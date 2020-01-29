 Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным Правительственного портала, пересчитали платежки за отопление и горячую воду 143 предприятия теплоснабжения в 21 области Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Активно пересчитывали платежки в шести областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской. Там все зарегистрированные теплопоставщики пересчитали размеры тарифов за отопление.
Больше всего снизили размер платежки за тепло в Вольнянске Запорожской области. Там размер тарифа за отопление снизили на 31%. Также существенно снизили тарифы в поселке Межевая Днепропетровской области и в Белгород-Днестровском Одесской области — на 28-29%.
В то же время в В частности, в Черновицкой области ни одно из четырех предприятий теплоснабжения не сделало пересчет тарифов за отопление и горячую воду в связи со снижением цен на газ. В Николаевской области таких предприятий семь.
А в Запорожье о таких ценах только мечтают - там за услугу платят 2 100 грн. Даже у многодетных семей, имеющих право на льготу, цены по факту выросли. ....
https://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/vy-nas-obduryly-ukrayintsi-obureni-tym-yak-vlada-rozvela-zi-znyzhennyam-taryfiv-na-teplo-foto
Всем остальным в доме и районе - примерно такая же цена (за 4х комнатные)
Акція «дешеве тепло» закінчилася. Рахунки за комуналку помітно збільшаться
....є дві новини і обидві погані.
Перша - рахунки за опалення в січні нинішнього року виявляться набагато вищими за грудневі, оскільки ціна газу знову збільшилася.
Друга - обіцяного перерахунку платіжок на тепло за листопад і жовтень не буде. Чому так сталося і чому в результаті розрекламована «акція» Кабміну щодо здешевлення платіжок на опалення виявилася «одноразовою», розібрався сайт «Сьогодні».....