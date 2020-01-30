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 Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российская авиация в ночь на 30 января нанесла удар по больнице и пекарни на северо-западе Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным местных источников, в результате авиаударов в населенном пункте Эриха погибли по меньшей мере 10 мирных жителей, 37 получили ранения.

По данным сил гражданской обороны Идлиб ("Белые каски"), четыре человека погибли под руинами здания больницы.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность роста числа погибших.

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 01

Напомним, 28 января Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок вошла в важный город Маараф Аль-Нуман в 40 км от города Идлиб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 02

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 03
Фото: Twitter/The White Helmets

"Кого вы называете террористами? Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба - террористы. На самом деле эти люди бегут от насилия режима Асада", - сказал Эрдоган.

Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 04
Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 05
Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 06
Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены 07
Фото: Twitter/Julian Röpcke

Источник: https://censor.net.ua/p3172717
 
 
 Топ комментарии
 
Головний міжнародний терорист - путінська Росія - в дії...
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Европедерасты доиграются, неужели эти идиоты не понимают, что они сами взращивают кремлевского недогитлера. Видно последствия с заигрованием с Алоизовичем их ни чему не научили.
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рашку вернули в ПАРЕ, значит все нормально с нею, а это были просто штабы...
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Головний міжнародний терорист - путінська Росія - в дії...
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Не его же бомбят. Всех кто пытался его бомбить- он моментально посшибал.
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рашку вернули в ПАРЕ, значит все нормально с нею, а это были просто штабы...
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ПАСЕ- еуропейская контора. Пусть Россию сперва сами арабы исключат- а не пытаются грести жар чужими руками. У них сейчас единственный защитник кто за них заступается реально- Эрдоган.
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************* доиграются, неужели эти идиоты не понимают, что они сами взращивают кремлевского недогитлера. Видно последствия с заигрованием с Алоизовичем их ни чему не научили.
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Еуропа сейчас не одинока. Сегодня Трамп уже призвал их увеличить военный контингент в Сирии- и они согласились. Когда начнётся падёж российских самолётов- варварские бомбардировки прекратятся.
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Надо россию еще как-то поощрить.
Или назначить его президентом планеты Земля. Хороший же пацан.
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Да растущие (или стабильные) цены на нефть - вот оно, самое лучшее поощрение.
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Європейські ПАРЄстітутки це схвалюють.
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а Європа тим часом взяла назад російсько-фашистську делегацію в ПАРЄ. молодці,
гроші затулили очі, злочини росії це норма для них
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По ТВ снова расскажут ,Ю что разбомбили командный центр боевиков
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достойные цели для межгалактических сил кацапляндии
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В цьому і суть Мордора. Сам в гавні і всіх туди тягне https://antikor.com.ua/articles/355229-rehisser_puteshestvuju_po_sibiri._strana_umerla._trezvyh_ne_videl._putina_i_medvedeva_v_etih_krajah_nazyvajut_prosto
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Питання до сирійців, чому в москві все тихо й спокійно...? Де джахад чи як його там в хера..
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И на ето все европейские пид*расы со своими пида*растическими организациями типо ООН, ПАСЕ, ОБСЕ закрывают глаза и продолжают сосаться с Рашкой, продолжая говорить о каких то европейских ценностях. Европа уже гнилая и продажная до костей.
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