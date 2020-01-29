 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти 23 тонны игрушек Новая таможня передала Министерству социальной политики для развозки в детские дома, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа", — написал он.
Нефьодов поблагодарил за помощь в решении этого вопроса Офис Президента, правительство и СБУ.
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"Как видите, борьба с контрабандой может иметь результат не только в уголовных процессах и штрафах, но и в добрых делах 😉
Кому было интересно, когда же будут одесские кейсы — ну так вот и оно!" — добавил Нефьодов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, поступил в Черноморский рыбный порт в конце 2019 года. Предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.
28 января президент Владимир Зеленский поручил передать игрушки детским домам.
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Віджав у комерсантів товар і вважає це подвигом,а в митних надходженнях-мінуса.
Вопрос, почему фирма отказалась от них и не стала растомаживать??? А может они экологическим нормам не соответствуют??? А может ЗЕленые знают об этом и решили от сирот избавиться??
ЗЕленый пиар на детях!!!
Помнится в ЧМП собирали для детского "Дома малютки",а их директор в Неаполь поехал.
- почему не забрал хазяин?
- соответствуют ли эти игрушки ГОСТам
- а там точно были одни игрушки?...а может еще какойнить контрабас?
- так быстро распихали? а фотоотчет?
Обісцянки:
Реальність:
26.11.2019 - Зеленський повідомляє, що в результаті "спецоперації" на митниці втік "хрещений батько контрабанди" Вадим Альперін
26.11.2019 - Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто викаже місце його перебування
27.11.2019 - Альперін САМ спокійно приходить в САП
29.11.2019 - Антикорупційний суд (так його хотіли, казали, що все зміниться) дозволяє вийти Альперіну під заставу 70 мільйонів
02.12.2019 - Альперін виходить на волю. Просидів зайві 2 дні тому, що рішення суду було в п'ятницю і перерахувати гроші за вихідні неможливо.
19.12.2019 - Апеляційна палата вищого антикорупційного суду скасувала всі запобіжні заходи (ахахаха, класний суд, хіба нє?) щодо подільника Альперіна - заступника керівника київської митниці.
26.01.2020 - З Альперіна зняли електронний браслет
26.01.2020 - Альперін ініціював кримінальне переслідування слідчих ДФС, які провели обшуки на київській митниці і вилучили 9 контейнерів контрабасу.
Це ........... зелене .......... не тільки обсирається на кожному кроці і бреше повсюду, воно ще й кидає під танки тих, хто дійсно хоче боротися з контрабандою, несправедливістю, хто хотів реальних змін в країні.
Mason Lemberg