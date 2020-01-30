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Все про:вымогательство (309) депутат (2829) облсовет (398) Полтава (500) СБУ (14297)

 Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрение депутату Полтавского областного совета, уличенному Службой безопасности Украины в вымогательстве денег у предпринимателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат, член постоянной комиссии Полтавского областного совета по вопросам экологии и рационального природопользования, требовал от местного бизнесмена более 60 тыс. грн  "отката". Это 10 процентов средств, выделенных коммерсанту из областного бюджета в рамках финансирования целевой программы по озеленению сквера в Лубнах.

Депутат угрожал предпринимателю физической расправой в случае отказа уплатить деньги.

Правоохранители задержали посредника, который является помощником депутата, непосредственно во время передачи первой части - 10 тыс. грн.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, депутату Полтавского областного совета и его посреднику сообщено о подозрении в совершении преступления.

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Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ 01
Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ 02
Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3172811
 
 
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Народ Украины требует расстрелов для казнокрадов и коррупционеров! Народ Украины.
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начать нужно с чувака, который в оман летал с семьей за деньги украинских пенсионеров.
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Начинать надо с Кравчука, Кучмы, Юща, Пэти, Янык и само подохнет, ...
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Ничего, скоро местные выборы. Слуги народа победят и больше красть, грабить и воровать местные бюджеты никто не будет Депутат Полтавского облсовета вымогал более 60 тыс. грн у местного бизнесмена и угрожал расправой в случае отказа, - СБУ - Цензор.НЕТ 7409
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Розстріли не передбачені законодавством.
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тю, 2,5 тыс - какой-то нищесброд,а не депутат. вон слуги каломойши по 5000 баксов в конвертах получают в месяц и никто их не ловит.
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Год-два назад реально побаивались быковать, может еще стеснялись, война как никак, ребята в окопах. А теперь понеслась, пол года полный беспредел, все конкурсы и тендеры до с@аки, вертикаль отмажет, делись понемногу и на Киев закидывай, и все будет ЗЕшебись.
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