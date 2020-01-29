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 Политика Украины
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Все про:выплаты (255) депутат (2827) прогулы (119) ЧЕСНО (27)

 Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - "ЧЕСНО". ИНФОГРАФИКА

Почти 3 млн грн - такую сумму не выплатили народным депутатам в ноябре 2019 из-за прогулов заседаний комитетов и неучастия в голосованиях на заседаниях Верховной Рады. За этот месяц, согласно распоряжению председателя Верховной Рады, 78 народным депутатам прекратили возмещения расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

"Прогульщики, которые не получили средства, были во всех фракциях и депутатских группах, а также среди внефракционных. Однако, наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили "депутатских", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество пропущенных голосования на пленарных заседаниях в ноябре - у "слуг народа" Александр Дубинский (93,3%), Алексея Жмеренецького (93,3%) и экс-депутата Алексея Кучера (93,3%), который стал председателем Харьковской ОГА). У внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева - 91,8%, а у представителя ОПЗЖ Юрия Солода - 91% неголосования.

Кроме того, в ноябре 23 народных депутата без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов Верховной Рады Украины, в состав которых они избраны.

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Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - ЧЕСНО 01

Источник: https://censor.net.ua/p3172459
 
 
 Топ комментарии
 
МЕЛОЧИ ЖИЗНИ , через оздоровительные и премиальные вытащат себе в карман в 10 раз больше...
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пэпастый в грудь себя бьёт, представляясь патриотом. А сам на заседания не ходит. Лицемер.
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Вот ради этого надо было отказываться от шанса на нормальную жизнь? Ради 3 млн? Это стоимость ремонта крыши многоэтажки. А теперь посчитайте, сколько УЖЕ получил Коломойский от бюджета, и сколько еще получит. Вот это будет ЧЕСНО. А эту @рень трехмиллионную скормите неокрепшим умом зебилятам.
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расстрелов требуют.... все.
Киву не трогать, он прогревает зал, теребя.... карманы
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Интересно , какова судьба этих 3 млн грн ?
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Выпишут премиальные тем кто ходил, а они естеССнА из солидарности отдадут прогульщикам... Около 3 млн грн выплат не получили нардепы из-за прогулов заседаний Рады в ноябре, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 9161
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пэпастый в грудь себя бьёт, представляясь патриотом. А сам на заседания не ходит. Лицемер.
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Ну так он ездит по миру и пытается как-то сгладить ту ДИЧЬ шо творит Вислюк
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Возникает вопрос: зачем зачем ему надо было переименовывать партию и рваться в ВР!
1 - по миру катается в своих интересах, чтоб жаловаться на допросы и заручиться поддержкой экс политиков.
2 - ему наплевать на актуальную ситуацию в стране, и он не пытается её изменить к лучшему,
поэтому пропускает заседания и см. пункт 1.
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Монобільшість практично не розглядає ініціатив опозиції - уся "актуальна ситуація" в країні повністю лежить на СН, скажу навіть - персонально на Зе. Досить вже кивати на попередників, займіться тим, що ви обіцяли. Вам нагадати?
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Выше была речь о пэпке.
Лично я вам что-то обещала? Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 3431
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МЕЛОЧИ ЖИЗНИ , через оздоровительные и премиальные вытащат себе в карман в 10 раз больше...
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"жопэже со слугами " уходят в отрыв по прогулам,потом премиальными и командировочными дополучат больше...
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Вот ради этого надо было отказываться от шанса на нормальную жизнь? Ради 3 млн? Это стоимость ремонта крыши многоэтажки. А теперь посчитайте, сколько УЖЕ получил Коломойский от бюджета, и сколько еще получит. Вот это будет ЧЕСНО. А эту @рень трехмиллионную скормите неокрепшим умом зебилятам.
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Чем больше депутат прогуливает, тем меньше от него вреда.
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Если нардепы недополучили денег, то значит они где-то их скоррумпировали. А секономленные 3 млн. всё равно народу не достанутся, а достанутся как премия помошникам например барадянского шоб им было леть заниматься коррупцией. Дайте мне пару миллионов, шоб я не воровал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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