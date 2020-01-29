 Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления "красному режиму". ФОТО

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Уже более 25 лет в Службе безопасности Украины продолжается системная работа по поиску и пересмотру дел украинских патриотов, репрессированных советским тоталитарным режимом. Из-за несовершенства законодательной базы дела участников Украинской революции 1917-1921 годов и национального подполья первой четверти прошлого века длительное время оставались засекреченными. В 2018 году состоялись позитивные законодательные сдвиги, существенно усовершенствовали процедуру пересмотра этих дел. Теперь ходатайствовать о реабилитации жертв красного режима могут не только родственники репрессированных, но и широкая общественность, активисты и просто неравнодушные украинцы", - рассказывают в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в списке, переданном СБУ в комиссию по реабилитации, много знаковых для украинской истории фигур: командующий Южной группой войск УНР генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко, командующий Подольской повстанческой группой полковник Семен Харченко, участник легендарного боя под Крутами Семен Могила.
а то что его "свои же " краснозадые в конце концов раздолбали так это случайность . не сложились отношения с Троцким
махно був в першу чергу ватажком українського селянства і відстоював інтереси свого народу ,а не більшовицької мразоти і не вина ,а біда його в тому,що він повірив московитам-більшовикам,але визнав свою помилку і воював проти московитів-більшовиків
так,він.отримаів орден від московитів
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московити такі ниці і підлі створіння ,що навіть на московії встановили пам'ятник
УКРАЇНСЬКОМУ КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ ВЕЛИКОМУ і вважають,що мають право на історичну спадщину УКРАЇНСЬКОГО КНЯЗЯ і РУСІ
київську русь придумали московити,щоб потім примазати московську рус,володимирську русь,якутську русь,а "за бурятскую русь - возьму и усрусь")))
була лише одна РУСЬ і про се писав великий європейський мислитель ВОЛЬТЕР обмоскаленій німкені катерині II
У 1977 році Олексу Тихого засудили на 10 років позбавлення волі. Він загинув у тюремній лікарні, так і не відмовившись від власних переконань.
https://vchasnoua.com/donbass/63816-vin-zasterihav-vid-rusyfykatsii-donbasu-ale-ioho-ne-chuly-sohodni-den-narodzhennia-oleksy-tykhoho
«Він застерігав від русифікації Донбасу, але його не чули», - сьогодні день народження Олекси Тихого
«У нас на Донеччині інтернаціоналізмом називають мішанину людей різних націй та народностей, які хором зневажають народ, на землі якого живуть, на шиї якого їдуть, хліб якого їдять та закалюють землю, культуру, традиції українського народу. І українці не мають ніяких можливостей боронитись», - писав Олекса Тихий у «Думках про різний донецький край».
Тоже реабилитирована хз зачем.
всі хто боровся із московито-більшовицько-комуно мразотою - Національні Герої України