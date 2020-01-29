 Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления "красному режиму". ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уже более 25 лет в Службе безопасности Украины продолжается системная работа по поиску и пересмотру дел украинских патриотов, репрессированных советским тоталитарным режимом. Из-за несовершенства законодательной базы дела участников Украинской революции 1917-1921 годов и национального подполья первой четверти прошлого века длительное время оставались засекреченными. В 2018 году состоялись позитивные законодательные сдвиги, существенно усовершенствовали процедуру пересмотра этих дел. Теперь ходатайствовать о реабилитации жертв красного режима могут не только родственники репрессированных, но и широкая общественность, активисты и просто неравнодушные украинцы", - рассказывают в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что в списке, переданном СБУ в комиссию по реабилитации, много знаковых для украинской истории фигур: командующий Южной группой войск УНР генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко, командующий Подольской повстанческой группой полковник Семен Харченко, участник легендарного боя под Крутами Семен Могила.





