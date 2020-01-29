 В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.
"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.
Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.
Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.
"Лица организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
Бо в нете зеленые ботофермы мрут, как мухи, и в итоге в соцсетях ЗЕ и весь его балаган утыканы не иголками, а #уями.
Походу даже в реале у ЗЕ по этой причине дикция хуже стала и морда опухла.
агентів кримля, вату" і тому подібне. .
Не держите в себе - поделитесь
(с) S.T.A.L.K.E.R.
они же реально на цензоре занимаются деятельностью направленной на снижение доверия к действующим в Украине институтам власти
псы. странно только шо медведчук с жопоблоком это в открытую делает, а сбу хоть ссы в глаза
Будемо сподіватися що СБУ, не зупиниться.
А ці скотяри цим і займаються ось і все...............
Судя по количеству симок, штук 50 не меньше.
ІР змінив і знову кучи валить..
😀
Походу остались только самые упоротые ватники типа бостууга.
Бо оно сейчас уже отрицает, шо с 2014 года 5 лет занималось только тем, шо плевалось говном в президента Украины.
...
Альо! Лікар Хата? Добрий вечір, Григорію. Тут ваш випадок. Пацієнтові Евгений Шинский зовсім зуйово! Що? Та не те слово... Мерщій приїздіть - схоже в нього віслючанка!
Пшло нах, безпородне кацапмовне чмо.
Источник: https://censor.net.ua/p3172649
Просто падонки какие-то.
Ни стыда, ни совести..
Тётя Роза @Anakoyher
- Изя, почему на российских шоу так яростно обсуждают украинскую политику?
- Когда у самих секса нет, так сладко обсуждать, как трахаются соседи.
отаке падло та інші скоти які на зарплаті вбивають клин у нашому суспільстві! видумали порохоботи-зебіли отака нова стратегія ***** розхитати, розірвати єдність, та розісрати народ України!
А ці скотяри цим і займаються ось і все...............