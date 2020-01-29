 Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел Марш памяти Героев Крут, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники марша прошли улицами центра Киева от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могиле, где были похоронены студенты, которых убили большевики.
29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на несколько дней. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
- ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАВ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ
Також вшанували українських героїв нардепи від "Європейської солідарності"
Насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога. При цьому завдали йому значних втрат.
Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і основою отримання військової допомоги.
2. "Нещасні діти, яких послали на смерть".
Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери та вояки армії УНР (зокрема Вільного козацтва та Січових стрільців).
А щодо "нещасних, яких послали" - такий підхід принижує героїв Крут ("Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони були не безвольними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва - свідома, і в цьому її найбільша цінність.
Не обкрадаймо їх посмертно, не змарновуймо їх подвигу.
Так, їх загибель є трагедією, але водночас - перемогою._________________________________________________Володимир В'ятрович
Когда зеленый осел и К95 гадил на Украину и ее народ то это были не злочинцы
Господи, какой бред.
как тогда так и теперь кинули /сами с
чемоданами ушивались в Польшу
так и теперь не погиб ни один
чинуша депутат или сын депутата /в небесную
сотню попали такие ж ребята как и герои крут