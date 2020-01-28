 Полиция задержала двух старшеклассниц, "заминировавших" несколько киевских школ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников. Правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли.
Впоследствии, сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершению правонарушения.
"Ими оказались 17-летние ученицы одиннадцатого класса, которые учатся в одной из "заминированных" школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить"", - говорится в сообщении.
На данном этапе решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления.
только штрафами отделаются или...онижедеточки уже подпали под статью???
а я купил китайский смартфон на Алиекспрессе,так через месяц перестал заряжаться-полетел аккумулятор
Это у Вас случайно не Meizu?
Если да, то у них бывает глюк: заряжаются в выключенном состоянии.
у меня такой (только более обшарпанный и с битым экраном).
не откажусь ни за что! - неубиенная штука, а моб-интернет меня не интересует.
девки понимают толк в телефонах.