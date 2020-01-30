 "Россия - наш главный стратегический партнер": в Киеве демонтировали билборды с пропагандой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает "Интерфакс-Украина", вчера вечером в Киеве появились билборды с фотографией основателя строительной компании Holly Industrial и надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" на русском языке.
"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Всего было снято 9 незаконных наклеек с 5 билбордов. На данный момент коммунальные службы инспектируют улицы и проверяют рекламные площади на возможное наличие провокативной рекламы.
Также городские власти просят киевлян сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.
Чи його теж "підкинули"?
Редактори, ви розумієте, як демонтують білборди? Змініть заголовок...
там дебилы сидят - журнашлюхи-копипастеры...
но банят исправно...
В эпоху правления ЗЕленых Оманских мародеров все возможно.
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Брагарь, зеленый заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова, решил "защитить" водителя, который отказался выключать российский сериал по просьбе волонтерок, ехавших с похорон. И более того - собирается написать заявление в полицию на пассажиров чтоб их проверили на нарашение ст. 161 УК Украины (разжигание вражды и ненависти, унижение чести и достоинства).
В комментариях к посту Брагарь уточнил, что не считает похороны бойца, который погиб на Донбассе от действий российского агрессора, поводом для подобного поведения. Оно, по мнению нардепа, является разжиганием межнациональной ненависти.
Относительно поведения паремедика Чорногуз и разведчицы Конфедерат, "зеленый нардеп" высказался, что «призывы типа "русская речь не должна звучать в Украине"» дискриминируют водителя и нарушают закон, а именно статью 161 УК Украины. Почему насильно навязываемая услуга не делает потерпевшими самих девушек, нардеп не задумался.
ЗЫ. А мне кажется, тут нарушение статьи 19 Конституции Украины - «никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством». Поэтому пассажир отнюдь не обязан смотреть то, что ему насильно навязывает водитель, даже если это отвечает «изысканным вкусам» большинства пассажиров.
Не?
Интересно мнение наріда, кстати. Спрашивайте его.
борд поклеить это не минутное дело..... должно быть видео с камер....
Все эти 73 %,хорошо бы прогнать через розги,к с ветлому зеленому будущему.
Может спина и жопа,заставить работать мозги.
Кретины,пилять.
«У мене два основні варіанти появи цих бордів:
- Чорний піар: персонаж на фото має компанію, яка працює на будівельному ринку, і завадив комусь в момент переділу ринку в Києві.
- Чорна помста: персонаж на фото образив дружину і вона використовувала рекламні площі журналу Viva для особистої помсти.
- Повна відсутність інстинкту самозбереження: третьому варіанту віддаю 1% - інакше це якесь зовсім «прикре самогубство», - пише журналістка.
А хто протестуватиме - тих розчавить росгвардія та кадирівці.
Ну-ка, вспомните, кто сегодня прилетает в Украину?
Правильно, госсекретарь США - Майк Помпео...
И вот едет он в автомобиле вдоль этих "билбордов" и просит своего переводчика перевести содержание, тот, естественно - переводит, и Майк тихо окуевает от мысли: зачем я сюда приехал?!
звязківець Роман
власниця рекламодавчої фірми-жінка Табачника
Ключовий момент - "організми" які вважають рашку партнером - чи можемо ми вважати їх "співгромадянами"? Чи мусимо їх відловлювати як скажених псів і викидати за межі України?
Ботофермо, вперед! Ваш вихід!
Никто в здравом уме такой рекламы в Киеве не развешивал бы.