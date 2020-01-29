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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Круты (81) Одесса (5884) память (984) курсанты (97)

 Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут. ВИДЕО

Яркую акцию в честь Героев Крут провели сегодня у Дюка курсанты Военной академии Одессы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", более 300 будущих офицеров Вооруженных сил Украины сначала почтили минутой молчания память павших в сражении, а потом выстроились в слово "Круты" и зажгли фонарики.

Завершив акцию, курсанты спели национальный гимн.

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Напомним, в Украине 29 января ежегодно отмечается День памяти Героев Крут. Именно в этот день в 1918 году на железнодорожной станции Круты на Черниговщине состоялся бой между войсками большевистской России, которая пыталась оккупировать Украину и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.

Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 01

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Бой украинских воинов против большевистской армии на станции Круты задержал врага на четыре дня. Таким образом добровольцы удержали столицу на время, необходимое для заключения Брест-Литовского мира.

Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 02
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 03
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 04
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 05
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 06
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 07
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 08
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 09
Курсанты Военной академии Одессы организовали флешмоб в честь Героев Крут 10
Фото с сайта "Думская"

Источник: https://censor.net.ua/p3172460
 
   
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Героям слава ! Слава борцям з російським шовінізмом !
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Якщо ми виховаєм патріотів, то жодне ху..ло сюди не посуне! ДЯКУЄМО!!! Так тримати!
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Шкода ,що одесити майже проігнорували цей патріотичний захід і для багатьох одеситов " а какая разница"
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ну, заради справедливості варто зазначити, що все відбувалось, судячи з темряви на фото, годині о 6-й ранку. та й про акцію навряд чи оголошували.
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Це відбувалось вечором після робочого дня.
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WADA выявило манипуляции со 145 допинг-пробами в Москве.. . Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило, что 145 из 298 ( ! ) подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, были изменены или удалены. https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg
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PoSSия Фaльшивая !!.
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зе-гавно совместно с ФСБ превращают трагедию в фарс...
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