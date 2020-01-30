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 "Торжественное вручение батона в норковых шубах": депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму чиновники подарили ветеранам, пережившим блокаду Ленинграда, "символический хлеб" и медали в честь годовщины снятия блокады.

Пост об этом с фотографиями встреч опубликовала и вскоре удалила глава Керченского городского совета, член партии "Единая Россия" Мая Хужина, передает Цензор.НЕТ.

Хужина рассказала, что в Керчи живут 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. По ее словам, ветераны "были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение". "Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом", - написала она.

Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 01
Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 02
Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 03
Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 04Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 05

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Пользователи сети возмутились тем, что дарить подобные вещи героям войны стыдно. Люди указывали не только на некорректный выбор подарков для ветеранов, а и на неуместные наряды чиновников. "Торжественное вручение батона в норковых шубах", - написал под постом Хужиной один из пользователей.

Хужина, в свою очередь, ответила, что "эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение". Хужина также заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а "имитация". Одной из пользовательниц она написала, что "если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация".

Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 06

Торжественное вручение батона в норковых шубах: депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали 07

Источник: https://censor.net.ua/p3172832
 
 
 Топ комментарии
 
Ублюдочная страна ублюдочных людей с ублюдочной моралью. Они даже и не подумали о моральной стороне события. Нечем уже думать.
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Все правильно сделали. Блокадникам расслабляться нельзя никак!!!!!
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Це блекне на фоні Зелєбобіків,які отримують мільони,на фоні мінімальних зарплат та пенсій.
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Ублюдочная страна ублюдочных людей с ублюдочной моралью. Они даже и не подумали о моральной стороне события. Нечем уже думать.
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нету в той псевдосране людей. там только монголоидные свинособаки обитают.
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А з якими харями можно батони з медалями блокадникам роздавати?
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та по большому счету накласть на тех "блокадников". Это сугубо краснозадая сказка, пусть раша сама там ковыряется.
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а шо...в Керчи уже нет батонов? ))))
только на подарки?
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Насмешка над дурами. Взяла бы этим батоном и треснула по башке. Нет в этом уголовщины ))
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А надо было дарить шубы с барского плеча, а батоны оставить себе? Не, батоны камни с неба так камни с неба.
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Блин. В ЕС носить натуральные шубы дурной тон
Слышите зебобики ? А то щас вырядитесь 😀😀😀 по примеру кацапов
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Русня так и не разучилась в звериных шкурах ходить. Да еще и шапки из меха животных одевает.
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Знаєте... Смішно це якось. І гидко, і смішно... Невже так буває?
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а что им мясо дарить что ли...? нормальный подарок я считаю...
все как они любят - можемповторить.....
и то, буханки слишком большие...
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ну так нужно было мордве еще и поделить этот хлебный бато на двоих вытиранов. И при уходе еще что нибудь украсть по старой рузькой традиции.
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на пятерых в самый раз было бы...
и потом этих же бабок развести на чай с конфетами...
ржу не могу... "Торжественное вручение батона в норковых шубах": депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали - Цензор.НЕТ 476
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Тут не в батонах справа. Справа в шубах при +12. І ця панацєя нажаль і наших шмар урядових стосується. Оно в Миколаєві на День пам'яті жертвам Голокосту прийшли під пам'ятник в шубах, хто в яких. Не так для вшанування загиблих, як "зарисоваться" самим.
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Хто на 250 грамах черняшки пух, а хто ікру лупив з коньяками, як Жданов зі своїми полум'яними комуністами.
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****, какие же кацапы больные ублюдки. Хоть бы их коронавирус всех скосил
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Все верно. Холопам нужны только медали, хлеб и общение. А чиновники так и быть возьмут деньги, золото и виллы на заграничных курортах.
Все так же как и у нас. Мусорам, чиновникам и олигархам квартиры, деньги высокие должностя, а солдатам ложившим головы и здоровье за Украину дали медали и почетные грамоты.
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Пускай кто то скажет что в Украине как то по другому?
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Тобто і у цих блокадників нема совісті, якщо беруть подарунки окупаційної влади.
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Символично, намёк власть имущих: « сушите сухари, скоро опять пригодятся»
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Впечатляет.
Еще, для сравнения, неплохо было бы поднести продуктовый набор, который получали партийные функционеры в том же Ленинграде.
Кацапы как были жлобьем так и остались: доярки в мехах.
Зато старперы, готовы лизать руки...
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Всякие "блокадники" это жвачка краснозадой пропаганды. Советы сами создали ситуацию что город оказался в блокаде, а потом носились с этими "блокадниками" как дурень с торбой.
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При всій неповазі до московитів,тут ніякої сенсації немає.
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