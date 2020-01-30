 Украинского воина Евгения Щуренко, погибшего на Донбассе, похоронили на Одесчине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Килийской районной государственной администрации,

Евгений Щуренко,1978 года рождения, уроженец села Лески Килийского района, житель города Килия, солдат, старший механик-водитель 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26 января в 7.15 в районе города Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела нашей БМП из гранатомета.

"Сегодня город Килия в трауре. Сегодня Килийщина оплакивает своего земляка. На войне погиб наш боец, наш защитник, наш герой! На войне, которая уносит жизни наших детей: сыновей, мужей. Никакими словами не унять боль этих потерь! Мы склоняем головы в трауре по героем, который отдал свою жизнь за мир и независимость Украины, за мир в каждом нашем доме. Мы должны всегда помнить, какой дорогой ценой нам достается каждая минута мирной жизни, - обратился к присутствующим председатель Килийского районного государственной администрации Вячеслав Семенюк. - Он бу настоящим сыном своего народа, патриотом, бесстрашным человеком. Вечная слава и почет украинскому Герою и вечная ему память! " - отмечается в сообщении.

Евгений Щуренко родился 27.01.1978 года. Работал в коммунальном предприятии "Свет". С лета 2019 проходил военную службу по контракту. У него остались мать и жена.

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