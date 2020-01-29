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Все про:Луганщина (4264) СБУ (14289) терроризм (18175)

 Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области сообщника боевиков незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что весной 2014 житель Северодонецка собирал информацию о перемещении подразделений сил антитеррористической операции в Старобельском и Сватовском районах. Для этого он привлек двух информаторов. Полученные сведения злоумышленник передавал главарям группировки "армия юго-востока" для подготовки диверсионных актов.

Более 5 лет северодончанин скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ. В рамках начатого уголовного производства злоумышленник был объявлен в розыск.

21 января 2020 сотрудники СБУ задержали сообщника террористов в пограничном пункте пропуска "Танюшевка", когда он пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию по своим делам.

Задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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Задержан сообщник террористов ЛНР, он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3172551
 
   
 Топ комментарии
 
Oтличная новость: По результатам социологических исследований, текущие рейтинги партий «Слуга народа», ОПЗЖ и «Батькивщина» среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах 21 июля 2019 года, тогда как уровень поддержки «Европейской солидарности» вырос в полтора раза, а вот у коллег по оппозиции «Голоса» просел больше, чем на половину.
Высокий рейтинг «Слуги народа» удивил, но в данном случае на из рейтинг, в том числе, позитивно отразилась теплая зима. Ну а вот после осеннего призыва я прогнозирую существенное снижение рейтинга как партии так и самого Зеленского, который выдал указ о призыве с 18 летнего возраста, и целуй ряд других факторов, которые покажут нам свойски дурную картину.
Ну и конечно же поздравляю Евросолидарность, Петра Порошенко и всех нас.
Двигаемся дальше.Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5949
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Нету у слуг и 20%. "Рейтинг" єтот сделан по стандартам министерства геббельса - 60 на 40.
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кстати господа гусары, - ленка зеленская открыла камменти в ФБ.
Просим любить и жаловать)
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Теперь уже по законам гостеприимства оккупанта
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Oтличная новость: По результатам социологических исследований, текущие рейтинги партий «Слуга народа», ОПЗЖ и «Батькивщина» среди избирателей остались близкими к их результатам на выборах 21 июля 2019 года, тогда как уровень поддержки «Европейской солидарности» вырос в полтора раза, а вот у коллег по оппозиции «Голоса» просел больше, чем на половину.
Высокий рейтинг «Слуги народа» удивил, но в данном случае на из рейтинг, в том числе, позитивно отразилась теплая зима. Ну а вот после осеннего призыва я прогнозирую существенное снижение рейтинга как партии так и самого Зеленского, который выдал указ о призыве с 18 летнего возраста, и целуй ряд других факторов, которые покажут нам свойски дурную картину.
Ну и конечно же поздравляю Евросолидарность, Петра Порошенко и всех нас.
Двигаемся дальше.Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5949
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Нету у слуг и 20%. "Рейтинг" єтот сделан по стандартам министерства геббельса - 60 на 40.
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Вопросы обмена пленными продолжат обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске

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"Задержан сообщник террористов "ЛНР", он собирал информацию о передвижении украинских войск на Луганщине, - СБУ. ФОТО" - так как лицо закрыто, то есть подозрение, что никого не задержали, а это фото какого-то сотрудника СБУ.
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Обігріти, напоїти (смолою гарячою) та обміняти!
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а зеЛенку когда затрымают за то же самое?
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