 20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.
"Большинство населения Украины (71%, в 2018 г. - 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 г.). И только меньшинство (22%) поддерживает противоположную позицию - что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию", - отмечают исследователи.
"70% населения (77% в 2018 г.) считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения придерживаются 19% (13% в 2018 г.). В то же время уменьшилось число тех, кто считает, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым": с 44% в 2018 г. до 38% в 2019 г.; вырос процент тех, кто считает, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - с 45% в 2018 г. до 54% в 2019 г." - отмечается в исследовании.
"Согласны уступить государству долю прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан (в 2018 г. - 26%), однако несколько больше - 42% (36% в 2018 г.) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. А 25% (39% в 2018 г.) не смогли сделать выбор между этими альтернативами. Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние - 42% против 31% тех, кто на это не согласен. Большинство граждан - 52% считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20% и еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет. Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% не имеет разницы, демократический режим или нет", - говорится в исследовании.
Согласно опросу, к активной гражданской деятельности в прошлом году были привлечены 10% граждан.
Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Чего, кстати, искренне желаю ЗЕ. Только хотелось бы более красочно - шоб его ватные мозги на стене насегда остались в истории Украины, как фотографии Альенде и Чаушеску.
С таким же успехом героем можно считать собаку, которую пристрелили.
Его покрошили военные в мелкий винегрет прямо на ступенях президентского дворца.
Нужна была полная жесткая ампутация, а не гомеопатия. И Пиночет с этим справился на отлично.
Кстати, мы сейчас движемся именно в этом направлении - когда поможет только жесткое выпиливание всей ваты и нынешних популистов.
Учитывая, что оппозицией всему украинскому всегда является только антиукраинское, Украине это только на пользу пойдет.
Чили стала самой развитой страной Южной Америки после Пиночета.
Вторым этапом после истребления коммунистов, социалистов было истребление именно зажравшихся элит.
Сам Пиночет не был аристократом и возглавил переворот далеко не сразу.
Так что не надо передергивать факты.
А стадион... А что стадион? 10 тысяч человек за 30 лет правления Пиночета.
Украина благодаря нерешительности Пороха за 5 лет уже больше потеряла. Уничтожили бы любые ростки коммунизма, социализма, прорашизма - и сейчас было бы в разы легче.
Да и ЗЕ давно был бы гражданином Роиси, а не президентом Украины.
Так что больше не старайся.
Так что в твоем отношении к Пиночету нет ничего удивительного. Газета "Правда" и сру-википедия рулит.
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В США демократия, но неуплата налогов или нарушения контракта с армией становится для гражданина почти могильным камнем.
Граждане право имеют смотреть российский сериал.
Если бы они сами побывали в АТО/ ООС или их родственники или похоронка бы пришла они бы тот сериал и не смотрели.
А так как их это не касается можно права качать.
Прежде чем качать права надо выполнять обязанности,а с этим как то не получается.
А те, кому "какая разница" и "хуже не будет" в нормальных государствах становятся изгоями, а не президентами.
А узурпация власти ЗЕ и желание полного контроля над СМИ и любой оппозицией - это не авторитаризм?
-Я объясню, но сначала сходи к сестре, маме, и деду и спроси отдадутся ли они за миллион долларов.
-Пап, я спросил, все согласны.
-Ну вот смотри... Виртуально мы имеем 3 миллиона долларов, а реально двух шлюх и одного старого 3.14дараса.
Только их в Украине не 20%, а процентов 8-10, если конечно не считать Крым и Лугандонию.
Если это монархия.
Когда будущему правителю, с детства вбивают в башку, что для него, на первом месте, должны быть интересы граждан и государства.
И тогда, все его действия будут руководствоваться этим принципом.
А первоочередная цель диктаторов, это удержаться любыми средствами у власти, не забыв обеспечить себя любимого (а также семью и многочисленных прихлебателей) всем необходимым.
Поэтому, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, живут вполне хорошо и граждане там вполне довольны жизнью.
А вот про Иран, Венесуэлу, Россию такое не скажешь: дела там идут мягко говоря, так себе.
Большинство знает о демократии по фильмам.
А нашу Диктатуру олигархата - считают капитализмом.
Це ж Черчіль ніби сказав, що загальне виборче право знищить демократію. Ну блін, не може люмпен з 9 класами ПТУ за плечима мати таке ж право вирішувати долю країни, як і доктор наук із 20 роками викладацького стажу!
Ну або як варіант - демократія прибалтійського зразка, де певний процент населення - "нєгражданє"...
е..тых у нас хоть греблю гати...
Діма, курі пісю
Лише сивочолий гетьман Святий Петро Рошенко одноосібно може підняти Україну вище розвитку країн ЄС і вище, чим розвиток США!
хоч я і не думаю, що оленеводам відомо, що таке розвиток
я не буду дискутувати з дітьми тундри, бо в нас різний рівень освіти
Ага.