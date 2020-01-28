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 Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Политический штамм

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Рецепт для поклонников

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Минздраву усилить коммуникацию и дать четкие рекомендации по ситуации с китайским коронавирусом. ФОТО

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Причина найдена!

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Выразили обеспокоенность

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Короче, Комаровский!

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Гладиолус

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палатный о Киве: Он перешел все моральные и законные пределы

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Новий герб. Схвалено геральдичною палатою №6

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Коронавирусы "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3172364
 
   
 Топ комментарии
 
Krychek‏ @Krychek5 3 ч.3 часа назад

Логотип лаборатории биологических исследований 4-го класса в Ухане. Ну конечно же это случайное совпадение с корпорацией Амбрелла из "Обители зла".

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6290
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 3 ч.3 часа назад

Лайфхак на случай если в аптеке закончились маски

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9437
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Krychek‏ @Krychek5 3 ч.3 часа назад

Логотип лаборатории биологических исследований 4-го класса в Ухане. Ну конечно же это случайное совпадение с корпорацией Амбрелла из "Обители зла".

Политический штамм коронавируса, причина эпидемии в Китае, гладиолус. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6290
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Зефілітики зараз жовчі надавлять... 😱😱😱
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Эти малюнки - глупость, хамство, пошлость, низость.
И совершенно не остроумно.
Показывают реальный уровень этих "кукрыниксов" и публикующей их редакции.
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и 90% комментаторов тут их поддерживают. увы и ах.
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ты думаешь хныканье лучшая прививка от вируса?
а по моему наоборот,хорошее настроение-основа выздоровления.
и вообще,"человечество смеясь расстается со своим прошлым"(с)
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Обережно, ви ризикуєте вступити в гівно! Це ж оцей імбецил-повторуша "не я а ты", зараз пердіти й серити почне! Просто в спам цього ************!
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Усохни, тварь подшконарная. Хрясь молотком по зебильной *********!
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Це в Вороніжі сьогодні, відео в Телеграмі є, двох госпіталізували.


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зачем конунгу киве шею матвиенко примастырили?
"на слово "длинношеее" в конце пришлось три "е"..."
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