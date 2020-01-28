 Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов. ФОТОрепортаж

Об этом в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - подчеркнул глава государства.
Зеленский поручил провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных.
На каком основании президент распорядился?
Это что, в его компетенции?
Ну, ладно, суд или, на худой конец, Леша-самокатчик, но "при чем тут зеленский"(с)?
Пожилые обретут не только любящих внуков, но и сексуальных "дочек"! А "внуки" - "мамочек".
Сам не покупал, а вони на всю страну!
А вопросик, а почему отказалась фирма? А может материальчик, из которого игрушки сделаны, вреден???
пускай занимается игрушками...., но не может он сделать тихо - не может..
нужно прокричать на весь Мир...
Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.Источник: https://censor.net.ua/p3172323
Интересная инициатива. А ну ж пусть теперь облэнерго откажутся от потребительской оплаты за январь.
Даже у нерастаможенного товара есть собственник, отправитель,только он может отказаться от своего товара в пользу кого-либо. Но тогда это будет считаться подарком, и получатель подарка обязан заплатить налог в 15% от стоимости подарка. Если нет, то это коррупция!
Или я чего-то не понимаю?