 Пограничники в аэропорту Одессы пресекли переправку на Кипр украинки для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате проведенных мероприятий в аэропорту "Одесса" был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми - гражданка Украины, которая пыталась переправить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат", - говорится в сообщении.

На данный момент злоумышленница задержана. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 600 тыс. грн. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другой незаконный договор касательно человека) Уголовного кодекса Украины.

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