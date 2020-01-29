 Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что весной 2014 житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов.
Более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. В рамках начатого уголовного производства злоумышленник был объявлен в розыск.
21 января 2020 сотрудники СБУ задержали сообщника террористов в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам.
Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Просим любить и жаловать)
Высокий рейтинг «Слуги народа» удивил, но в данном случае на из рейтинг, в том числе, позитивно отразилась теплая зима. Ну а вот после осеннего призыва я прогнозирую существенное снижение рейтинга как партии так и самого Зеленского, который выдал указ о призыве с 18 летнего возраста, и целуй ряд других факторов, которые покажут нам свойски дурную картину.
Ну и конечно же поздравляю Евросолидарность, Петра Порошенко и всех нас.
Двигаемся дальше.