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Все про:Черновицкая область (371) Кабмин (11552) Николаевская область (929) Тарифы на отопление (583) Теплокоммунэнерго (31)

 Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на конец января 2020 года предприятия, осуществляющее централизованное снабжение отопления и горячей воды, в Черновицкой и Николаевской области не сделали перерасчет для потребителей.

Согласно данным Правительственного портала, пересчитали платежки за отопление и горячую воду 143 предприятия теплоснабжения в 21 области Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Активно пересчитывали платежки в шести областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской. Там все зарегистрированные теплопоставщики пересчитали размеры тарифов за отопление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суммы в платежках за тепло и горячую воду снижены до 30% в 124 городах, - Гончарук

Больше всего снизили размер платежки за тепло в Вольнянске Запорожской области. Там размер тарифа за отопление снизили на 31%. Также существенно снизили тарифы в поселке Межевая Днепропетровской области и в Белгород-Днестровском Одесской области — на 28-29%.

В то же время в В частности, в Черновицкой области ни одно из четырех предприятий теплоснабжения не сделало пересчет тарифов за отопление и горячую воду в связи со снижением цен на газ. В Николаевской области таких предприятий семь.

Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин 01

Также читайте: Начисления за тепло и горячую воду должны быть снижены, - АМКУ

Источник: https://censor.net.ua/p3172616
 
 
 Топ комментарии
 
мне в декабре (4х комнатная) насчитали 2105 грн, в сравнении с ноябрьскими 933 грн. Обе - за полный месяц.
Всем остальным в доме и районе - примерно такая же цена (за 4х комнатные)
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.Не заметили никакого снижения цены в Днепропетровской области, наоборот, в Кривом Роге платежки подорожали с 1250 в ноябре до 1450 в декабре.
А в Запорожье о таких ценах только мечтают - там за услугу платят 2 100 грн. Даже у многодетных семей, имеющих право на льготу, цены по факту выросли. ....

https://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/vy-nas-obduryly-ukrayintsi-obureni-tym-yak-vlada-rozvela-zi-znyzhennyam-taryfiv-na-teplo-foto
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ОДЕССА ЗАЯВИЛА ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ СНИЖАТЬ....на начало февраля + 12-14 по Одессе прогноз.. мама мия отопление Косомса....
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.Не заметили никакого снижения цены в Днепропетровской области, наоборот, в Кривом Роге платежки подорожали с 1250 в ноябре до 1450 в декабре.
А в Запорожье о таких ценах только мечтают - там за услугу платят 2 100 грн. Даже у многодетных семей, имеющих право на льготу, цены по факту выросли. ....

https://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/vy-nas-obduryly-ukrayintsi-obureni-tym-yak-vlada-rozvela-zi-znyzhennyam-taryfiv-na-teplo-foto
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единствено что пересчитали - субсидии: соседи-пенсионеры жалуются, что субсидии с декабря снизили - на фоне роста тарифов на отопление. Предприятия Черновицкой и Николаевской областей не снизили начисления за отопление, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5799
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мне в декабре (4х комнатная) насчитали 2105 грн, в сравнении с ноябрьскими 933 грн. Обе - за полный месяц.
Всем остальным в доме и районе - примерно такая же цена (за 4х комнатные)
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https://glavcom.ua/economics/finances/aktsija-desheve-teplo-zakinchilasja-rahunki-za-komunalku-pomitno-zbilshatsja-655240.html

Акція «дешеве тепло» закінчилася. Рахунки за комуналку помітно збільшаться

....є дві новини і обидві погані.
Перша - рахунки за опалення в січні нинішнього року виявляться набагато вищими за грудневі, оскільки ціна газу знову збільшилася.
Друга - обіцяного перерахунку платіжок на тепло за листопад і жовтень не буде. Чому так сталося і чому в результаті розрекламована «акція» Кабміну щодо здешевлення платіжок на опалення виявилася «одноразовою», розібрався сайт «Сьогодні».....
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ОДЕССА ЗАЯВИЛА ЧТО НЕ СОБИРАЕТСЯ СНИЖАТЬ....на начало февраля + 12-14 по Одессе прогноз.. мама мия отопление Косомса....
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Долой абонплату за электричество и газ в пустующих домах. ( Родительский дом в сели и дача)
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