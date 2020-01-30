 Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат, член постоянной комиссии Полтавского областного совета по вопросам экологии и рационального природопользования, требовал от местного бизнесмена более 60 тыс. грн "отката". Это 10 процентов средств, выделенных коммерсанту из областного бюджета в рамках финансирования целевой программы по озеленению сквера в Лубнах.

Депутат угрожал предпринимателю физической расправой в случае отказа уплатить деньги.

Правоохранители задержали посредника, который является помощником депутата, непосредственно во время передачи первой части - 10 тыс. грн.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, депутату Полтавского областного совета и его посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления.

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