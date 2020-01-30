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 Журналистке "Радио Свобода" Терещук сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

Минувшей ночью неизвестный поджег легковой автомобиль "Мицубуши кольт", принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщила Галина Терещук.

Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

"Сразу после полуночи мы с мужем услышали, как сработала сигнализация, и когда муж выглянул в окно, то увидел, что машина уже горела", - рассказала журналистка.

Журналистке Радио Свобода Терещук сожгли автомобиль во Львове 01

По ее словам, позже соседи рассказали, что перед самым пожаром видели на улице молодого человека, который подошел к автомобилю журналистки, положил под" дворники" два пакета.

"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал – поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел", - рассказала она.

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По словам журналистки, у нее нет никаких конфликтов на бытовой почве и она не знает, с чем связан этот инцидент.

"Что это - не понравился такой то текст или попытка запугать – я сама не знаю и хочу найти ответ", - сказала она, отметив, что в последнее время никаких угроз она не получала.

Журналистке Радио Свобода Терещук сожгли автомобиль во Львове 02
Фото: Терещук/Facebook

По ее словам, на месте происшествия работали сотрудники полиции и Службы безопасности Украины

Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3172704
 
 
 Топ комментарии
 
Це ж на журналіста Радіо Свободи кидалася Мендель! Радіо Свобода дуже не люблять Бєня і Зе...
А чому? Бо це не олігархічний ЗМІ, а міжнародне радіо з 70-річною історією, засноване в США. Радіо, яке незаангажоване і дотримується світових стандартів журналістики, на відміну від багатьох наших ЗМІ...
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Моя покійна бабця казали:
"Не так тії пани, як підпанки, не так тії жиди як піджидки!"
Мудра була жінка.
Нічого б ті жиди не зробили, їх надто мало, якби не піджидки, які за шмат гнилої ковбаси їм радо служать
Ви зробили це разом. Зє! Радійте і пишайтеся!
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"радио свобода" - это та которая рассказывала про оманские визиты ишака, это та котрая рассказывала о новых схемаг грабежа украинцев коломойшей, это та которая писала про куршавельского ловителя чертов, это та которая писала о рейдерском прошлом богданов и прочих свинрчуков... поэтому меня неудивляет, что зелескот и сжег машину журналистке, ведь "рс" копают очень глубоко под "новые лица".
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Це він підпалив, не подумавши про міжнародні наслідки. Наїзди на радіо Свобода - це як злочин проти американської демократії з усіма наслідками.
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"Соседи спросили его, что он собирается делать и тот сказал - поджечь вот эту машину, после чего поджег пакеты и ушел"... Соседи ему аплодировали или нет?
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думала шо в сказку попала????
журналисты - на передовой
не готова боротся за правду
не начинай
а решила зарабатывать на жизнь такой профессией - то не плачь
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Конечно им пох, что соседскую машину какие то отморозки жгут.
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Как это не тем, все тем, ибо не фиг.... Журналістці "Радіо Свобода" Терещук спалили автомобіль у Львові - Цензор.НЕТ 7413

Народный депутат Украины, соратник и бизнес-партнер действующего президента Петра Порошенко Игорь Кононенко подает в суд на американское издание "Радио Свобода" из-за расследования "Схем" о его причастности к хищению средств в энергетике.
Об этом на брифинге заявил глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Укринформ".
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І Мендель кидалася саме на журналіста Радіо Свобода. Це радіо невигідне жодній владі, бо воно не за Пєтю і не за Зе, а за об'єктивність і правду!
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І Бєня крив матом саме журналіста Радіо Свобода!

Знаєте, якщо Радіо Свобода робить розслідування, які злять і петіних і бєніних, значить "хорошие сапоги, надо брать")
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Це ж на журналіста Радіо Свободи кидалася Мендель! Радіо Свобода дуже не ******* Бєня і Зе...
А чому? Бо це не олігархічний ЗМІ, а міжнародне радіо з 70-річною історією, засноване в США. Радіо, яке незаангажоване і дотримується світових стандартів журналістики, на відміну від багатьох наших ЗМІ...
 показать весь комментарий
 
 
Моя покійна бабця казали:
"Не так тії пани, як підпанки, не так тії жиди як піджидки!"
Мудра була жінка.
Нічого б ті жиди не зробили, їх надто мало, якби не піджидки, які за шмат гнилої ковбаси їм радо служать
Ви зробили це разом. Зє! Радійте і пишайтеся!
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Сами виноваты, повыгоняли россиян, кому теперь пацанам жечь машины.
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"радио свобода" - это та которая рассказывала про оманские визиты ишака, это та котрая рассказывала о новых схемаг грабежа украинцев коломойшей, это та которая писала про куршавельского ловителя чертов, это та которая писала о рейдерском прошлом богданов и прочих свинрчуков... поэтому меня неудивляет, что зелескот и сжег машину журналистке, ведь "рс" копают очень глубоко под "новые лица".
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обратите внимание, что как быстро всем этим лещенкам, бигусам, шабуниным и прочим "антироррупционерам" зеленые черти закрыли рты. а тут незадачка, радио свобода не хочет снимать оды радости про зельцмана и его шапито, их невозможно купить должностями в укрзализныце.
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