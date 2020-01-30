 "Торжественное вручение батона в норковых шубах": депутаты-единороссы в оккупированной Керчи подарили ленинградским блокадникам хлеб и медали. ФОТОрепортаж

Пост об этом с фотографиями встреч опубликовала и вскоре удалила глава Керченского городского совета, член партии "Единая Россия" Мая Хужина, передает Цензор.НЕТ.
Хужина рассказала, что в Керчи живут 11 человек, переживших блокаду Ленинграда. По ее словам, ветераны "были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и теплое общение". "Символический хлеб из наших рук люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом", - написала она.
Пользователи сети возмутились тем, что дарить подобные вещи героям войны стыдно. Люди указывали не только на некорректный выбор подарков для ветеранов, а и на неуместные наряды чиновников. "Торжественное вручение батона в норковых шубах", - написал под постом Хужиной один из пользователей.
Хужина, в свою очередь, ответила, что "эти люди не нуждаются в подарках. Им нужно человеческое отношение, доброта и уважение". Хужина также заявила, что на ее подчиненных были не шубы, а "имитация". Одной из пользовательниц она написала, что "если вы не бот и женщина, то должны разбираться, где шубы, а где имитация".
только на подарки?
батоныкамни с неба так камни с неба.
Слышите зебобики ? А то щас вырядитесь 😀😀😀 по примеру кацапов
все как они любят - можемповторить.....
и то, буханки слишком большие...
и потом этих же бабок развести на чай с конфетами...
ржу не могу...
Все так же как и у нас. Мусорам, чиновникам и олигархам квартиры, деньги высокие должностя, а солдатам ложившим головы и здоровье за Украину дали медали и почетные грамоты.
Еще, для сравнения, неплохо было бы поднести продуктовый набор, который получали партийные функционеры в том же Ленинграде.
Кацапы как были жлобьем так и остались: доярки в мехах.
Зато старперы, готовы лизать руки...