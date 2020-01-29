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Все про:игрушки (30) таможня (1574) детдом (24) Нефьодов (162)

 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов. ФОТО

Таможня передала почти 23 тонны игрушек Министерству социальной политики для доставки в детские дома, приюты, школы-интернаты и детдома семейного типа

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 23 тонны игрушек Новая таможня передала Министерству социальной политики для развозки в детские дома, приюты, школы-интернаты, детские дома семейного типа", — написал он.

Нефьодов поблагодарил за помощь в решении этого вопроса Офис Президента, правительство и СБУ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В забытом багаже в аэропорту "Борисполь" были обнаружены 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

"Как видите, борьба с контрабандой может иметь результат не только в уголовных процессах и штрафах, но и в добрых делах 😉

Кому было интересно, когда же будут одесские кейсы — ну так вот и оно!" — добавил Нефьодов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития, поступил в Черноморский рыбный порт в конце 2019 года. Предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

28 января президент Владимир Зеленский поручил передать игрушки детским домам.

Также на Цензор.НЕТ: Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения. ФОТО

23 тонны застрявших на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов 01
23 тонны застрявших на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов 02
23 тонны застрявших на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов 03
23 тонны застрявших на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов 04
23 тонны застрявших на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3172539
 
   
 Топ комментарии
 
А их перед этим проверили на соответствие экологическим нормам?... 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7682
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Може цікавіше дізнатись,чому компанія відмовилась від власного товару ?
Віджав у комерсантів товар і вважає це подвигом,а в митних надходженнях-мінуса.
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А их перед этим проверили на соответствие экологическим нормам?... 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7682
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Може цікавіше дізнатись,чому компанія відмовилась від власного товару ?
Віджав у комерсантів товар і вважає це подвигом,а в митних надходженнях-мінуса.
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100%! Вместо того, чтобы дать людям нормально импортировать товар и работать, он хвастается тем, что у кого-то что-то отжал, конечно, "по понятиям", за дело мол. Совдепия полная. Герой, ничего не скажешь, о детях беспокоится.
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абы проверили нет ли там еще и взрослых игрушек 23 тонни іграшок, що "застрягли" на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9782
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Хотелось бы послушать про причину отказа от собственника товара,а то бородатый гей пропиарился на чем то явно сомнительном.
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вот так взяли и передали - классно - а может у министров так и их машины передадим - раз и личные машины передали - то же классно будет - доброе ведь дело - кто За?
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И все обездоленные дети Украины стали счастливы???

Вопрос, почему фирма отказалась от них и не стала растомаживать??? А может они экологическим нормам не соответствуют??? А может ЗЕленые знают об этом и решили от сирот избавиться??

ЗЕленый пиар на детях!!!
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....теперь на всех базарах страны......
Помнится в ЧМП собирали для детского "Дома малютки",а их директор в Неаполь поехал.
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Со всей сРаны собирают, а директор поехал в Оман, теперь сам не может объяснить зачем.
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Надеюсь в ящиках оригинальный Lego, а не китайский токсичный пластик...
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То шо передали не сомеваюсь, а вот то "передали в детские дома" сомневаюсь. Сильно.
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а где гарантия того, что игрушки безопасны для детей? или зебилам на чужих детей пофиг?!
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дебил бородатый, **** охеренную контрабанду разоблачил....сначала зеленый пропиарился на этих игрушках, теперь это чмо, кто следующий? гончарук? на детях пиар это вам не на шоколадной фабрике
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Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детям .А отдаст детям и 47 млн-будет молодец. Перед национализацией Приватбанка на счета фирм Зеленского было выведено $47 млн, 17.01.20
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Скажет, что отдал, как всегда говорил Петя, - петики будут счастливы? Сомневаюсь.
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А нахрена детям столько денег? Игрушками обойдутся, надо Нефёдорову позвонить
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Без выгоды для себя с бэней, зелох только конфискованые телевизоры "Берёзка" со встроенным г+г по детдомам распихает. Шоб воспитывались идиотами на Скотах и кварталах!
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вроде бы и благое дело... но сразу столько вопросов :
- почему не забрал хазяин?
- соответствуют ли эти игрушки ГОСТам
- а там точно были одни игрушки?...а может еще какойнить контрабас?
- так быстро распихали? а фотоотчет?
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А компьютерную технику, айфоны-телефоны и прочее дорогостоящее кому передали?
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от ти дотошний) хорошим людям передали
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Никто из чинуш даже не сфоткался на фоне игрушек и передачи их детям? Ну и невежды.
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Через месяц-два журналистам не мешало бы проверить логистику этих игрушек на прилавки страны.
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Следующая новость от нефьёдовской таможни: Таможенники разоблачили партию контрафактных дильдо. Импортёр откаазался от товара и он будет передан в Верховную Раду депутатам для безвозмездного пользования.
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Ожидайте эти игрушки на базарах страны! Я сомневаюсь, что эти игрушки попадут в детские дома...
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А навіщо 23 тони ігрушок дитбудинку. Зробіть по справедливості. Одну тону віддайте депутатам у Верховну Раду, дітям залиште 3 тони на всю Україну, а решту відправте ********. А то скоро будуть вибори і їм прийдеться бігати за Порохом, а ігрушок немає.
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БУРУДЬБА З КОНТРАБАНДОВ В ЕПОХУ ЦИРКУ

Обісцянки:

23 тонни іграшок, що "застрягли" на Одеській митниці, передали в дитбудинку, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1364

Реальність:

26.11.2019 - Зеленський повідомляє, що в результаті "спецоперації" на митниці втік "хрещений батько контрабанди" Вадим Альперін
26.11.2019 - Зеленський обіцяє цінний подарунок тому, хто викаже місце його перебування
27.11.2019 - Альперін САМ спокійно приходить в САП
29.11.2019 - Антикорупційний суд (так його хотіли, казали, що все зміниться) дозволяє вийти Альперіну під заставу 70 мільйонів
02.12.2019 - Альперін виходить на волю. Просидів зайві 2 дні тому, що рішення суду було в п'ятницю і перерахувати гроші за вихідні неможливо.
19.12.2019 - Апеляційна палата вищого антикорупційного суду скасувала всі запобіжні заходи (ахахаха, класний суд, хіба нє?) щодо подільника Альперіна - заступника керівника київської митниці.
26.01.2020 - З Альперіна зняли електронний браслет
26.01.2020 - Альперін ініціював кримінальне переслідування слідчих ДФС, які провели обшуки на київській митниці і вилучили 9 контейнерів контрабасу.

Це ........... зелене .......... не тільки обсирається на кожному кроці і бреше повсюду, воно ще й кидає під танки тих, хто дійсно хоче боротися з контрабандою, несправедливістю, хто хотів реальних змін в країні.
Mason Lemberg
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