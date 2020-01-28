 Полиция открыла уголовное производство из-за использования символики СССР в ресторане Прилук. ФОТО

Об этом сообщили в секторе коммуникаций ГУ Нацполиции области, передает Цензор.НЕТ.
Информация о неправомерных действиях поступила в Прилуцкий отдел полиции от киевской журналистки. Заявительница сообщила о нарушении законодательства о декоммунизации, а именно, что в одном из заведений города была размещена коммунистическая символика.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.
Как передает УНИАН, речь идет о ресторане "Хрущевка" в Прилуках, который имеет в интерьере советскую символику, в том числе гербы и флаги бывших республик СССР, портреты Ленина, Сталина, Хрущева. Он работает в городе около 10 лет. Расположен в центре города в отдельном здании, пользуется популярностью среди молодежи. В январе этого года возмущаться советским интерьером прилуцкого ресторана стали и пользователи социальных сетей.
Впринципе тут вопрос только бабла, взять и перебить трезуб вместо серпа и молота
он хочет в Гулаг начальником или вертухаем....... , как его диды наверное...
ностальгия...
если бы Украина не жила бы в СССР, и ее не захватили большевики в 20-е уничтожив тогда и потом много миллионов населения, то она была Украина, жила бы на уровне диких туземцев... - жил бы народ в пещерах, а занимался собирательством...
Какой же ты написал бред...
сколько ещё совкового дерьма нужно убрать,что бы люди не роптали о ржавом совке???(((
А ничё, шо я в своём городе видел кодлу пьяных татуирираванных орлами со свастикой фашистов? Или токо я один их видел, а все остальные их в упор не видят? К ним значит претензий у государства Украина нет?
Нам нада или трусы... или крестик... Иначе это это всё противостояние(пока только внутреннее) может перерасти в большой бада-бум. После которого нам страну восстановить для нормальной жизни уже не удастся. Тогда страна точно ляжет под любого, кто первый на неё наступит сапогом. Угадайте кто это будет?
уставу... ещё бы переименовали или позакрывали хитрожопые магазины ССС
Якщо перше, ви або дурень, або кацап. Якщо друге, то варто ставитися до всього культурного пласту, пов'язаного із метрополією, як євреї до холокосту.
(кандидат в члены, *****))) )
Но вот такой в такой ганделык хрен бы пошел. И был бы первым в наезде на хозяина.
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Не понимаю. Как такое может быть не противно??? Тем, кто это не застал по возрасту? Так старших слушайте!
Это не прославление, это прикол!