издание Liga.Tech.
Цифровое эфирное Т2 (Зеонбуд) дотягивается не до всех. Явно стали видны слепые зоны, куда добивает только бесплатное российское телевидение.
В тему - «Такого бреда нет ни в одной стране мира» - журналисты о новом законе про дезинформацию
В зоне риска оказались десятки населенных пунктов.
Письмо из Скадовска
В редакцию обратился обеспокоенный читатель, который сообщил, что после кодировки спутника, у его родителей, проживающих в Скадовске, исчезла возможность принимать украинские каналы бесплатно. Теперь только за деньги у провайдера.
Местное население, по его словам, проукраинское, но смотрело каналы с бесплатного спутника. А аналоговых украинских каналов осталось всего пять. И то летом их по всей Украине отключит Концерн РРТ в рамках полного перехода на цифру.
"Еще белые пятна - Лазурное, Железный Порт, Каланчак", - рассказывает собеседник.
В то же время, по его словам, в Крыму ставят 150-метровую вышку, которая транслирует сигнал на Херсонскую и Запорожскую область. Оттуда «стреляет» бесплатное российское телевидение.
Давайте разбираться
Издание обратилось к представителям Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за разъяснениями. Правда ли, что после кодировки спутника оголились белые пятна украинского ТВ-покрытия?
Олег Черныш, член Нацсовета, подтвердил, что есть ряд зон при границе, куда Т2 не добивает или сигнал очень слабый. "В Скадовске и Лазурном есть такая проблема", - отметил он.
По словам члена регулятора, до оккупации Крыма эти населенные пункты должна была покрывать крымская вышка Зеонбуда. Но после 2014 года зоны вещания единственного в стране цифрового провайдера так и не были перепланированы. Отсюда и белые пятна.
Есть специальный сервис на сайте Agsat, который позволяет узнать, есть ли сигнал Т2 в любой точке в Украине. В случае со Скадовском он показывает, что сигнал до города обеспечивает вышка из Херсона на расстоянии 61 км. Уровень его слабый.
Зато в Крыму на западном побережье установлены вышки (информация с сайта цифрового ТВ РФ) россиян, которые "бьют далеко в море".
Как говорит Олег Черныш, еще белые пятна есть в Одесской области, а также на севере страны, на Волыни (Камень-Каширский), под Харьковом (Волчанск).
От харьковской телевышки до Волчанска почти 60 км. Как показывает сервис, сигнал туда доходит слабый.
Зато Волчанск накрывает вышка российского цифрового телевидения, стоящая недалеко от украинской границы. Расстояние от нее до города - считанные километры.
Есть ли решение?
Олег Черныш говорит, что Зеонбуду указывали на проблемы с покрытием. И Нацсовет заказал просчет дополнительных частот, чтобы расширить покрытие его сети. "Обещают, что будут устанавливать", - говорит член регулятора с явной ноткой сомнения.
Не думает, что Зеонбуд сейчас будет инвестировать в расширение сети, и медиа-эксперт Александр Глущенко. Причина - в 2020 году у провайдера истекает срок действия лицензии. Есть вероятность, что придется получать новую.
Впрочем, как говорит Глущенко, сигнал Т2 все-таки можно принять даже в Скадовске. Было бы желание. Он отмечает, что даже за более чем 60 км от вышки сигнал поможет принять антенна Мотылек с усилителем на специальной мачте на 10 метров.
Вот как эта конструкция выглядит:
Метки: Зеобуд, кодировка спутника
Подписаться в соц. сетях
Архивы Январь 2020Декабрь 2019Ноябрь 2019Октябрь 2019Сентябрь 2019Август 2019Июль 2019Июнь 2019Май 2019Апрель 2019Март 2019Февраль 2019Январь 2019Декабрь 2018Ноябрь 2018Октябрь 2018Сентябрь 2018Август 2018Июль 2018Июнь 2018Май 2018Апрель 2018Март 2018Февраль 2018Январь 2018Декабрь 2017Ноябрь 2017Октябрь 2017Сентябрь 2017Август 2017Июль 2017Июнь 2017Май 2017Апрель 2017Март 2017Февраль 2017Январь 2017Декабрь 2016Ноябрь 2016Октябрь 2016Сентябрь 2016Август 2016Июль 2016Июнь 2016Май 2016Апрель 2016Март 2016Февраль 2016Январь 2016Декабрь 2015Ноябрь 2015Октябрь 2015Сентябрь 2015Август 2015Июль 2015Июнь 2015Май 2015Апрель 2015Март 2015Февраль 2015
Суд виправдав активіста, який питав у рос блогерки у Києві "чий Крим?"
"Щойно активіст громадянського руху "Відсіч" Олексій Кальницький був виправданий суддею Голосіївського районного суду Галиною Бондаренко, через відсутність будь-яких доказів його вини. Олексій був незаконно й брутально затриманий поліцією 6 січня цього року за питання "Чий Крим?" до російської блогерки Мітрошиної, яка незаконно відвідувала українські окуповані території", - йдеться у повідомленні.
Активісти розповіли, що самі викликали поліцію на зустріч росіянки. "Попри те що тоді активісти самі викликали поліцію, аби написати заяву на російську гастролерку, поліція надягла кайданки саме на них, та насильно забрала до райвідділку. Пізніше поліція назвала це "добровільним запрошенням до відділку" та склала на активістів протоколи за статтею 173-1 (Дрібне ***********) КУпАП", - зазначають у повідомленні. Рух "Відсіч" подякував судді за справедливу оцінку ситуації. "Ми дякуємо судді Бондаренко за чесний суд та за фахову оцінку претензій поліції. Також вдячні всім, хто підтримував інформаційно й приходив на засідання", - зазначають активісти. У повідомленні також нагадали, що 4 лютого о 9:00 у Голосіївському районному суді відбудеться засідання у справі Леоніда Овчаренка - другого активіста, який був затриманий на зустрічі Мітрошиної.