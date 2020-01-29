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Все про:Винницкая область (596) протест (4620) трасса (78) ОТГ (73)

 Жители нескольких сел перекрыли международную трассу в Винницкой области из-за нежелания присоединяться к ОТГ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Трасса М-12 перекрыта в районе с. Писаревка. Участники акции пропускают рейсовые автобусы и спецтранспорт, остальные транспортные средства - частично.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня в 12.05 возле с. Писаревка Винницкого района началось мирное собрание жителей нескольких населенных пунктов. Эти люди не согласны с присоединением своих общин к тем ОТГ, которые предусмотрены проектом нового административного деления области. В знак протеста около 80 человек непрерывно двигаются по пешеходному переходу, частично перекрыв движение транспорта", - рассказала начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

Жители нескольких сел перекрыли международную трассу в Винницкой области из-за нежелания присоединяться к ОТГ 01

По ее словам, участники акции пропускают рейсовые автобусы и спецтранспорт, частично - другие транспортные средства, которые направляются в обе стороны.

На месте работают правоохранители, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

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В заявлении о проведении мирного собрания указано, что акция будет круглосуточной и продлится с 28 января по 3 февраля. Ее целью является "высказывание позиции людей о недопустимости нарушения Конституции Украины ст. 132 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин", недопущение принудительного присоединения Сокиринецкой ОТГ к Лука-Мелешковской ОТГ и за вступление в Сокиринецкую ОТГ сел Писаревка и Щитки".

Жители нескольких сел перекрыли международную трассу в Винницкой области из-за нежелания присоединяться к ОТГ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3172576
 
 
 Топ комментарии
 
Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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От же ж негідники, не хочуть добровільно вступати до колгоспу.
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Писаревская Народная Республика
Усраться и не жить
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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это хорошая новость или плохая , кто знает? или какяразница
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Дивлячись з якого боку телеекрану подивись.
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От же ж негідники, не хочуть добровільно вступати до колгоспу.
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Точно, щас комиссар от большевиков приедет разбираться, наверное, придётся раскулачивать кого-то, шоб другим неповадно было.
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Писаревская Народная Республика
Усраться и не жить
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******** рагули.. трасса тут при чем ?
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а шо такое Конституция? та нашо она 95 кварталу, мы за закон о законе ещё не проголосовали, а вы тут про какую то Конституцию написали.
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Наш район уже живет в этом ОТГ,так вот что скажу.Те крохи что имело наше село обязаны отправлять в ,,общак,, в район из которого не возвращается ни копейка.Об всех потребностях села даже на 100-200-ти лампочек для освещения улиц отвечают ,,ДЕНЕГ НЕМА...,,
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має, має дійти людям, що фабульні обєднання - зло.
Сподіваюсь. скоро розпочнуться протести проти фабульних ОСББ.
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При создании ОТГ мнение жителей не учитывалось однозначно!
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