EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  380  3
Материалы по теме:
Все про:армия (7630) Луганщина (4262) учения (2236) 46 отдельная десантно-штурмовая бригада (3)

 На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне. ФОТО

Личный состав одного из подразделений 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Луганщине на местном полигоне отрабатывает действия в обороне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 01

Среди учебных приоритетов - тактическая медицина, тактика ведения боя и взаимодействие с бронетехникой, совершенствование командной работы. Каждый элемент подготовки десантники учатся выполнять на максимальной скорости.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 02
На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС на Луганщине прошли учения экипажей БМП 46-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 04
На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 05

Тем временем экипажи боевых машин отработали нормативы загрузки и разгрузки боекомплекта БМП-1.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 06

Замысел учений был таким: расчет крупнокалиберного пулемета ДШК заметил передвижения сил противника и передал сигнал бронегруппе, которая с десантом внутри выдвинулась на помощь. Задача десанта - как можно быстрее высадиться из БМП-1 и, передвигаясь перебежками, захватить укрытия и приготовиться к отражению атаки. Процесс высадки прикрывали огнем как расчет ДШК, так и боевой машины пехоты.

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 07

Также читайте: Россияне при атаке на позиции 46-й ОДШБр под Сизым на Луганщине применили новый вид боеприпаса для сброса с беспилотника, - Бутусов. ФОТОрепортаж

На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 08
На Луганщине десантники 46-й ОДШБр отработали действия в обороне 09

Источник: https://censor.net.ua/p3172353
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
пустая трата сил и средств...
гетьман думает о кошеризации свиноводства...
 показать весь комментарий
 
 
Чесно, хлопці молодці і навики хай здобувають. Проте, політика зеленого на здачу територій...Це все пореводняк ресурсів всього..нажаль. Нахіра щось вчить, як можна тупо здать...!?!?!??! Поки воно буде при владі, або поки дураки 73% ...втратимо все....
 показать весь комментарий
 
 
БМП-1 і ДШК уже в другій половині совєцько-афганської війни не було на озброєнні контингенту.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх