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 Над водителем, совершившим ДТП со смертельным исходом в Николаеве, устроили самосуд. ФОТО

В Николаеве очевидцы дорожно-транспортного происшествия устроили самосуд над водителем "Мерседеса", который насмерть сбил женщину в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный сайт "Новости N".

Авария произошла в первой половине дня в четверг, 30 января. По словам очевидцев, "Мерседес" ехал по улице Большой Морской со стороны улицы Московской в направлении Садовой. По словам водителя, за перекрестком с Малой Морской на дорогу по ходу движения автомобиля выбежала женщина. Он не успел отреагировать и сбил ее. От удара пострадавшая отлетела на тротуар. В результате полученных травм женщина погибла.

Очевидцы утверждают, что "Мерседес" мчался на большой скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта.

Удар был такой силы, что в автомобиле разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности. Кроме того, он смог остановиться только примерно в 50 метрах от места ДТП.

Водитель рассказал, что сразу после ДТП возле него остановилось несколько автомобилей ехавших в попутном направлении, из них выскочили водители и начали его избивать. Расправу прекратили прохожие, а затем и прибывший на место происшествия наряд патрульной полиции.

В результате избиения у 25-летнего водителя разбито лицо и имеется несколько других травм. Он заявил, что намерен обращаться в полицию.

В полиции Николаевской области подтвердили, что погибшая женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

"Сообщаем, что в информации о сегодняшнем ДТП с участием автомобиля Mercedes была подана неточная информация. Женщина переходила дорогу в неустановленном для перехода месте, а не на нерегулированном переходе, как было указано ранее", - говорится в сообщении.

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Над водителем, совершившим ДТП со смертельным исходом в Николаеве, устроили самосуд 01
Над водителем, совершившим ДТП со смертельным исходом в Николаеве, устроили самосуд 02

Источник: https://censor.net.ua/p3172887
 
   
 Топ комментарии
 
ну да...
а что по встречке и по полосе для общественного транспорта - так то такие пустяки
главное что она... не там и не в то время!
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Статья о том, что надо пожалеть этого зарвавшегося мудилу, убившего человека?
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Странные прохожие...Им очевидно нравится, когда их тупо давят?
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Знаю я хорошо этот отрезок...
На встречу едут только маршрутка и троллейбусы...
Вот поэтому и летят на этом участке...
Сейчас смерть и это страшно...
А так, по Большой Морской на перекрёстках стабильно аварии... (Именно этот участок)
Некоторые аболтусы умудряются и тралликов таранить...
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Всё ясно ,женщина сбила Мерин Над водителем, совершившим ДТП со смертельным исходом в Николаеве, устроили самосуд - Цензор.НЕТ 3678 ,видать какой-то мусорок за рулём был или ещё какая-то тварюка.
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Решил паприколу по встречке барагозить, впрочем так же как и голосовал.
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Откуда инфа, что он, вообще, голосовал и за кого?
Только без психов и хамства, пожалуйста.
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Потому что ехал паприколу. Эти шмаркли, что ходили на вироби, делают всё наоборот.
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Да и корыто на бляхах, так что 100% что за рулём зебил
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"В результате избиения у 25-летнего водителя разбито лицо и имеется несколько других травм"

Ну, это ж не смертельно.
Маловато будет!
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На видео видно, что убийца гнал более 100 км/час. А разрешено 50! Такая тачка с адекватом за рулём останавливается мгновенно---1-1.5 метра. Да и при 100 км/час эта тётя видна и спасена будет при желании....чего тут не наблюдалось Вывод----плохо били
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ты никогда не сдашь на права, если на вождении не пропустишь пешехода, где бы он не переходил улицу, тут же кап выкинет из машины и раньше чем через 3 месяца и не суйся на пересдачу - ходи он и думай....
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Я когда сдавал, меня предупредили, будут подсадные пешеходы в неожиданных местах.
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даже не помню уже когда сдавал, но передо мной сдавала девушка,
она на дорогу не успела выехать, на выезде с паркинга ее кап высадил - не пропустила пешехода.
сел ко мне в машину злой как собака, буркнул "pedestrians first, go now"...
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Водитель, убивший женщину, « намерен обращаться в полицию.«. Так может полиции его сразу задержать ?
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опыт судопроизводства показывает,что нужно таких уродов "судить" на месте преступления
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по тормозному следу четко видно, что он начинается с полосы общ тра-та
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Самосуд, это если бы на дереве повесили.
А это так, просто морду набили.
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Отсутствие судебной системы в Украине приводит к результатам... судьи-убийцы, решалы, вымогатели... что угодно, но, только не судьи. Безнаказанность... одна гуляет где хочет, другой - ездит как хочет. А псы Авакова преследуют кого хотят... "зелёный рай" в Украине, по квартальным понятиям.
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