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Все про:Киев (18499) Круты (81) марш (553) память (988)

 Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в Украине отмечают День памяти павших в бою под Крутами, который произошел 102 года назад.

В Киеве прошел Марш памяти Героев Крут, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники марша прошли улицами центра Киева от станции метро "Арсенальная" до Аскольдовой могиле, где были похоронены студенты, которых убили большевики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский почтил память Героев Крут. ВИДЕО (обновлено)

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику. Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на несколько дней. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.

Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 01
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 02
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 03
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 04
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 05
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 06
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 07
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 08
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 09
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 10
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 11
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 12
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 13
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 14
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 15
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 16
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 17
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 18
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 19
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 20
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 21
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 22
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 23
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 24
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 25
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 26
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 27
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 28
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 29
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 30
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 31
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 32
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 33
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 34
Марш памяти Героев Крут прошел в Киеве 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3172522
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч би гбр справу на учасників маршу не відкрили .
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"ЇМ ВИЯВИЛОСЬ НЕ ОДНАКОВО"
- ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАВ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ
Також вшанували українських героїв нардепи від "Європейської солідарності"
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Хоч би гбр справу на учасників маршу не відкрили .
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А потрох ничего не знал про Круты,иначе наверное не пошел бы министром в правительство путинца азирова и не инвестировал бы миллионы в засрашкинский завод.
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Ти забув у якому уряді працював Богдан, Гончарук, Пристайко разом з Порновим? Я нагадаю, в уряді Азарова. Радник Зеленського Єрмак помічником якого депутата був? У Верховній Раді V, VI,VIІ скликаннь Андрій Єрмак був помічником депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Почитай хто такий Ельбрус Тедеєв? Заодно пошукай про бізнес зв'язки Єрмака у москві з оточенням путіна і нам тут розкажеш.
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И что,ты выбрал идиотскую линию защиты предателя потроха,я не представляю интересы зеленого зели,для меня они оба нули,что говноголовый потрох,что туманоголовый зелька.
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Ідіотські лінію вибрав ти, приплівши до Крут Порошенка. А де у час Крут були твої батьки, діди, прадіди? На якому боці? Кому служили? Зрештою, кому ти сам служиш? Вільній, незалежній Україні? Дуже сумніваюсь.
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"ЇМ ВИЯВИЛОСЬ НЕ ОДНАКОВО"
- ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВШАНУВАВ ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЇВ КРУТ
Також вшанували українських героїв нардепи від "Європейської солідарності"
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Учасники маршу переважно люди старшого і похилого віку - це та молодь 80-х, яка виборола Незалежність. А нинішня молодь, яка виросла у незалежній Україні і вихована на приколах 95 кварталу і на серіалі "Слуга народу" до таких маршів інтересу не виявляє.
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1. "Це чергова поразка".
Насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога. При цьому завдали йому значних втрат.
Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і основою отримання військової допомоги.
2. "Нещасні діти, яких послали на смерть".
Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери та вояки армії УНР (зокрема Вільного козацтва та Січових стрільців).
А щодо "нещасних, яких послали" - такий підхід принижує героїв Крут ("Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні, нинішньої війни). Вони були не безвольними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва - свідома, і в цьому її найбільша цінність.
Не обкрадаймо їх посмертно, не змарновуймо їх подвигу.
Так, їх загибель є трагедією, але водночас - перемогою._________________________________________________Володимир В'ятрович
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Тепер кожен актор в Україні - злочинець - Поярков про рішення суду щодо його "погроз" Зеленському

Когда зеленый осел и К95 гадил на Украину и ее народ то это были не злочинцы
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Як тоді було, так і зараз. У Києві було біля 20 тисяч офіцерів зірної масті, які жирували на гроші народу. А як пішла московістська нечисть, то вийшли тільки діти і частина українського війська. А хоробрі білі офіцери, купа поліцейських десь на час пропали. Просто пропали чи перейшли на бік ворога. Точно, як в Донецьку, Луганську і Криму. Там всі були такі заслужені, у кожного на мундирі по ордену, купа медальок і нуль совісті.
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Руководство сидело в вагонах готовые к бегству и пьянствовало в ожидании немцев, которым договорились сдать страну в обмен на должности(потом Скоропадский сдал их самих). Им даже не было жалко послать детей на эту бессмысленную бойню, настолько пьяными они были.
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таков ход истории в местном истечении: ччерез сто лет пушечное мясо становится героями
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Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.Источник: https://censor.net.ua/p3172522

Господи, какой бред.
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Как иронично. На марш, как и тогда, согнали детей.
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за ребят погибших только за герои
как тогда так и теперь кинули /сами с
чемоданами ушивались в Польшу
так и теперь не погиб ни один
чинуша депутат или сын депутата /в небесную
сотню попали такие ж ребята как и герои крут
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