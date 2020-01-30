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 Морские спецназовцы отработали спуск в барокамере, - ВМС. ФОТОрепортаж

Спецназовцы ВМС Украины провели практические тренировки по спуску в барокамере и выполнению водолазных работ на глубине до 60 метров.

Тренировка прошла в Практической гавани в Одессе. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу ВМС Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Во время выполнения упражнения военнослужащие поддерживают состояние тренированности организма к действию давления, наркотического действия азота, факторам компрессии и декомпрессии, отрабатывается алгоритм действий обслуживающего персонала", — сказано в сообщении.

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Такие тренировки нужны для того, чтобы водолазы были готовы выполнять работы на глубине до 60 метров и могли в случае необходимости помочь своим коллегам, страдающих профессиональными водолазными заболеваниями.

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"По результатам тренировки работа личного состава оценена на "хорошо". Военнослужащие успешно завершили курс тренировки и получили практические навыки. Теперь их ждут следующие этапы водолазной подготовки и большие глубины", — добавили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/p3172922
 
 
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