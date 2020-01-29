 Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, подозреваемых в организации схемы обогащения за счет онкобольных пациентов. ФОТО

Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины, медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что потерпевшими в уголовном производстве признаны 5 граждан, проходивших лечение в Национальном институте рака, и которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.
По результатам досудебного следствия двум должностным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины и ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 УК Украины соответственно.
Прокуратурой города Киева согласован обвинительный акт в указанном уголовном движимы, который направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.
При злочинній владі люди були бідні і обкрадені що змушені були самі ходити в магазин за газом, але як прийшов Зелідер то всі стали багаті і можуть собі дозволити доставку газу додому
ширше смотри,а то вместе с зелей сводишь всю коррупцию к врачам и учителям.
хотя сам же туда и несешь.
это шо?
Той Метролог, що з 25% @ostapcsms 14 ч.14 часов назад
Що це? За рекламу ГПУ у фб платить приватна компанія?
шота …… лять селюк не грамотный …
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Не про лікарів, а про чиновників. Дотримуйтеся теми.
посидел бы в очереди вместе с вечносидящими под кабинетом терапевта бабками, терапевт бы прописала кучу лекарств, леденцов с повторным посещением каждые 3 дня врача, кашлянув пару раз - умер. Больница бы сказала - ну бывает - чо уж там.... через неделю имеем кучу заболевших, поднятие продаж в аптечных сетях, фармкомпаний импортеров сиропчиков от кашля. Уменьшение очередей за пенсией, возле касс мегабанка и в транспорте....По этому поводу устраивают народные гуляния, Кернес даже какую нибудь ярмарку под шумок с медпрепаратами организует.. когда через три недели работники не выйдут массово на работу - начнут что-то подозревать.. в том числе и фармкомпании... Появится первый запрос в СНБО.
Сивоха, жуя пиццу с кечупом на носу - обьявит о собрании СНБО через неделю.... или 2... как пиццей нажрется....депутаты в срочном порядке решат рассмотреть предложение о ЧП на следующем пленарном заседании, попутно обнаружив что не соответствует рассмотрение какому-нибудь закону.... и отпраят на изучение в кабинеты или конституционный суд - мало ли... Европейцы вырязят озабоченность, граничащую с удивлением, более глубокую, чем при сбитии российским оружием уже 2х самолетов ..... когда на следущей пленарной неделе , министры в пподвале на самокатах встретятся в кулуарах верховной рады - половина не явится из-за чего не смогут проголосовать закон об обьявлении чп... фини ля комеди
что в том Институте рака действительно херово - то, что залечивают.
"лечат" так, чтоб выкачать у людей все бабки (вплоть до продажи квартиры) - при этом у человека может и не быть никакого рака.
видел мужика, который через это прошел - ему удалось оттуда унести ноги (потеряв кучу бабок, конечно).
и слышал еще несколько историй.
Помощь да, бесплатно, а за лечение и лекарства плати