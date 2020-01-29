 Экс-военнослужащие ВСУ организовали незаконный сбыт оружия в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что нелегальное изготовление и продажу организовали двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, уволенных в запас. В мастерской, оборудованной по месту жительства одного из них, злоумышленники перерабатывали травматическое оружие и доводили его до боевого состояния для дальнейшего сбыта.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и хранения оружия правоохранители обнаружили значительный арсенал: 6 тротиловых шашек общим весом 1.6 килограмма, 3 ручных гранаты Ф-1, 7 пистолетов, 7 электродетонаторов, большое количество патронов различного калибра. Кроме того изъяты средства для кустарной переработки оружия.

Изъятые обнаружены средства поражения переданы для проведения баллистической и взрывотехнической экспертиз.

В рамках уголовного производства открытого ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об осуществлении сообщения о подозрении основному организатору.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ. ФОТО





