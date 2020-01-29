 С воином 28-й ОМБр Евгением Щуренко, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Килии. ФОТО

Завтра, 30 января, в городе Килия Одесской области, в 11.00 в Свято-Николаевском храме начнется прощание с Евгением Валерьевичем Щуренко, 1978 года рождения, уроженцем села Лески Килийского района, жителем города Килия, солдатом, старшим механиком-водителем 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 26 января в 7.15 в районе города Красногоровка Марьинского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наемниками РФ нашей БМП из гранатомета.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Евгений Щуренко родился 27.01.1978 года. Работал в коммунальном предприятии "Світло". С лета 2019 г. проходил военную службу по контракту. У него остались мать и жена.
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Источник: https://censor.net.ua/p3172535