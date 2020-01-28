 Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Политический штамм
Рецепт для поклонников
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Причина найдена!
Выразили обеспокоенность
Короче, Комаровский!
Гладиолус
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Новий герб. Схвалено геральдичною палатою №6
Коронавирусы "русского мира"
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Логотип лаборатории биологических исследований 4-го класса в Ухане. Ну конечно же это случайное совпадение с корпорацией Амбрелла из "Обители зла".
Лайфхак на случай если в аптеке закончились маски
И совершенно не остроумно.
Показывают реальный уровень этих "кукрыниксов" и публикующей их редакции.
а по моему наоборот,хорошее настроение-основа выздоровления.
и вообще,"человечество смеясь расстается со своим прошлым"(с)
...
"на слово "длинношеее" в конце пришлось три "е"..."