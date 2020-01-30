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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе. ФОТОрепортаж

Украинская делегация при ОБСЕ проинформировала миссии стран-участниц об использовании российскими вооруженными формированиями на Донбассе запрещенных международными конвенциями противопехотных мин.

Это произошло во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы выражаем наше решительное осуждение и возмущение по поводу использования российскими оккупационными силами противопехотных мин. Эти орудия войны не избирательного действия убивают и ранят преимущественно невинных и беззащитных мирных жителей, особенно детей. Мы подчеркиваем, что Украина не является ни полигоном для испытаний нового российского оружия, ни местом для утилизации старого", - заявил в своем выступлении заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Дипломат подчеркнул, что невинные гражданские лица "не должны быть заложниками такой безответственной и безжалостной политики России".

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"Мы настойчиво призываем российскую сторону немедленно прекратить поставки и дальнейшее применение на временно оккупированных территориях Украины противопехотных мин и других типов мин и взрывных устройств, а также убрать все мины, которые были установлены российскими вооруженными формированиями", - подчеркнул Лоссовский.

Заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ также продемонстрировал присутствующим иностранным делегациям презентацию на тему использования российскими оккупационными силами на Донбассе противопехотных мин российского производства.

В частности, был приведен пример использования противопехотной мины направленного действия МОН-50, которая была обнаружена 21 марта 2016 г. в районе г.Попасная в Луганской области. Как свидетельствует маркировка, мина была произведена в 2003 году на заводе "Полимер" в г.Чапаевск Самарской области РФ.

Также российские вооруженные формирования активно применят на Востоке Украины другую противопехотную мину российского производства – "ПМН-2". Украинский дипломат привел фото двух таких мин с маркировкой "533-37-89" и "15-99-89", которые были обнаружены 16 мая 2019 года возле Красногоровки в Донецкой области.

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11 июня 2019 года сотрудники СБУ обнаружили еще 9 таких противопехотных мин с похожей маркировкой "15-86-89" и "УМН-2-583-46-89" вблизи Марьинки (Донецкая область).

Еще один тип противопехотных мин, которые используют на Донбассе российские вооруженные формирования – "ПОМ-2".

Так, 12 июня 2019 г. в селе Водяное Донецкой области военнослужащими ВСУ были обнаружены 6 пустых кассет КПОМ-2 мин для "ПОМ-2" и две рабочие мины ПОМ-2".

Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе 02

Кроме того, 16 июня 2019 г. у Водяного также было обнаружено 3 противопехотных мины "ПМН-2".

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24 октября 2019 года российские вооруженные формирования использовали мину МОН-2 для минирования позиций ВСУ возле Светлодарска.

Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе 03

Украинский дипломат проинформировал иностранные делегации стран-участниц о конкретных заводы на территории РФ, которые занимаются изготовление противопехотных мины "ПМН-2" и "ПОМ-2".

Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе 04

"Противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" находятся на вооружении российских вооруженных сил. При этом, их использование запрещено согласно Оттавской конвенции или Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении от 3 декабря 1997 года", - заявил Лоссовський.

Он напомнил, что Украина подписала эту Конвенцию в 1999 году и ратифицировала ее в 2005 году.

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"В рамках предусмотренных Конвенцией обязательств до 2011 года Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В свою очередь Российская Федерация отказалась подписать конвенцию о запрете противопехотных мин и продолжает использовать "ПМН-2" и "ПОМ-2" во время боевых действий", - заявил украинский дипломат.

Он добавил, что СММ ОБСЕ только в течение января 2020 года уже трижды сообщала об обнаружении запрещенных международными конвенциями противопехотных мин на временно оккупированной территории Востока Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3172691
 
   
 Топ комментарии
 
ну что тут посоветуешь..., главнокомандующий знает! надо просто подальше отвести наши войска и попросить обсе, чтобы они присмотрели за оставленной территорией....
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" Безумие ожидать что злые не будут творить зла " Марк Аврелий.
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Бандитам Закон не писаний!! засРашка бандитська держава!! Украина в ОБСЕ рассказала о российских противопехотных минах на Донбассе - Цензор.НЕТ 8662
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Бандитам Закон не писаний!! засРашка бандитська держава!!
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по международному праву закон они не нарушают так как не подписывали эту конвенцию . а то . что кучма всё подряд подписывал так это вина тогдашнего зелохтората. мы теперь как раз таки виноваты в установке противопехотных . а не кацапы. мы теперь будем виноваты даже если просто захотим бомбу ядрённую сделать. взамен отданных кацапам кучмой.
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ну что тут посоветуешь..., главнокомандующий знает! надо просто подальше отвести наши войска и попросить обсе, чтобы они присмотрели за оставленной территорией....
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"Просто треба не підриватись на мінах" - очікуваний коментар Зе-хуяніста
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" Безумие ожидать что злые не будут творить зла " Марк Аврелий.
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Как волк не умеет есть мяса, как птицы не умеют летать.. БГ
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это ты час думал что родить с ответом ? простой вопрос, накуй мне твои картинки, ты украинец ?
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что завис с ответом , не знаешь что придумать ? украинец ты или хахол ?
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Безумие верить тому, кто способствовал приходу к власти Зелемойского, а потом стал цитировать Марка Аврелия...
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Миша Жизневский - Герой Украины и Белоруссии ( не лукашенковской ) и ты рванина мусорская , которая в отличии от Михаила не имеет к Украине никакого отношения. Всасываешь разницу ?
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Лишнехромосомное, что Порошенко украл и смародёрил?
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Новоявленный боец с Зелемойским, способствовавший приходу Зелемойского к власти, что Порошенко украл и смародёрил?
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Малоросс, он тебя в психиатрической больнице, что-ли, пять лет продержал?
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в рот тебе тапочки, какое ты убогое …… Живёт в мухосранске кацапском, ест блины с лопаты, ходит в дедовых рваных нквдэшных галифе , нужник с дырой в полу, но дерьмоприёмник открывает как @учка с объездной.
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Ответ из набора идиота. Тебя конкретно спросили: Что украл Порошенко?
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Ты что был в отключке 5 лет? Или 5 летний срок мотал?!
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Подзвоніть Мендель, заодно запитайте куди головнокомандуючий знову зник на 2-3 дні.
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Маєш її телефон - то позвони. А головнокомандуючий судячи по всьому "решает"!!!
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Странно, что там в соавторах нет Билецкого и Геруса...
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Почему гбр спит, или эти ушлёпки вообще нюх потеряли вместе с клоуном. Пора давно пора майдан пока крови ещё не было. Не дай бог у людей оружия на руках тьма, кровище будут реки а небесная сотня не сотня а тысячная как минимум. Гореть вам в аду суки.
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піди в церкву.. постав свічку і тебе попустить (© П.О. Порошенко)
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В том то и проблема, что это дерьмище продолжается именно потому, что не было крови или было слишком мало, чтобы каждый мог "насладиться". Поэтому вся шваль думает, что их пронесло раз, два...и будет так вечно. Та кровь, что льется на Донбассе - она типа не считается, той крови не видно поэтому ее как бы нет. Клоун войну, вообще снял с новостей, есть только "разведение" и создается впечатление, что война либо заканчивается, а то и вообще закончилась, хотя количество жертв возросло.
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Утилизация украинских противопехотных мин ПМН (ПМН-2)

Оценка стоимости уничтожения мин по данным докладов 7 апреля 2004 г. на семинаре в NAMSA (Люксембург), 12 февраля 2004 г. в Женевском центре гуманитарного разминирования и по информации ежегодных изданий Land Mine Monitor.

Количество утилизированных мин ПМН (ПМН-2) - 404903 шт. на 19 складах МОУ.

Метод уничтожения - демилитаризация (разборка).

Срок уничтожения - 8 месяцев (проект завершен 25 мая 2003 г.).

Стоимость уничтожения - 800 тыс. долл., из них 531 тыс. долл. получил непосредственный исполнитель - Донецкий казенный завод химических изделий.
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Если вы намекаете, что их не уничтожили, то ошибаетесь - уничтожение проводилось под международным наблюдением. Где нибудь на складах, после советского разгильдяйства могло конечно завалятся 1-2 ящика, неучтенного добра, но это не то количество для военных действий и минирования целых территорий
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Проект по уничтожению противопехотных мин ПМН был "пилотным" в преддверии ратификации Украиной "Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (Оттавская конвенция). Страны - доноры проекта (основные средства предоставила Канада) через Агентство по техническому обслуживанию и снабжению НАТО (NAMSA) профинансировали в размере $800 тыс. проект по уничтожению 404,9 тыс. мин всех типов ПМН на Донецком казенном заводе химических изделий. На торжества по случаю завершения проекта прибыл генсек НАТО Джордж Робертсон, подтвердив своим визитом намерения альянса помочь Украине избавиться и от других типов мин, в том числе ПФМ. В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, и в первом же отчете, представленном МИД Украины в ООН по форме 7, обнаружилось, что мины ПМН в Украине все еще есть. Согласно официальной формулировке 950 мин ПМН и 1 тыс. мин ПМН - 2 хранятся на складах "для тренировок и исследовательских целей".
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Клоуна уже вызвали на ковёр, или с перепугу опять на наркоте.
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Существует Оттавская конвенция о запрещении применения
противопехотных мин.которую Россия не подписала.
Вот по-этому и весь театр боевых действий наполнен ПНП
(противопехотная нажимного действия) или
обратная -разгрузочная(мина-сюрприз)
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