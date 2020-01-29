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 Политика Украины, Общество
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Все про:Круты (81) СБУ (14289)

 Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления "красному режиму". ФОТО

Ко Дню героев Крут СБУ передала в Национальную комиссию по реабилитации архивные дела 53-х участников украинского освободительного движения репрессированных большевиками.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уже более 25 лет в Службе безопасности Украины продолжается системная работа по поиску и пересмотру дел украинских патриотов, репрессированных советским тоталитарным режимом. Из-за несовершенства законодательной базы дела участников Украинской революции 1917-1921 годов и национального подполья первой четверти прошлого века длительное время оставались засекреченными. В 2018 году состоялись позитивные законодательные сдвиги, существенно усовершенствовали процедуру пересмотра этих дел. Теперь ходатайствовать о реабилитации жертв красного режима могут не только родственники репрессированных, но и широкая общественность, активисты и просто неравнодушные украинцы", - рассказывают в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что в списке, переданном СБУ в комиссию по реабилитации, много знаковых для украинской истории фигур: командующий Южной группой войск УНР генерал-хорунжий Андрей Гулый-Гуленко, командующий Подольской повстанческой группой полковник Семен Харченко, участник легендарного боя под Крутами Семен Могила.

Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления красному режиму 01
Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления красному режиму 02
Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления красному режиму 03

Источник: https://censor.net.ua/p3172464
 
   
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убитый кацапами...

У 1977 році Олексу Тихого засудили на 10 років позбавлення волі. Він загинув у тюремній лікарні, так і не відмовившись від власних переконань.

https://vchasnoua.com/donbass/63816-vin-zasterihav-vid-rusyfykatsii-donbasu-ale-ioho-ne-chuly-sohodni-den-narodzhennia-oleksy-tykhoho

«Він застерігав від русифікації Донбасу, але його не чули», - сьогодні день народження Олекси Тихого

«У нас на Донеччині інтернаціоналізмом називають мішанину людей різних націй та народностей, які хором зневажають народ, на землі якого живуть, на шиї якого їдуть, хліб якого їдять та закалюють землю, культуру, традиції українського народу. І українці не мають ніяких можливостей боронитись», - писав Олекса Тихий у «Думках про різний донецький край».


Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления "красному режиму" - Цензор.НЕТ 5386

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Ну, почетным гражданином Львова является гражданка, которая выдала МГБ Шухевича.
Тоже реабилитирована хз зачем.
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Нестор Махно был кем угодно но не участником украинского сопротивления . во первых потому что был интернационалистом . а во вторых потому что считал что будущее Украины может быть только вместе с Россией . и для него петлюровцы были большим злом нежели комуняки . что он и доказал на деле

а то что его "свои же " краснозадые в конце концов раздолбали так это случайность . не сложились отношения с Троцким
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шановний,ви глибоко помиляєтесь
махно був в першу чергу ватажком українського селянства і відстоював інтереси свого народу ,а не більшовицької мразоти і не вина ,а біда його в тому,що він повірив московитам-більшовикам,але визнав свою помилку і воював проти московитів-більшовиків
так,він.отримаів орден від московитів
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московити такі ниці і підлі створіння ,що навіть на московії встановили пам'ятник

УКРАЇНСЬКОМУ КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ ВЕЛИКОМУ і вважають,що мають право на історичну спадщину УКРАЇНСЬКОГО КНЯЗЯ і РУСІ
київську русь придумали московити,щоб потім примазати московську рус,володимирську русь,якутську русь,а "за бурятскую русь - возьму и усрусь")))
була лише одна РУСЬ і про се писав великий європейський мислитель ВОЛЬТЕР обмоскаленій німкені катерині II
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А эти национальные герои являются бесспорными для всех? Может сначала у Моники спросить, прежде, чем реабилитировать?
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да че там, сразу у ваты. Если вата скажет "не хотим" то все. А вата скажет "не хотим" по всем кто хоть как-то причастен к борьбе против краснозадых.
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для некоторых ( тех кому нет разницы ) Муравьев и Антонов-Овсеенко настояшие герои Гулий-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просить реабілітувати 53 учасників українського руху опору "червоному режиму" - Цензор.НЕТ 2253
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убитый кацапами...

У 1977 році Олексу Тихого засудили на 10 років позбавлення волі. Він загинув у тюремній лікарні, так і не відмовившись від власних переконань.

https://vchasnoua.com/donbass/63816-vin-zasterihav-vid-rusyfykatsii-donbasu-ale-ioho-ne-chuly-sohodni-den-narodzhennia-oleksy-tykhoho

«Він застерігав від русифікації Донбасу, але його не чули», - сьогодні день народження Олекси Тихого

«У нас на Донеччині інтернаціоналізмом називають мішанину людей різних націй та народностей, які хором зневажають народ, на землі якого живуть, на шиї якого їдуть, хліб якого їдять та закалюють землю, культуру, традиції українського народу. І українці не мають ніяких можливостей боронитись», - писав Олекса Тихий у «Думках про різний донецький край».


Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления "красному режиму" - Цензор.НЕТ 5386

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До речі, за переписом 1897 року на Донбасі було десь 63% українськомовних!
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Так Гулого-Гуленко большевики сами отпустили. И больше о нем ничего только неизвестно. По слухам, его застрелил полковник УНР Иван Литвиненко как советского агента. Реабилитировать в смысле, что он не был советским агентом? Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участников украинского движения сопротивления "красному режиму" - Цензор.НЕТ 2168
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Ну, почетным гражданином Львова является гражданка, которая выдала МГБ Шухевича.
Тоже реабилитирована хз зачем.
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"... із-за нєсовєршенства законодатєльства..." - красіво звучить, а насправді в законах повна дупа та пройопи в кожному слові.
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при цьому юристів розвелось шо собак нерізаних - куди не плюнь - в юріста попадеш. Або в іканаміста - в економіці у нас та жоп... картіна
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Гулый-Гуленко, Харченко, Могила: СБУ просит реабилитировать 53 участника украинского движения сопротивления "красному режиму". ФОТО
всі хто боровся із московито-більшовицько-комуно мразотою - Національні Герої України
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