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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся. ФОТОрепортаж

В четверг, 30 января, в Киеве по адресу улица Академика Заболотного, 219 произошло смертельное ДТП. Вблизи Табачной фабрики сбили мужчину. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 19:30. стало известно на месте происшествия.

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП. К сожалению, пешеход скончался до прибытия медиков.

Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 01

Когда приехали полицейские, то второго участника аварии — машины не нашли. Также нет и свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол. Где именно переходил дорогу погибший — неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода. Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе. Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет.

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Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 02

Подробности происшествия устанавливаются.

Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 03
Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 04
Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 05
Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 06
Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся 07
Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3172952
 
   
 Топ комментарии
 
Нерегулируемые пешеходные переходы это зло. На одну смерть на светофоре приходится 20 смертей на нерегулируемом переходе.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив
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Де там захисники токо козла на мерсі який збив жінку і вигріб піздюлей?
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парня сбили не пешеходном переходе..... однозначно.... очень много быдла развелось на дорогах а полиция превратилась в статистов и не более.....
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Де там захисники токо козла на мерсі який збив жінку і вигріб піздюлей?
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25 м от пешнходного пнрехода - это значит он переходил в положеном мнсте, основная часть вины лежит на водителе!
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и как всегда в наушниках
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даже, если и безнаушников все равно ответсвеность за собственную жизнь никто не снимает, водитель может быть каким угодно неадекватным и даже пьяным /и конечно же виновным/, но каждый должен быть предельно внимателен пересекая проезжую часть и на пешеходном переходе тоже!
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жуть жутчайшая. но водитель - мудак крупнокалиберный! он не хомяка сбил, оставил человека и смылся. может, парню помочь еще можно было...а если нет, то что, тело можно было так бросить?!
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Нерегулируемые пешеходные переходы это зло. На одну смерть на светофоре приходится 20 смертей на нерегулируемом переходе.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив
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парня сбили не пешеходном переходе..... однозначно.... очень много быдла развелось на дорогах а полиция превратилась в статистов и не более.....
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Так это такое место возле табачки шо там венками должно быть усеяно. Там перейти нереально. А светофор бы все решил
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К тому же переходы находятся в конце спуска с горы, первый вообще не освещается и если про него не знаешь то и не заметишь, следующие два хоть и выделины разметкой но тоже плохо освещены, и это при том что там 3 полосы движения
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Нет.нада просто поднять акцизы и пошлины в 2 раза на б-у шные авто и запретить все торговые марки кроме свинобогдана. правильно соевые?
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Москалику, міняй методичку, богдан уже років 5 не робить тачки І ЗАЗ Васадзе 3 роки не робить)) Хто живе в Україні, той це знає! Спалився!
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Правило трьох Д...(Дай Дорогу Дурню). Дурень свою бетону стіну знайде. А ось ти живий(навіть якщо ти 100% правий)... На жаль маємо що маємо. І водії порушують і пішоходи. А хлопця шкода.
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вечером всем участникам движения нелегко - ибо темно (а иногда и сыро и скользко)
одних не видно (ну...не хочет народ носить светоотражающие полоски-повязки-жилеты) плюс гаджеты и наушники...и по фиг что вокруг...
другие мчатся, ничего не видя (то встречный слепит, то фонарь не горит, то фары не отрегулированы, то пешеход-привидение и может выскочить где захочет)
к чему это? а к тому что надо как-то думать хоть на пол минуты вперед, рассчитывая и на дурака за рулем и на такого же пешком...
(хоть долбо... по встречке и на скорости за 100 не даст никому шанса подумать)
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