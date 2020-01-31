 Водитель в Киеве насмерть сбил молодого парня и скрылся. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
Авария случилась около 19:30. стало известно на месте происшествия.
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу и его сбил неизвестный автомобиль. Такой вывод сделали исходя из травм, которые были характерны последствиям ДТП. К сожалению, пешеход скончался до прибытия медиков.
Когда приехали полицейские, то второго участника аварии — машины не нашли. Также нет и свидетелей аварии. На дороге остались лишь мелкие осколки стекол. Где именно переходил дорогу погибший — неизвестно. Тело лежало в 25 метрах от пешеходного перехода. Предварительно, автомобиль двигался по Заболотного в сторону Столичного шоссе. Личность погибшего установлена. Ему было около 24 лет.
Подробности происшествия устанавливаются.
Пешеход всегда прав, но не всегда жив
одних не видно (ну...не хочет народ носить светоотражающие полоски-повязки-жилеты) плюс гаджеты и наушники...и по фиг что вокруг...
другие мчатся, ничего не видя (то встречный слепит, то фонарь не горит, то фары не отрегулированы, то пешеход-привидение и может выскочить где захочет)
к чему это? а к тому что надо как-то думать хоть на пол минуты вперед, рассчитывая и на дурака за рулем и на такого же пешком...
(хоть долбо... по встречке и на скорости за 100 не даст никому шанса подумать)