 Марку к 200-летию открытия Антарктиды выпустили в Украине. ФОТОрепортаж

Введение в оборот и церемония спецпогашения новой марки прошли 28 января в помещении Главпочтамта, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.
"Сегодня мы отмечаем не просто 200 лет открытия Антарктиды, но и ровно 200 лет, как этот континент увидели украинцы. Ведь заместителем командира первой экспедиции, которая подошла к берегам Антарктиды, был украинец Иван Завадовский. Это произошло как раз 28 января 1820 года. Мы были, есть и будем одной из передовых наций, обеспечивающих научно-технический прогресс человечества. Сейчас Украина является членом "элитного клуба", одной из только 30 стран, которые содержат научно-исследовательские станции в Антарктиде", - пояснил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.
Почтовая марка "200 лет со времени открытия Антарктиды" изготовлена тиражом 130 тыс. экземпляров. К ней выпущен конверт "Первый день", почтовая карточка и изготовлен специальный почтовый штемпель.
На марке изображен субантарктический пингвин, а на марковом листа - фото станции "Академик Вернадский". В дизайне использованы фото участников антарктических экспедиций Юрия Шепеты и Дениса Пишняка.
После церемонии спецпогашения памятный конверт с маркой и отпечатком специального штемпеля были переданы руководителю будущей 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отрубе. Он отвезет артефакт на станцию "Академик Вернадский" в конце марта, когда вместе с командой полярников отправится туда на годичную зимовку.
Украинская станция "Академик Вернадский" уже дважды была изображена на почтовых марках Украины - в 1996-м (на почтовой марке "Первая Украинская антарктическая экспедиция" и 2009 годах (на сцепке из двух марок "Сохранение полярных регионов и ледников").
1. Российская экпедиция увидила первой шельфовый ледник в океане и описала его.
2. В это самое время на другом краю Антарктиды британцы увидели именно берег - землю, точнее скалы и описала их.
3. Через год экспедиция США успешно высадилась на ледовый континет.
Я склоняюсь к мысли, что правильнее всего надо считать открытие британцами, потому что если приписать открытие российской экпедиции, то можно по цепочки дойти до Томаса Кука, который достиг тех широт, но путь ему преградили льды.
🤔
У 2020 році Міжнародна конференція "Плоска Земля" організовує круїз для людей, які вірять, що Земля має форму диска
Втім, впасти з краю Землі цим людям все ж не вдасться, зазначає Science Alert.
На сайті організації написано, що цей захід обіцяє стати "найбільшим, найсміливішим і кращим пригодою на сьогоднішній день". Залишається сподіватися, що люди, які будуть керувати судном, не є прихильниками цієї ідеї - в іншому випадку навігація може стати трохи складніше.
"Кораблі ходять за принципом, що Земля кругла. Морські карти розроблені з урахуванням цього: Земля кругла", - пояснив Адам Габбатт, колишній капітан круїзного корабля і судово-медичний експерт.
Наразі на судах використовується GPS (система глобального позиціонування) і новітнє електронне навігаційне обладнання. Невідомо, чи пояснював хтось плоскоземельцям, що GPS може точно визначати ваше місце розташування завдяки мережі супутників, які обертаються навколо Землі.
Однак, згідно з "ПлоскоюВікіпедією" (є й така), будь-який потенційний відпочиваючий не повинен турбуватися про падіння з площини Землі - замість цього бар'єр Антарктиди має зупинити їх, перш ніж вони дістануться до краю.
"Земля має форму диска з Північним полюсом в центрі, а Антарктида - стіною по краю", - пояснюється в цьому "довіднику".
З іншого боку, якщо подумати, без ******** навігації або GPS цей круїз може розтягнутися надовго.