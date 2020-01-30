 Пограничники в "Борисполе" обнаружили запчасти к "Боингу", которые пытались незаконно переправить в Афганистан. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Пограничный наряд, который осуществляет осмотр транспортных средств, заметил упаковку на борту самолета, следовавшего в Кабул. В результате досмотра из коробки достали запчасти к крылу самолета Boeing, которые перемещалась с нарушением таможенных правил.
Сейчас деталь изъята, за нарушение таможенного законодательства сотрудники таможни составили протокол по ст. 472 ТКУ "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения".
пробегпролет по СНГ?
Хоть слезу мистер лил,
Но таможник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою,
Мраморную статую -
Целенькую, только без весла. (с)