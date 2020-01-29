 Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным Правительственного портала, пересчитали платежки за отопление и горячую воду 143 предприятия теплоснабжения в 21 области Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Активно пересчитывали платежки в шести областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской. Там все зарегистрированные теплопоставщики пересчитали размеры тарифов за отопление.

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Больше всего снизили размер платежки за тепло в Вольнянске Запорожской области. Там размер тарифа за отопление снизили на 31%. Также существенно снизили тарифы в поселке Межевая Днепропетровской области и в Белгород-Днестровском Одесской области — на 28-29%.

В то же время в В частности, в Черновицкой области ни одно из четырех предприятий теплоснабжения не сделало пересчет тарифов за отопление и горячую воду в связи со снижением цен на газ. В Николаевской области таких предприятий семь.

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