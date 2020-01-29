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 В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 01

Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.

"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 02

Читайте: СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 03

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 04

Также смотрите: В Киеве блокирована деятельность "ботофермы", которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о "минировании", - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 05

Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 06

Читайте: Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

"Лица организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/p3172649
 
   
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То то бубучки Ленка купается в народной любви в Фэйсбуке. А им ботов убили.
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Бубочка - йожег #уйожек.
Бо в нете зеленые ботофермы мрут, как мухи, и в итоге в соцсетях ЗЕ и весь его балаган утыканы не иголками, а #уями.
Походу даже в реале у ЗЕ по этой причине дикция хуже стала и морда опухла. В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 862
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Скоро побачимо, але це ті, які налаштовані проти України.
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Сьогодні лише Макс Королто на самоті дупу рвав. Відпрацьовував за сєбя та таво парня. В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 33
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Дійсно, що її давно нема. А я не зустрічав порохоботів, які би мінували чи були проти України.
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Лалала працювала на зе у період виборів. Контракт по вилизуванню скінчився- все))
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Зеботи попалися на дрібничці - дуже активно хотіли дати відкоша опонентам, проте не мали аргументів... В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 672
В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 8413
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Т. е. так называемых порохоботов-соевых идиотов здесь уменьшится? 😂
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Де? Щось не пригадую, щоб тут було багато "зелених".Конкретно тих, хто "топить" за Зеленського пара-трійка ніків. Тут в основному пару десятків чоловік взагалі заходить сторонніх і ваше погів'я їх моментально закльовує і спамить, як "лаху,
агентів кримля, вату" і тому подібне. .
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А я пригадую.... Певно ботоферми працювали.
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Я так понимаю список порохоботов-соевых идиотов у вас есть поименный?


Не держите в себе - поделитесь
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И ни одной сволочи на горизонте. Вот и хорошо. Вот и ладушки
(с) S.T.A.L.K.E.R.
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Дрыщатик, не отвлекайся на меня и устраивай массовку. 😂
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А чого не Саша крест? Хоча ти помилився і так.
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Ти вже і сам не пам'ятаєш твої всі тут ніки? 😂
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Не діждетесь Але так, хроматична гама може втратити певний процент зелених квітів та відтінків...
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Сепары и кацапы топили за пороха? Это что-то новое. Помнится мне, что одни, что вторые на выборах сильно топили за бубочку. Сейчас немного любовь поутихла, но ведь деньги не пахнут.
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Я тебе погано чую. Стукнися головою об стіну і повтори.
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по идее да
они же реально на цензоре занимаются деятельностью направленной на снижение доверия к действующим в Украине институтам власти
псы. странно только шо медведчук с жопоблоком это в открытую делает, а сбу хоть ссы в глаза
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Ну які ще ідіоти цілими днями тут на сайті ще можуть обзивати більшість населення України "зебілами", "малоросами" та писати "України більше немає!" без соєвого хряка?
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Тобто ти пєтушок, не з цієї ботоферми.
Будемо сподіватися що СБУ, не зупиниться.
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більшість населення України "зебіли", "малороси" ...


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Ты, ватиная самка собаки, 5 лет в разгар войны только этим и занималась.
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Мне кажется здесь только идейные. Слишком уж маленькая аудитория, что бы сюда реальных ботов командировать. Тут пара десятков гиперактивных свидетелей Петра весь кипиш создают.)
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Ksenia VB Чайка Київ отаке падло та інші скоти які на зарплаті вбивають клин у нашому суспільстві! видумали порохоботи-зебіли отака нова стратегія ***** розхитати, розірвати єдність, та розісрати народ України!
А ці скотяри цим і займаються В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1128 ось і все...............
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Ага, а зеленый идиот Дубилет все эти симки посчитал за живых людей и провел "электронную перепись". Большой привет любителям "государства в смартфоне".
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нічого соєвий скот,скоро і до твоїх скоцюрблених пальчиків доберуться...логи з цього ресурсу і заїдуть до тебе в гості
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Это что же, здесь на процентов тридцать уменьшится комментаторов!
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Точно! Будет не более, чем нас тут в 2018-м было.
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Скажить но хтось - хто небудь зустричав хочь раз адекватних проукраінських пересєлєнців з Донбасу??
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Я зустрічав, але як правило у них є корені в інших областях України.
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Так, їх менше. Але було питання про те, чи хто зустрічав таких.
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Зустрічав лише одне подружжя: вона нотаріус із Луганська, відкрила в Києві приватний кабінет. Її чоловік виконує менеджерські обов'язки при ній.
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Знаю двох бійців. Один з Донецька, другий з Луганська. На війну пішли в 2014. Добровольці. Зараз живуть в Києві
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Бойці це зрозуміло , але то не переселенці , йдеться про цю категорію
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Это исключение из правил. Таких примерно 15%
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Нор альеі переселенці лише сім'ї перевезли, хто зміг. А самі воюють проти кацапів у ВСУ. І чудово воюють. Злі. Ото справді нормальні.
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У меня есть знакомые, семья, с Луганской области. Только он три года в АТО оттрубил, а она всё это время здесь волонтерила. Сейчас у них маленький ребенок и приоритеты несколько сместились, но восприятие действительности у них вполне адекватное. И нет, за Зеленского они точно не голосовали.
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Скажу більше, в мене сусід росіянин! Але на початку рашистської агресії він перший на своєму балконі вивісив державний прапор України і гасло ПТН ПНХ!
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Когда перепись населения проводили, сколько там жителей оказалось?

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Не может быть.
Судя по количеству симок, штук 50 не меньше.

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Ця техніка забезпечує живучисть тролів.
ІР змінив і знову кучи валить..
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Власний досвід? В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 5333
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Так ось він який той "Леня Днепр". Він же "NNN" .Він же "Семен Семенович" і т.п.. А я то гадаю, що це їх останнім часом не видно тут і не чути зовсім...😕
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Да всплывают время от времени, но явно не так активно, как летом-осенью.
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То-то я змотрю зеблюдков меньше стало.

Походу остались только самые упоротые ватники типа бостууга.
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Лахтинське. Вчора ще здуру ляпнуло про свою з/п в рашистських рублях 😃
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Ты хоть заскринил?
Бо оно сейчас уже отрицает, шо с 2014 года 5 лет занималось только тем, шо плевалось говном в президента Украины.
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Теперь, надеюсь, и на "Цензоре" поубавится количество прорашистских (пробарыжных) негодяев, которые к месту и не к месту лгут и поливают грязью нынешнюю власть, которая от свиносоевой отличается, как небо от преисподни.
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Ну, такой негодяй, как ты, никуда не денется!
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нынешнюю власть, которая от свиносоевой отличается, как небо от преисподни

...
Альо! Лікар Хата? Добрий вечір, Григорію. Тут ваш випадок. Пацієнтові Евгений Шинский зовсім зуйово! Що? Та не те слово... Мерщій приїздіть - схоже в нього віслючанка!

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 3981
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Хозер, тебе ще не поШИНкували на некошерний бігос?
Пшло нах, безпородне кацапмовне чмо.
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подстрекали протестные настроения
Источник: https://censor.net.ua/p3172649

Просто падонки какие-то. В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7802
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Я твоя Зеленая Будка шаталь!
Ни стыда, ни совести.. В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 4000
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В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 9187

Тётя Роза‏ @Anakoyher

- Изя, почему на российских шоу так яростно обсуждают украинскую политику?
- Когда у самих секса нет, так сладко обсуждать, как трахаются соседи.
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Логово порохоботов.
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Пороховаты от этого на Цензоре меньше не стало, значит есть ещё множество пороховатных ферм, печально.
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Демагогія від вас, бо нема порохоботів, які налаштовані проти України.
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Потрохоботы тоже такой вид имеют - палочки и карточки?
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4 Повістки Afanasiy Ksenia VB

отаке падло та інші скоти які на зарплаті вбивають клин у нашому суспільстві! видумали порохоботи-зебіли отака нова стратегія ***** розхитати, розірвати єдність, та розісрати народ України!
А ці скотяри цим і займаються В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 7566 ось і все...............
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