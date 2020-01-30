 Журналистке "Радио Свобода" Терещук сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила Галина Терещук.
Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.
"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", - рассказала журналистка.
По ее словам, позже соседи рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под" дворники" два пакета.
"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", - рассказала она.
По словам журналистки, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.
"Что это - не понравился такой то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", - сказала она, отметив, что в последнее время никаких угроз она не получала.
Фото: Терещук/Facebook
По ее словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины
Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.
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Знаєте, якщо Радіо Свобода робить розслідування, які злять і петіних і бєніних, значить "хорошие сапоги, надо брать")
А чому? Бо це не олігархічний ЗМІ, а міжнародне радіо з 70-річною історією, засноване в США. Радіо, яке незаангажоване і дотримується світових стандартів журналістики, на відміну від багатьох наших ЗМІ...
"Не так тії пани, як підпанки, не так тії жиди як піджидки!"
Мудра була жінка.
Нічого б ті жиди не зробили, їх надто мало, якби не піджидки, які за шмат гнилої ковбаси їм радо служать
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