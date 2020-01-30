EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2600  11
Все про:Афганистан (213) Борисполь (632) Госпогранслужба (3610) контрабанда (1912)

 Пограничники в "Борисполе" обнаружили запчасти к "Боингу", которые пытались незаконно переправить в Афганистан. ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" на борту рейса в Кабул пограничники обнаружили запчасти к самолету Boeing.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Пограничный наряд, который осуществляет осмотр транспортных средств, заметил упаковку на борту самолета, следовавшего в Кабул. В результате досмотра из коробки достали запчасти к крылу самолета Boeing, которые перемещалась с нарушением таможенных правил.

Сейчас деталь изъята, за нарушение таможенного законодательства сотрудники таможни составили протокол по ст. 472 ТКУ "Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения".

Пограничники в Борисполе обнаружили запчасти к Боингу, которые пытались незаконно переправить в Афганистан 01
Пограничники в Борисполе обнаружили запчасти к Боингу, которые пытались незаконно переправить в Афганистан 02
Пограничники в Борисполе обнаружили запчасти к Боингу, которые пытались незаконно переправить в Афганистан 03

Смотрите также: Пограничники в аэропорту Одессы пресекли переправку на Кипр украинки для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3172803
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хитрые цыгане. Со всего мира по гайке переправили - упс - и где-то в пещере свой Боинг собрали.
 показать весь комментарий
 
 
OLX Продам б/у Боинг-747 - по запчастям.
 показать весь комментарий
 
 
Не бит, не крашен? Какой пробег пролет по СНГ?
 показать весь комментарий
 
 
та когда над *********** пролетал по запаху сработала автоматика и выпал контейнер с туалета, а так на вид ничё.
 показать весь комментарий
 
 
Зарезервируй пока. Тут бородачи обещали почти новый глушитель и свечи от Боинга подогнать. Если подойдут - возьму. Полечу в Китай, пускай китайцы пять-шесть контейнеров начхают-накашляют - и над Рашей буду круги нарезать. Чтоб выпало им счастье.
 показать весь комментарий
 
 
продам гравицапу с БРОЙЛЕРА 737 недорого.
 показать весь комментарий
 
 
Доктор зуб высверлил,
Хоть слезу мистер лил,
Но таможник вынул из дупла,
Чуть поддев лопатою,
Мраморную статую -
Целенькую, только без весла. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Енто ,просто , конструктор "Лего" был..
 показать весь комментарий
 
Конфискованы запчасти к Боингу производства ордена Ленина и Трудового Красного Знамени Павлоградского Самолётостроительного Комбината имени Косиора.
 показать весь комментарий
 
 
Та для них кирилицей что КСИР, что Косиор - какая_разница.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх