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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:авторитаризм (59) Деминициативы (40) демократия (458) опрос (1803) социология (440) Центр Разумкова (98)

 20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

33% граждан готовы пожертвовать частью своих прав и свобод ради благосостояния.

Таковы результаты исследования, проведенного фондом Демократические инициативы им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 декабря 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство населения Украины (71%, в 2018 г. - 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 г.). И только меньшинство (22%) поддерживает противоположную позицию - что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами платить за образование, медицину, накапливать пенсию", - отмечают исследователи.

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"70% населения (77% в 2018 г.) считает, что большинство людей в Украине не сможет прожить без постоянной заботы и опеки со стороны государства, противоположной точки зрения придерживаются 19% (13% в 2018 г.). В то же время уменьшилось число тех, кто считает, что "государство должно нести полную ответственность за обеспечение каждого человека всем необходимым": с 44% в 2018 г. до 38% в 2019 г.; вырос процент тех, кто считает, что "государство должно обеспечить людям одинаковые "правила игры" в жизни, а дальше сам человек несет ответственность за то, как он эти шансы использует" - с 45% в 2018 г. до 54% ​​в 2019 г." - отмечается в исследовании.

"Согласны уступить государству долю прав и свобод в обмен на собственное благосостояние 33% граждан (в 2018 г. - 26%), однако несколько больше - 42% (36% в 2018 г.) ради личной свободы и соблюдения всех гражданских прав готовы терпеть определенные материальные трудности. А 25% (39% в 2018 г.) не смогли сделать выбор между этими альтернативами. Восточный регион отличается тем, что его жители готовы уступить долю прав и свобод в обмен на благосостояние - 42% против 31% тех, кто на это не согласен. Большинство граждан - 52% считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20% и еще 19% ответили, что для них вообще не имеет значения, демократический режим в стране или нет. Среди регионов отличается Восточный, где предпочитают демократическое устройство 37%, а для 30% не имеет разницы, демократический режим или нет", - говорится в исследовании.

Согласно опросу, к активной гражданской деятельности в прошлом году были привлечены 10% граждан.

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20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 01
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 02
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 03
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 04
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 05
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 06
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 07
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 08
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 09
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 10
20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос 11

Исследование проводилось во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/p3172508
 
 
 Топ комментарии
 
Большинство населения Украины (71%, в 2018 г. - 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 г.) - з виборів майже нічого не змінилось.
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Любители сильной сталинской руки в своем дупле это в основном жители востока
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Когось щось здивувало, якщо 73 % в 2 турі за Зе Голобородька голоснуло? 20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос - Цензор.НЕТ 4223
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Мене здивувало, що знайшлось аж 24% педролюбів. Але парламентські вибори все поставили на місця. 8% з тих, хто прийшов на вибори, це не більше 4% від населення України. Ось це справжня оцінка "старанням" сизоносого гетьмана.
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их количество уменьшилось на 4% с апреля. теперь всего 20% за диктатуру
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Эти 20% украинцев - кацапского происхождения. Пусть чешут в Кацапию, будет им там авторитаризм сколько они хотят. Чего им сидеть тут и вонять кацапским гнилым духом, портить жизнь Украине. ВАЛИТЕ.
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Ну да, ну да вам зебілам що за зе сцкло голосовало видніше, як і кумір з наркоугару не виходите 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 1940
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а это до цензуры, узурпации власти клованом, на всех постах 95квартал и свои люди...вас постепенно готовят к тому шо это бубет норма.
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Большинство населения Украины (71%, в 2018 г. - 65%) считает, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг - образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги, не согласны с этим - 22% (23% в 2018 г.) - з виборів майже нічого не змінилось.
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Любители сильной сталинской руки в своем дупле это в основном жители востока
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При полностью деградировавших низах и полностью офигевших элитах, у Чили просто не было другого пути. Или было бы, как в Венесуэле или в Украине сейчас.
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Там при Альєнде вже починалося як у Венесуелі...
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Альєнде був хоробрим, прийняв смерть зі зброєю в руках.
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Альенде,как и ЗЕ, был безмозглым мудаком и погиб, как мудак.
Чего, кстати, искренне желаю ЗЕ. Только хотелось бы более красочно - шоб его ватные мозги на стене насегда остались в истории Украины, как фотографии Альенде и Чаушеску.

С таким же успехом героем можно считать собаку, которую пристрелили.
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Він взагалі-то просто застрелився... І він був популістом, при ньому Чилі грохнулися в економічну кризу. А при Піночеті Чилі демонстрували найбільші темпи росту у всій Південній Америці. І це в часи глобальної рецесії середини 70-х!
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Нет. Не застрелился.
Его покрошили военные в мелкий винегрет прямо на ступенях президентского дворца.
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Так я об этом и говорю.
Нужна была полная жесткая ампутация, а не гомеопатия. И Пиночет с этим справился на отлично.

Кстати, мы сейчас движемся именно в этом направлении - когда поможет только жесткое выпиливание всей ваты и нынешних популистов.
Учитывая, что оппозицией всему украинскому всегда является только антиукраинское, Украине это только на пользу пойдет.
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Офигевшие элиты как раз и устроили там фашистский переворот. Чили была самой развитой страной Южной Америки, а после переворота ее темпы роста никогда не превышали темпов роста соседей. Не было никакого чилийского экономического чуда благодаря Пиночету. А "Стадион" был.
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Альенде угробил Чили, как Мадуро сейчас гробит Венесуэлу, а Зеленский Украиную
Чили стала самой развитой страной Южной Америки после Пиночета.
Вторым этапом после истребления коммунистов, социалистов было истребление именно зажравшихся элит.
Сам Пиночет не был аристократом и возглавил переворот далеко не сразу.

Так что не надо передергивать факты.

А стадион... А что стадион? 10 тысяч человек за 30 лет правления Пиночета.
Украина благодаря нерешительности Пороха за 5 лет уже больше потеряла. Уничтожили бы любые ростки коммунизма, социализма, прорашизма - и сейчас было бы в разы легче.
Да и ЗЕ давно был бы гражданином Роиси, а не президентом Украины.
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Кстати, после "фашистского" переворота (сразу я как-то не раглядел), я понял кто ты. 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 3500

Так что больше не старайся.
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Тут нечего думать. Только конченым совкам всюду мерещатся фашисты и биндеравцы.

Так что в твоем отношении к Пиночету нет ничего удивительного. Газета "Правда" и сру-википедия рулит.
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взагалі-то якщо всі закони копіюються з росії а кажуть що йдуть до європи - - чом би й "да какая разница" ? царя рабам нужно! ибо сами управлять не умеют...
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В 20% входят пенсы что бретят совком и вата безнадежная, это и маловато
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Не правда. Многие мечтатели о сильной руке не бредят совком, но то что большинство фанатики совка являются любителями крепкой руки это факт.
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В Афинах был максимум демократии, но это не помешало поставить Фемистокла. Он был хорош. Но потом были популисты. И была тупая война, и не одна. Народное Собрание еще выруливало, правда давало сбой, когда дурак дорывался во власть. Так что нам хуже не будет - даешь царька! 20% украинцев считают, что авторитаризм может быть лучше, чем демократия, - соцопрос - Цензор.НЕТ 3133
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Я считаю что во время войны государство должно жестко наказывать дезертиров и уклонистов от выполнения долга по защите родины,которые качают свои права и плюют на права тех людей которые свой долг выполняют.
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С авторитаризмом это не звязано никак.

В США демократия, но неуплата налогов или нарушения контракта с армией становится для гражданина почти могильным камнем.
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Особенно про последний случай в автобусе.
Граждане право имеют смотреть российский сериал.
Если бы они сами побывали в АТО/ ООС или их родственники или похоронка бы пришла они бы тот сериал и не смотрели.
А так как их это не касается можно права качать.
Прежде чем качать права надо выполнять обязанности,а с этим как то не получается.
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Вот поэтому в нормальном государстве война касается каждого.

А те, кому "какая разница" и "хуже не будет" в нормальных государствах становятся изгоями, а не президентами.
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Естественно может быть лучше если при этом денежки получать нормальные. В эмиратах наверное не сильно хорошо с демократией но вряд ли они захотят поменяться местами с нищими но с разными правами на гейпарады и прочие такие свободы.
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ну так это ж вопрос человеческой совести и кто за сколько продается. ну живут они в золотой авторитарной клетке, и флаг им в руки. у нас 73% тоже такое поддержат.
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Это те, что скучают по ежовым рукавицам Сталина да стальному сапогу?
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Александр Юр Не только те. Есть и те, кто мечтает видеть во главе государства "Белого вождя".
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Простите конечно.
А узурпация власти ЗЕ и желание полного контроля над СМИ и любой оппозицией - это не авторитаризм?
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надо смотреть чего не хватало УНР-авторитаризма или демократии.
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Есть еще и мозг, без которого демократия долго не живет. ЗЕ-режим - ярчайший тому пример.
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-Папа, а что такое "реально" и "виртуально"
-Я объясню, но сначала сходи к сестре, маме, и деду и спроси отдадутся ли они за миллион долларов.
-Пап, я спросил, все согласны.
-Ну вот смотри... Виртуально мы имеем 3 миллиона долларов, а реально двух шлюх и одного старого 3.14дараса.
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Так все правильно, скрепоносные русскомирские ватники в Украине так и считают.
Только их в Украине не 20%, а процентов 8-10, если конечно не считать Крым и Лугандонию.
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итого: 71% (какая подозрительная цифра!) инфантилов, 20% комуно-фашни, 19% махрового бьідлоскота. 71 с 19+20 пересекается, если шо.
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Дивно, але навесні перед виборами українська інтелігенція голосно закликала не голосувати за жопоблок і за зе-команду, бо саме там найбільше бидла. Я не за пес, але більше повірю таким знаним представникам інтелігенції, як Дмитро Павличко, Сергій Жадан, Оксана Забужко, В'ячеслав Брюховецький, Олександр Пономарьов, Тарас Чубай, Володимир Яворівський, Іван Малкович, Ярослав Грицак...
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Все логично. Именно на юге и востоке Украины больше всего прокацапленных. А для них "царь-государь" святое. Это у них в менталитете.
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так это еще "восток" в этом опросе слегка проредили более адекватными регионами. например отсутствует категория Север, значит Сумская область была отнесена к востоку, хотя электорально она ближе к Хмельницкой например (хотя зеленая пошесть всех одинаково скосила)
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У Сумській області притомних людей вистачає, там в Конотопі, наприклад, мер зі Свободи - ветеран АТО з нагородами...
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я ж не заперечую, якраз за те і кажу. у Глухові - Мішель Терещенко, у Сумах був Мінаєв, хоч і мемо-творець, але ж правильних поглядів в цілому. Ну але в цьому році разом з усіма були підкошені вірусом зебілізма.
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Авторитаризм - це архаїчна будова зграї. Найсильніший вовк керує зграєю вовків. Найсильніша макака керує зграєю макак, найсильніший баран керує отарою, найсильніший лев керує прайдом. Проте н леви ні барани нічого ще не створили. Лідер потрібен для виживання. А за лідерство постійно б'ються і часто до смерті. Це засвідчує те, що авторитаризм - це тваринний інстинкт. Людей також не оминула ця тваринність. У людській історії авторитаризм призводив лише до війн. Зграя гуртується навколо авторитарного лідера, а лідер не знає, що робити зі зграєю окрім як відіслати зграю зіштовхнутися лобами з іншою зграєю. В силу свох недалеких амбіцій і задоволення своїм всевишнім положенням. От вам наприклад авторитарний лідер - Путін. У справді розвинутих країнах лідер, як такий - відсутній. Мабуть тому, що він непотрібний для прийняття рішень. Всі і так бачать правильне рішення і воно не потребує обговорення. Правильне рішення, так би мовити - у всіх в голові, і воно єдине, бо правильне завжди єдине, а хибне - різноманітне. Наприклад, якщо треба прибрати вулицю (або підписати асоціацію з ЄС) - то то все всі розуміють, голова районної адміністрації також то розуміє, наймає людей, і вони прибирають вулицю. Коли ж голова того не розуміє - то він вже і не голова, а авторитарний лідер з вивихнутою головою. І той, хто його обирав - сам з вивихнутою головою. Лишилося знайти іншого вивихнутого лідера, щоб зіштовхнутися лобами.
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Диктатура, может работать на благо страны в одном единственном случае.
Если это монархия.
Когда будущему правителю, с детства вбивают в башку, что для него, на первом месте, должны быть интересы граждан и государства.
И тогда, все его действия будут руководствоваться этим принципом.
А первоочередная цель диктаторов, это удержаться любыми средствами у власти, не забыв обеспечить себя любимого (а также семью и многочисленных прихлебателей) всем необходимым.
Поэтому, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, живут вполне хорошо и граждане там вполне довольны жизнью.
А вот про Иран, Венесуэлу, Россию такое не скажешь: дела там идут мягко говоря, так себе.
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Украинцы не могут ответить на вопрос: "Что лучше"!
Большинство знает о демократии по фильмам.
А нашу Диктатуру олигархата - считают капитализмом.
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Сразу после визита Зеленского. Генеральный прокурор Израиля Авихай *********** передал обвинительное заключение по трем уголовным делам премьер-министра Израиля Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима. Нетаньяху стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом.
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Він скрізь приносить "щастя".😁 От тільки Польщу пронесло.😨 Поки що..
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Демократія - це добре, але бажано з обмеженим виборчим правом. Щоб напрямок розвитку країни визначали найбільш гідні її громадяни. У випадку України це ветерани, волонтери та інтелігенція.

Це ж Черчіль ніби сказав, що загальне виборче право знищить демократію. Ну блін, не може люмпен з 9 класами ПТУ за плечима мати таке ж право вирішувати долю країни, як і доктор наук із 20 роками викладацького стажу!

Ну або як варіант - демократія прибалтійського зразка, де певний процент населення - "нєгражданє"...
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Чем ближе к кацапии - тем больше рабственная нутро
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Вот вам шановни и КАКАЯ РАЗНИЦА?)))
е..тых у нас хоть греблю гати...
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ну,примерно такое же количество и кацапской ваты в стране. 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 3533законы больших чисел не обманешь.
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Ними як золота орда керувала так вони і звикли, їх ******* суди після голоду 33 завезли, от суки і сидять до сих пір.
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Совкодрочеры на марше, всё не угомонятся по временам когда хрен стоял
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мамкін симпатик авторитаризму Розумков намагається підготувати підгрунтя для вічного царювання
Діма, курі пісю
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Все вірно!
Лише сивочолий гетьман Святий Петро Рошенко одноосібно може підняти Україну вище розвитку країн ЄС і вище, чим розвиток США! 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 5295 20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 4973
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навіть оленеводів
хоч я і не думаю, що оленеводам відомо, що таке розвиток
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Лахта, тобто ти проти того, щоб сивочолий гетьман Святий петро Рошенко одноосібно правив Україною?20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 1554
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а серед зелейогів не оленеводи є?
я не буду дискутувати з дітьми тундри, бо в нас різний рівень освіти
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А чого ж ти тоді носа висунув, прохвесор?20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 7849
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"Тундра", про твій "виской рівень освіти" яскраво говорить твоя писанина - без розділових знаків і написання речень з малої букви.20% українців вважають, що авторитаризм може бути краще, ніж демократія, - соцопитування - Цензор.НЕТ 5257
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Поэтому власть узурпировал ЗЕ и цензуру СМИ пытаются ввести при ЗЕ.

Ага.
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за прошедшие сто лет менталитет украинцев не изменился, обстоятельства схожи и при поисках ответов на вопросы типа Кто виноват и что делать есть смысл обратиться к истории. С 1945 г. начальником политотдела Главного штаба УПА был Петр Федун. Автор более 30 публикаций.В 1948 г. издана книга Федуна «Кто такие бандеровцы и за что они сражаются». Твори Петра Федуна «не втратили актуальності досі. Адже в них він подекуди дуже вдало передбачив ******** суспільно-політичний устрій України з його міжпартійною гризнею та нестабільністю. Саме проти такого варіанту розвитку молодої української держави виступав публіцист, пропонуючи на перші роки запровадити «організовану демократію».
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Який основний принцип демократії? Демократичні закони. Перед законом всі рівні. Невідворотність покарання за порушення закону. Що таке авторитаризм? Сильному (владі) все, решті - закон. Який принцип в суспільстві сьогодні? Другий. І три роки тому був другий. І десять. І двадцять. І тридцять. Ми ще ніколи не жили при демократії. Населення демократією вважає безкарність. А порядок вважає авторитаризмом.
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Совків ще багато - без "руководящєй ролі партіі" жити не можуть, бо тоді ж тре буде самому приймати рішення і самому за це відповідати. Отже і винним нікого, окрім себе не зробиш... Совкі та халявщики до такого не звикли
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