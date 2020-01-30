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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1911) Львовщина (1820) СБУ (14289) сигареты (698)

 Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабную контрабанду подакцизных табачных изделий в страны Европейского Союза. Контрабандист прикрывался несуществующим дипломатическим иммунитетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Дрогобыча наладил контрабандные поставки сигарет отечественного и белорусского производства в Европу. Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение "представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН", что дает дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала. По этому сценарию контрабандист сначала действовал на Закарпатье, а затем переместился на Львовщину.

Задержали псевдодипломата на пункте пропуска Шегини во время очередной попытки незаконного вывоза масштабной партии табака за пределы Украины. В его автомобиле находилось 150 тыс. пачек контрабандного товара общей стоимостью более 3 млн грн.

На запрос Службы безопасности Украины МИД сообщил, что дипломатическая карта, представленная злоумышленником, фальсифицированная, к тому же аккредитация украинца к продовольственной миссии ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Номерные знаки, которыми пользовался злоумышленник, не существуют.

Сейчас продолжаются следственные действия. После подсчета изъятой подакцизной продукции будет составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а транспортное средство - изъято. Также рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 204 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 01
Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 02
Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 03
Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 04
Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 05
Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 06
Контрабандист пытался вывезти 150 тыс. пачек сигарет в Европу, прикрываясь несуществующей дипломатической неприкосновенностью, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3172707
 
 
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😁😸😀дипломати хєрові... Попали на ба.😀😁🤗бло
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Нехорошо получается.Чувак работал на отечественного виробника,пусть даже на Холодова,а тут такая засада...Вспомним Надю Сявченко и старлея Рубана,так те минометы в Украину волокли..И шо?Надья сичас звизда канала,а Рубан продолжает паскудить Украине при Мертвечуке..О така фуйня,малята..
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сільскогосподарська організація об'еднанних націй!!!!!!!!!!!!!!!!! это зачет!!!!!!!!!!!!!!
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Иш, какой! Достойно жыть захотел. Его видители не устроила достойная минималка. Наслушался всяких там министров, мол на 35000 детей не прокормишь.
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Так получается настоящим дипломатам можно вывозить сигареты фурами?
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Контрабанда це ВВЕЗЕННЯ товарів в Україну а не вивезення!!! Я сам цього "Сітроена" не один раз бачив як він їхав в Польщу без черги - судячи по всьому на цей раз не "поділився"!
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150 тыс пачек,а это 3 миллиона штук нахер,если бы не бдительность таможни Украину разорил бы этот хлопчик,гниды,ахметка,через роттердам,разорил пол страны и ему все пох,а тут человек делает мелкий бизнес никому не мешая - так его сразу на эшафот.
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