 "Им не все равно. И они не спрашивали "какая разница?": Нардепы от "ЕС" почтили память Героев Крут. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что подвиг Героев Крут является примером борьбы за собственную государственность и сознательного самопожертвования ради независимости Украины.
"Для "ЕС" очень важно почтить память погибших за независимость страны в разные времена. Для нас важно, к какому памятнику возлагать цветы. Для нас есть разница", - добавила она.
Также Геращенко отметила, что возле памятника Героев Крут есть мемориальная доска погибших в российско-украинской войне героев-современников, которые на этом месте давали клятву на верность Украине, на верность народу Украины и отсюда шли защищать Украину.
Геращенко отметила, что государственность укрепляется, когда народ помнит и чтит такие важные исторические события.
Нардеп Ростислав Павленко во время чествования Героев Крут отметил, что во все времена поражению предшествовало равнодушие.
"Важно помнить, что эти юноши для себя дали ответ, что им не все равно, им было не все равно, потому что они боролись за Украину. А рядом были тысячи, которые сидели и ждали, и думали - есть разница или нет. И, к сожалению, это ожидание и равнодушие привело к тому, что освободительное движение потерпело поражение и Украина стала частью тоталитарного государства. Мы не имеем права допустить повторения этих событий. Поэтому нам очень важно помнить о подвиге этих юношей, которые выполнили приказ, которые восстали против численно превосходящего врага, но выиграли то чрезвычайно важное время, чтобы Украина тогда смогла появиться на карте мира и получила свой шанс", - отметил он.
В свою очередь пятый Президент Украины Петр Порошенко на странице в сети Facebook отметил: "Им не все равно. И они не спрашивали растерянно "какая разница?". Герои Крут были такими юными, им бы - жить и жить! И остались неосуществленными мечты, недописанными - поэмы, недоказанными - теоремы, недолюбленными - девушки, и нерожденными - дети. Но всем поколениям украинцев эти парни показали образец жертвенности и настоящего патриотизма".
По его словам, некоторые политики до сих пор трактуют те события как большевистско-украинскую войну. А на самом деле это была война против Украины, которую вела Россия и "в красной, и в белой своих ипостасях".
"Не только же Муравьев в 18, но и Деникин в девятнадцатом. И Путин в четырнадцатом", - подчеркнул Порошенко.
"Защищать страну должны не дети, а хорошо подготовленные Вооруженные Силы. Сильное государство невозможно без сильной армии. Мы усвоили этот урок. Больше никаких пацифистских иллюзий!" - подытожил он.
РоSSия государство-рецидивист, которое несет всему нормальному миру угрозу, в том числе и ядерную!!! На протяжении многих лет Россия использует свои природные и людские ресурсы для войн и агрессии против малых народов!!! Россия - главный организатор геноцида против малых наций!!! Политика РоSSии - это прямая дорога к Третьей Мировой Войне!!! Если они так хотят этой войны, пусть получат то, что хотят!!! Я настаиваю на том, что главным результатом этой войны должна стать ликвидация России как государства - военного преступника!!! Все время своего продолжительного существования РоSSия несла народам мира, а особенно своим соседям только беды и несчастья!!! Огромные деньги, получаемые от продажи полезных ископаемых тратятся на войны, на расширение империи, как территории зла, на поддержание людоедских режимов во всем мире, на проведение различных революций и госпереворотов!!! Россия является организатором массовых геноцидов против многих народов!!! Таких, как украинцы, черкесы, чеченцы, грузины, крымские татары, литовцы, поляки, латыши, эстонцы!!! И многие другие!!! РоSSия является организатором геноцида украинцев, известного всему миру как Голодомор 33-го года, что привело к уничтожению 7 миллионов украинцев!! В 1945-м году Россия провела жестокий геноцид против немецкого народа!!! Русскими солдатами было убито, изнасиловано до смерти, замучено до смерти более 2 000 000 немецких женщин и детей!!! РоSSия является главным агрессором и оккупантом против соседних стран!!! В разное время РоSSия оккупировала: Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию, Украину, Румынию, Молдову, Беларусь, Грузию, Ичкерию, Японию, Германию!!! Ни одна страна в мире не вела столько захватнических войн против своих соседей!!! Ни один сосед России не избежал оккупации с ее стороны!!! Нигде в мире права человека не подвергались такому беспримерному и системному нарушению!!! Россия - это тюрьма народов, где бал правит беспредел самых жестоких особей русской национальности!!! Россия - это военный преступник!!! Все свои войны Россия ведет с нарушением всех норм военной морали и всех международных конвенций!!! Русская армия не делает различий между мирным населением и армией противника!!! Вторжение этой армии - это всегда массовый геноцид против мирных граждан!!! Население РоSSии это в абсолютном большинстве невежественный и агрессивно настроенный к миру сброд тупых ******, ********* и ********!!! Ненависть ко всему цивилизованному миру - это визитная карточка большинства населения РоSSии на протяжении столетий!!!Существует только один способ прекратить бесчинства и агрессию со стороны РоSSии по отношению к цивилизованному миру - ликвидировать это государство как империю зла!!! Действия мирового сообщества должны быть следующими: 1) Полное разоружение России и конфискация ядерного и химического оружия!!! 2) Должны быть взяты под контроль все ядерные объекты на территории России!!! В первую очередь атомные станции!!! 3) Должны быть проведены референдумы о независимости во всех национальных республиках!!! Все народы, которые захотят основать свои государства, должны получить такой шанс и международную помощь!!! 4) Полная пожизненная люстрация всех коммунистов, чекистов и всех, кто сотрудничал с режимом Путина!!! 5) Конфискация всех недр в пользу человечества!!! 6) Добровольное вхождение южных земель России в состав Украины на правах широкой автономии, таких, как Кубань, Ставрополь, Дон, Курск, Воронеж, Белгород!!! 7) Восстановление государственности Новгородской Республики!!! 8) Полная независимость всех кавказских народов!!! 9) Полная независимость Татарии!!! 10) Возвращение всех оккупированных РоSSией земель: Калининград, Курилы, Карелия, Абхазия, Осетия, Приднестровье, Карабах!!! 11) Основание нового государства для русских и тех народов, которые добровольно на референдуме захотят к ним присоединиться!!! 12) Запрет новому русскому государству иметь полноценные вооруженные силы на протяжении 50 лет!!! 13) РоSSийская имперская идея должна быть раз и навсегда признана преступной наравне с фашизмом и нацизмом!!!На сегодняшний день главной целью России является уничтожение Украины!!! До тех пор, пока существует эта кровавая империя, ни мира, ни покоя на земле не будет!!! РоSSия, как сумасшедший медведь-людоед будет бродить у наших ворот и ждать удобного момента, чтобы наброситься на очередную беззащитную жертву!!! Именно поэтому, единственный способ остановить людоеда - уничтожить его!!!!!!
или не я ССССССно?
Если
твоеНАШЕ Зеленой чмо поедет на парад в кремль ты уймешься?
хворiе на свинячий грип???
в кулуарах как всегда?
или в составе официальной делегации?
А половина втрат техніки, у тому ж році, від пального, що Іцик армії втюхував!
Все розмови про "мародера" це єврейська хуцпа.
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Одно из моих любимых высказываний:
"Мы погибли бы, если бы не погибали..." (Фемистокл)
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мне тоже жаль японцев например, что Окинаву обороняли и что? раз пожалел воинов и забыл, так и все - не будет же тебе каждый день кто-то цветы там подносить(я за новость).
А вот ЗЕблюдок территорию Украины террористам отдал.
По приказу говнокомандующего ЗЕ ВСУ были вынуждены отступить с оборудованных позиций.
Сейчас этими уже позициями пользуются кацапы и террористы ДНР.
Кацапы уже в 30 км от Тбилиси. Надо просто чаще отводить войска и довольно скоро кацапы будут в 30 км от Киева.
https://censor.net.ua/news/3170892/pristayiko_v_minske_obsujdayut_devyat_uchastkov_razvedeniya_sil_na_donbasse_no_soglasovat_doljny_tri
Но я про реальность, а не про фантазии человекоподобных.
Какая разница ! Добровільна: капітуляція, втрата суверенітету, розгром, ураження, катастрофа держави ..... або всіма можливими способами Перемога, тріумф, збереження суверенитету і звільнення своєї рідної але тимчасово окупованої клятими кремлівськими фашистами )(уйла суверенної Української землі Криму і Донбасу.
А разница колега Вова -капитулянт в том что я съ@бался а ты не успеешь.!
Посещение ЗЕ мемориала героям Крут сродни посещению коммунистами церкви.
Кому интересно, читайте, не слушайте Геращенок. По сравнению с Булгаквым, она, простите, но ничтожество.