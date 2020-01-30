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Все про:Госпогранслужба (3610) Одесса (5888) торговля людьми (196)

 Пограничники в аэропорту Одессы пресекли переправку на Кипр украинки для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО

Государственная пограничная служба Украины пресекла функционирование международного канала торговли людьми в аэропорту "Одесса".

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате проведенных мероприятий в аэропорту "Одесса" был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми - гражданка Украины, которая пыталась переправить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат", - говорится в сообщении.

На данный момент злоумышленница задержана. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 600 тыс. грн. Ей инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другой незаконный договор касательно человека) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3172777
 
   
 Топ комментарии
 
И кому от этого легче стало? Одна в тюрму, другая так и будет сидеть без денег!!!
Легализируйте уже проституцию у нас. Но Анал ТАБУ, как завещал Еременко Пограничники в аэропорту Одессы пресекли переправку на Кипр украинки для сексуальной эксплуатации - Цензор.НЕТ 3098
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А рабыня довольна возвратом ? ))
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Естественно знала. И естественно ехала по согласию без принуждения. Другой вопрос выполняли бы на той стороне договоренности достигнутые здесь.
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Спасённую 85-летнюю украинку благополучно вернули в Дом престарелых.
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