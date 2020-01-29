 С воином 28-й ОМБр Евгением Щуренко, погибшим на Донбассе, простятся завтра в Килии. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Евгений Щуренко родился 27.01.1978 года. Работал в коммунальном предприятии "Світло". С лета 2019 г. проходил военную службу по контракту. У него остались мать и жена.

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