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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:дети (3833) Зеленский (4404) игрушки (29)

 Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов. ФОТОрепортаж

В конце 2019 в Черноморский рыбный порта поступил контейнер, заполненный детскими игрушками и играми для развития. Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Об этом в Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поручил провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек и передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военных.

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Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 01
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 02
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 03
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 04
Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детским домам и детям украинских воинов 05

Источник: https://censor.net.ua/p3172323
 
   
 Топ комментарии
 
Очень Мудрое решение, только проконтролируйте что бы они не оказались на прилавках базаров, и магазинов.
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А игрушечки то почти все из Китая наверно, от это доброе дело.
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Соевый Яша, а где здесь про игрушки?
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а что, писать о подлых, аморальных и антигосударственных поступках "слуг народа" значит быть соевым?
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не народу, а урода і не адвоката а свого подільника...
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Очень Мудрое решение, только проконтролируйте что бы они не оказались на прилавках базаров, и магазинов.
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А хтось поцікавився чи дітям воно потрібне? В на місцевий дитячий будинок вже просто не бере іграшок, завалений ними. А може Мудре рішення було б продати а вже виручені кошти роздати дітям? Дибільний піар і більш нічого.
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А что тут мудрого?
На каком основании президент распорядился?
Это что, в его компетенции?
Ну, ладно, суд или, на худой конец, Леша-самокатчик, но "при чем тут зеленский"(с)?
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А игрушечки то почти все из Китая наверно, от это доброе дело.
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лабораторные исследования показали, что вирус на пластике выживает до 4 дней. До 9 в самых благоприятных для него условиях.
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Можно развить идею - дополнить нереализованной материнской любовью проституток - дополнить дома престарелых-детдома публичными домами!
Пожилые обретут не только любящих внуков, но и сексуальных "дочек"! А "внуки" - "мамочек".
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Это очень, очень плохая идея. То что на первый взгляд кажется замечательной мыслью на практике может нехило травмировать детей. Старость - это не только морщинки, но и болезни, недержание, слабоумие и тп. Редко кому удается дожить до глубокой старости в относительно вменяемом состоянии...
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А вот так, с барского плеча!!!

Сам не покупал, а вони на всю страну!

А вопросик, а почему отказалась фирма? А может материальчик, из которого игрушки сделаны, вреден???
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да нормально...
пускай занимается игрушками...., но не может он сделать тихо - не может..
нужно прокричать на весь Мир...

Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.Источник: https://censor.net.ua/p3172323
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Однако предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

Интересная инициатива. А ну ж пусть теперь облэнерго откажутся от потребительской оплаты за январь.
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Моника, игры для развития можно было оставить для своей ЗЕкоманды, они вам очень нужны
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Какие игры? В случае с ЗЕидиотами даже медицина бессильна.
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правильно, а не уничтожать, что очень неоднозначно, могли потырить сами таможеники и сказать -утилизовано
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А почему у вас в чувашии яблоки бульдозерами давят?
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Цікаво, кому він доручить передати контрабандний алкоголь? Чиновникам і депутатам?
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Фирма отказалась от "23 тонн счастья" - это как понимать? Есть подробности?
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Якийсь непрактичний цей Зеленський! Порошенко б такого неподобства не допустив!
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при Порошенко мягкими игрушками, конфискованными на таможне подчиненными Авакова, Нацжены закидывали Администрацию Президента

Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів - Цензор.НЕТ 8252
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Не люблю зеленского но за такое решение респект!!
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чужое делить, большой щедрости не надо
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интересно, что значит "распорядился передать"?! Если фирма-получатель товар не растаможила, то распоряжаться им она не может.
Даже у нерастаможенного товара есть собственник, отправитель,только он может отказаться от своего товара в пользу кого-либо. Но тогда это будет считаться подарком, и получатель подарка обязан заплатить налог в 15% от стоимости подарка. Если нет, то это коррупция!
Или я чего-то не понимаю?
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@ть. Там против Нетаниягу прокурор подал обвинительное заключение по трем делам в суд. Нельзя эти подарки передавать детям. По дороге утопите их, откажитесь ехать, еще что придумайте. Подумайте о детках.
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