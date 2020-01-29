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 Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили в Николаеве незаконную деятельность по переработке, хранению и сбыту огнестрельного оружия и средств поражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники перерабатывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и хранения оружия правоохранители обнаружили значительный арсенал: 6 тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того изъяты средства для кустарной переработки оружия.

Изъятые обнаружены средства поражения переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

В рамках уголовного производства открытого ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении сообщения о подозрении основному организатору.

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Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ 01
Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ 02
Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3172574
 
 
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Незаконный, это потому что у них кассового апарата не было?
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Потому что закона, регулирующего оборота нет..
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Вести из-за поребрика.

Сообщества российских наемников в социальной сети "ВКонтакте" сообщили о гибели в Ливии россиянина. Он, как удалось подтвердить Радио Свобода, оказался 39-летним Владимиром Скопиновым, ранее воевавшим в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов.

Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 2446
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У каждого гражданина Украины должно быть оружие - Всё остальное это пыль !!!
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