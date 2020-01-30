 "Россия - наш главный стратегический партнер": в Киеве демонтировали билборды с пропагандой. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает "Интерфакс-Украина", вчера вечером в Киеве появились билборды с фотографией основателя строительной компании Holly Industrial и надписью "Россия - наш главный стратегический партнер" на русском языке.







"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Всего было снято 9 незаконных наклеек с 5 билбордов. На данный момент коммунальные службы инспектируют улицы и проверяют рекламные площади на возможное наличие провокативной рекламы.

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Также городские власти просят киевлян сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.