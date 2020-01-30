 Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе. ФОТОрепортаж

Это произошло во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выражаем наше решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин. Эти орудия войны не избирательного действия убивают и ранят преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого", - заявил в своем выступлении заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Дипломат подчеркнул, что невинные гражданские лица "не должны быть заложниками такой безответственной и безжалостной политики России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. ФОТО

"Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями", - подчеркнул Лоссовский.

Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ также продемонстрировал присутствующим иностранным делегациям презентацию на тему использования российскими оккупационными силами на Донбассе противопехотных мин российского производства.

В частности, был приведен пример использования противопехотной мины направленного действия МОН-50, которая была обнаружена 21 марта 2016 г. в районе г.Попасная в Луганской области. Как свидетельствует маркировка, мина была произведена в 2003 году на заводе "Полимер" в г.Чапаевск Самарской области РФ.

Также российские вооруженные формирования активно применят на Востоке Украины другую противопехотную мину российского производства – "ПМН-2". Украинский дипломат привел фото двух таких мин с маркировкой "533-37-89" и "15-99-89", которые были обнаружены 16 мая 2019 года возле Красногоровки в Донецкой области.

11 июня 2019 года сотрудники СБУ обнаружили еще 9 таких противопехотных мин с похожей маркировкой "15-86-89" и "УМН-2-583-46-89" вблизи Марьинки (Донецкая область).

Еще один тип противопехотных мин, которые используют на Донбассе российские вооруженные формирования – "ПОМ-2".

Так, 12 июня 2019 г. в селе Водяное Донецкой области военнослужащими ВСУ были обнаружены 6 пустых кассет КПОМ-2 мин для "ПОМ-2" и две рабочие мины ПОМ-2".

Кроме того, 16 июня 2019 г. у Водяного также было обнаружено 3 противопехотных мины "ПМН-2".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала российской агрессии на Донбассе подорвавшись на минах погибли 300 гражданских лиц, 27 из них - дети

24 октября 2019 года российские вооруженные формирования использовали мину МОН-2 для минирования позиций ВСУ возле Светлодарска.

Украинский дипломат проинформировал иностранные делегации стран-участниц о конкретных заводы на территории РФ, которые занимаются изготовление противопехотных мины "ПМН-2" и "ПОМ-2".

"Противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено согласно Оттавской конвенции или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года", - заявил Лоссовський.

Он напомнил, что Украина подписала эту Конвенцию в 1999 году и ратифицировала ее в 2005 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - пятая в мире по количеству жертв взрывов мин, - доклад

"В рамках предусмотренных Конвенцией обязательств до 2011 года Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В свою очередь Российская Федерация отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать "ПМН-2" и "ПОМ-2" во время боевых действий", - заявил украинский дипломат.

Он добавил, что СММ ОБСЕ только в течение января 2020 года уже трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.