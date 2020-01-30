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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1532) контрафакт (200) СБУ (14297) Донбасс (20561)

 Предприниматель продавал контрафактный алкоголь в районе проведения ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия незаконному обороту подакцизных товаров Служба безопасности Украины изъяла из сети розничной торговли в районе проведения операции Объединенных сил масштабную партию контрафактного алкоголя. Ориентировочная стоимость обнаруженного фальсификата составляет более миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что частный предприниматель из Краматорска сбывал подделку под видом элитной продукции известных брендов через собственную сеть розничной торговли.

Во время санкционированных обысков, проведенных в 5 торговых точках мужчины, правоохранители обнаружили более 2 000 бутылок с сомнительным алкоголем в таре различной емкости без марок акцизного сбора или с поддельным акцизом. Также изъята финансово-хозяйственная документация, доказывающая незаконные сделки коммерсанта.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются источники происхождения подделки и все лица, причастные к реализации контрафакта.

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Предприниматель продавал контрафактный алкоголь в районе проведения ООС, - СБУ 01
Предприниматель продавал контрафактный алкоголь в районе проведения ООС, - СБУ 02
Предприниматель продавал контрафактный алкоголь в районе проведения ООС, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3172737
 
 
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Вы наверное думаете что если пишут фальсификат то это какая то мутная дрянь в грязных бутылках с кривыми этикетками? Так вот фальсификат ничем не отличается от заводского алкоголя ,ведь как правило он там же и производится но произведён он из контрафактного спирта ,то есть не растаможенного и не обязательно что плохого качества. Так же клеится фальшивый акциз что бы избежать уплаты акцизной. Вот собственно и все отличия. Есть конечно негодяи колотящие "водку" в гаражах но всё таки основная масса фальсификата производится именно на заводах.
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Тут вирок з 2-х варіантів: якщо сепарам продавав то " почесну грамоту", а як що нашім бійцям - розстріл!
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