 Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук. ФОТО

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.

Информация о неправомерных действиях поступила в Прилуцкий отдел полиции от киевской журналистки. Заявительница сообщила о нарушении законодательства о декоммунизации, а именно, что в одном из заведений города была размещена коммунистическая символика.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Как передает УНИАН, речь идет о ресторане "Хрущевка" в Прилуках, который имеет в интерьере советскую символику, в том числе гербы и флаги бывших республик СССР, портреты Ленина, Сталина, Хрущева. Он работает в городе около 10 лет. Расположен в центре города в отдельном здании, пользуется популярностью среди молодежи. В январе этого года возмущаться советским интерьером прилуцкого ресторана стали и пользователи социальных сетей.

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