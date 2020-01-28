EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  10746  92
Все про:Нацполиция (10802) Прилуки (29) декоммунизация (479)

 Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук. ФОТО

В Черниговской области полиция расследует факт использования коммунистической символики в ресторане города Прилуки.

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.

Информация о неправомерных действиях поступила в Прилуцкий отдел полиции от киевской журналистки. Заявительница сообщила о нарушении законодательства о декоммунизации, а именно, что в одном из заведений города была размещена коммунистическая символика.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Как передает УНИАН, речь идет о ресторане "Хрущевка" в Прилуках, который имеет в интерьере советскую символику, в том числе гербы и флаги бывших республик СССР, портреты Ленина, Сталина, Хрущева. Он работает в городе около 10 лет. Расположен в центре города в отдельном здании, пользуется популярностью среди молодежи. В январе этого года возмущаться советским интерьером прилуцкого ресторана стали и пользователи социальных сетей.

Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук 01

Читайте также: ОАСК обязал Кабмин утвердить Единый реестр памятников Второй мировой войны

Источник: https://censor.net.ua/p3172327
 
   
 Топ комментарии
 
А шо это никак не арестуют?

Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук - Цензор.НЕТ 1297
 показать весь комментарий
 
Жесть! Логово последователей НКВД.
 показать весь комментарий
 
Всё правильно. У фашистов так заведено.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
родина млять Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук - Цензор.НЕТ 7276
Впринципе тут вопрос только бабла, взять и перебить трезуб вместо серпа и молота
 показать весь комментарий
 
 
где взять бабла? или где перебить? Если второе, то на щите
 показать весь комментарий
 
 
А он разве на балансе КГГА? Это ж Национальный музей.
 показать весь комментарий
 
 
Результат: "В 3,14здє", - тебе задовольнить?
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Продолжай сообщать новости из этого, так увлёкшего твой разум, места.
 показать весь комментарий
 
"Бабла взять" з захмарних зарплат і премій держчиновників. Нехай проявлять патріотичну ініціативу і посприяють виконанню закону про декомунізацію. Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук - Цензор.НЕТ 8298
 показать весь комментарий
 
 
это статуя свободы, а родина млять в юэса....)))
 показать весь комментарий
 
 
зато если перебить серпомолот на трезуб, то представь как у катсапов будет бомбить Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук - Цензор.НЕТ 7599
 показать весь комментарий
 
 
Тока ради этого уже пора. А так она даже лицом уже в правильную сторону.
 показать весь комментарий
 
 
Так и в этом ресторане вся символика- вопрос только бабла
 показать весь комментарий
 
 
В том ресторане вся символика - вопрос фокусгруппы, на которую они ориентируются.
 показать весь комментарий
 
 
віддати нак брухт всю. Тендер з умовою недиструктивного для місцевості демонтажу
 показать весь комментарий
 
 
Так вже ж пролітали проекти реконструкції. Поки або дорого, або не вигідно, бо вкрасти нічого.
 показать весь комментарий
 
Именно, что пролетали. Ни один не задержался.
 показать весь комментарий
 
лучше бы открыли уголовку против местных законников , ан нет - приказа нет
 показать весь комментарий
 
 
В кремле и питере полно гитлеровской свастики,даже на полах и потолках
 показать весь комментарий
 
 
Всё правильно. У фашистов так заведено.
 показать весь комментарий
 
 
Откуда про полы и потолки знаешь. Работал на стройке рашкинской ?
 показать весь комментарий
 
 
Дайте вгадаю, в туалеті у них нарізані газети і до стійки бару черга на три квартали?
 показать весь комментарий
 
 
Отправьте владельцев в ЛыНыРы или в ДыныРы - там это в почете.
 показать весь комментарий
 
 
ты последователь нацистов и коммунистов?
 показать весь комментарий
 
 
а ты поддерживаешь тоталитарные режимы и массовые убийства людей?
 показать весь комментарий
 
 
Отказываться от СССР это то же самое, что отказываться от своих родителей, которые всем этим жили, работали, воевали, отдавали жизни! Да СССР это прошедший этап, но за это время было создано все, за счет чего живет сегодняшняя Украина.
 показать весь комментарий
 
 
А немцы отказались от наследия третьего рейха. То что большевики завоевали УНР, убили миллионы украинцев для тебя видимо нормально.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше б немцы победили во второй мировой, имхо, кацапы со своим совком, сралиным и остальной хренотенью точно не лучше фрицов. Щас бы хоть как люди жили и без зебилов
 показать весь комментарий
 
 
Гитляр рано или поздно всеровно бы откинулся, там здоровья кот наплакал, а эта падла усатая прожила аж до 1953 года... А разговоры, мол ты типо тогда бы не родился все это херня и пустой треп)))
 показать весь комментарий
 
 
Гитлеру в 45-м было всего 56 лет, а сталину 66.
 показать весь комментарий
 
насчет "жили" вопрос. вообще, земли Украины планировалось раздать немцам. Славянское население подлежало сокращению. Оставались только рабочие.
 показать весь комментарий
 
а в есесері одні пани і графья оставались
 показать весь комментарий
 
Гитлер несомненно победил бы если бы не вмешались США. Это они кормили,поили,одевали и обували и вооружали РККА. Это они объявили войну Японии и не дали ей вступить в войну на Дальнем Востоке. Япония имела мощнейший флот в то время и армию фанатиков которая просто порвала бы РККА как бобик грелку но только благодаря США этого не случилось. К тому же США вынудили Гитлера воевать на несколько фронтов,это и Египет и Англия и Индокитай. Там амеры и англичане держали мощнейшую танковую группировку Ромеля. Все адекватные люди конечно понимают что СССР не смогла бы противостоять Германии один на один даже полгода. Но "иваны не помнящие добра" на то и есть "иваны" что бы даже из своего поражения придумать победу. Даже Сталин их вождь и Микоян признавали что если бы не США,Канада,Великобритания и даже Польша и часть Франции не вступили бы в войну против Гитлера то СССР перестало бы существовать ещё в 1941 году.Кстати США потеряли в этой войне около миллиона своих солдат и это только в войне практически с одними японцами и заметьте не на территории Японии. И если бы Трумен зассал применить атомную бомбу то людских потерь американских было бы огромное количество . США ведь не СССР которая бросала миллионы своих солдат под кинжальный огонь немцев и просто заваливало трупами немцев которые сходили с ума от того что творили советские "полководцы". После Ногасаки и Херосимы японцы капитулировали и именно эти две бомбы сберегли по сути десятки миллионов и американцев и японцев которые сражались бы до последнего наверняка. Впоследствии и сами японцы это признали и сейчас между США и Японией прекрасные отношения. Предчувствую как на меня сейчас налетят "дедывоевали" но я сказал правду,тогда именно ядерное оружие сберегло десятки миллионов жизней и американцев и японцев и даже советских солдат которые понесли бы гигантские дополнительные потери если бы они вторглись в Японию.
 показать весь комментарий
 
 
А не хочешь поехать на отдых в Гулаг в автобусе за 5 копеек, наслаждаясь в пути пломбиром за 20 коп.?
 показать весь комментарий
 
 
он хочет..., но не заключенным...
он хочет в Гулаг начальником или вертухаем....... , как его диды наверное...
ностальгия...
 показать весь комментарий
 
 
ага...
если бы Украина не жила бы в СССР, и ее не захватили большевики в 20-е уничтожив тогда и потом много миллионов населения, то она была Украина, жила бы на уровне диких туземцев... - жил бы народ в пещерах, а занимался собирательством...

Какой же ты написал бред...
 показать весь комментарий
 
 
Отдавали жизни в голодоморах, ГУЛаге и при подавлении демократий в "братских странах".
 показать весь комментарий
 
 
нах ин ю эс эс са..на расею..на гулаг..там строители остались!!!.. Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук - Цензор.НЕТ 4885...
 показать весь комментарий
 
 
Якби не тей срср, то хто зна, як би процвітала Україна. І думаю далеко не так, як ново-малоросска.
 показать весь комментарий
 
за годы советской власти что-то создано или уничтожено и розворовано.ааа,вспомнил.при советах можно было достать телевизор.даже жигули был шанс заиметь.да,забыл еще дотационные предприятия,никому не нужные но позволяющие воровать.и тд....граждане совки,валите в советские лэнэры и дэнэры хнанить наследие кпсс.
 показать весь комментарий
 
 
да,и особенно ГУЛАГ (((
сколько ещё совкового дерьма нужно убрать,что бы люди не роптали о ржавом совке???(((
 показать весь комментарий
 
комуняцікі символи можуть розміщуватись виключно на ковричках для взуття - щоб чоботи витерти.
 показать весь комментарий
 
 
А в борделе можно такое? Сие есть имитация кипучей деятельности. "Громкие" разоблачения ,иликторат в восторге .а вот Бене опять миллиарды простили......
 показать весь комментарий
 
Б..дь раскуркулить баригу ресторатора.....
 показать весь комментарий
 
 
Такая это дурня, шо - дурнее не придумаешь. Всё ниже опускаемся в ранний совок(сталинский), где за не такую картинку или слово, или анекдот... могли расстрелять или посадить.
А ничё, шо я в своём городе видел кодлу пьяных татуирираванных орлами со свастикой фашистов? Или токо я один их видел, а все остальные их в упор не видят? К ним значит претензий у государства Украина нет?
Нам нада или трусы... или крестик... Иначе это это всё противостояние(пока только внутреннее) может перерасти в большой бада-бум. После которого нам страну восстановить для нормальной жизни уже не удастся. Тогда страна точно ляжет под любого, кто первый на неё наступит сапогом. Угадайте кто это будет?
 показать весь комментарий
 
 
Да россияне видят в Украине фашистов точно как и ты
 показать весь комментарий
 
 
Як що додати Тризуб-москалі почнуть зістрибувати
 показать весь комментарий
 
А у кого дома, значки, монеты, календари? Это тоже нужно утилизировать или нет?
 показать весь комментарий
 
Однозначно заныкать до лучших времён. Кто знает, какая власть через год будет.
 показать весь комментарий
 
Через год серп и молот, через два свастику, через три сову из Афин.
 показать весь комментарий
 
Їжа там, надіюсь, відповідна? - Ну, там злиплі сірі макарони "єдним галухом", каклєти з хліба, холодний чай, гарячий компот, кохфє "котловий", липкі люміньові виделки-ложки, пощерблені тарілки-стакани етс? Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук - Цензор.НЕТ 5901
 показать весь комментарий
 
 
те, у которых мозх по 2.20 . пожрав в таком монастыре кремлёвских щей постепенно не замечали, как стали жить по чужому
уставу... ещё бы переименовали или позакрывали хитрожопые магазины ССС Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук - Цензор.НЕТ 3651
 показать весь комментарий
 
 
Як поглянути. Залежить від відповіді на питання "що для вас Україна, уламок СРСР, який із різних причин обзавівся власною державою в 1991 році, чи країна давнього народу, який Москва намагається розчинити в собі із середини 17 століття?"
Якщо перше, ви або дурень, або кацап. Якщо друге, то варто ставитися до всього культурного пласту, пов'язаного із метрополією, як євреї до холокосту.
 показать весь комментарий
 
Это не рестаурант, это какое то кубло красноперых совкодрочеров.
 показать весь комментарий
 
нада в тому рєстаранє провєсті ікспєртізу - а вдрух ето художествєнная ценность???
 показать весь комментарий
 
В отзывах на Гугле все хвалят интерьер (!) Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук - Цензор.НЕТ 1655. Пишут, что в этот ресторан раньше даже ездили из других городов, пока цены не подняли. Ругают цены, дорого слишком якобы. Поліція відкрила кримінальне провадження через використання символіки СРСР у ресторані Прилук - Цензор.НЕТ 8394
 показать весь комментарий
 
Успел и отучиться, и отслужить, и жениться в СССР. Даже в кандидатах в члены КПСС побывал.
(кандидат в члены, *****))) )
Но вот такой в такой ганделык хрен бы пошел. И был бы первым в наезде на хозяина.
====
Не понимаю. Как такое может быть не противно??? Тем, кто это не застал по возрасту? Так старших слушайте!
 показать весь комментарий
 
 
Це в деяких колах (особливо серед малолітніх совкодрочерів, які і не нюхали ср\ного совка) вважається особливим шиком. Тскзть в "трєндє-шмєндє"...
 показать весь комментарий
 
в москві недавно закрили кафе "антісавєцкойє" - назва носила сугубо гєомєтрічєскій смисл, бо напротів - гостінніца "савєцкая"
 показать весь комментарий
 
в такому рєстарані мають подавати тільки варену квашену капусту та черствий хліб (блокадних підісят грам)
 показать весь комментарий
 
 
Это те Прилуки, где табачка закрылась? Тогда все правильно. Курите гербы
 показать весь комментарий
 
Зря.
Это не прославление, это прикол!
 показать весь комментарий
 
Буду в Германии, поищу кафешку с Гитлером. Это же история.
 показать весь комментарий
 
 
Вот отсюда из таких вот ресторанчиков всё и начинается,здесь пацаны изучают "историю" как хорошо было в стране советов жить в "большой счастливой семье" о которой наверняка рассказывала бабка и даже мамка которая хоть и не жила тогда но слышала что "жисть была хоть и трудная но весёлая". Хотя ведь бабка всего лишь вспоминала "когда я ещё молодушкой была" . Как весело текла менструация а дед по семь раз не слазил и колбаса иногда была по 2 20 а хлеб по 016 коп. Это была просто молодость и всё , и конечно же "раньше всё было лучше,даже война".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх