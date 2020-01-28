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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3833) Киев (18491) минирование (892) Нацполиция (10802) школа (1980)

 Полиция задержала двух старшеклассниц, "заминировавших" несколько киевских школ. ФОТО

Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о заминировании общеобразовательных школ в Дарницком районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

На место происшествия выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и врачи. Из учебных заведений эвакуировали более 1500 учеников, учителей и других работников. Правоохранители тщательно обследовали помещения зданий и прилегающую территорию, но никаких взрывоопасных устройств или веществ не нашли.

Впоследствии, сотрудники полиции установили лиц, причастных к совершению правонарушения.

"Ими оказались 17-летние ученицы одиннадцатого класса, которые учатся в одной из "заминированных" школ. Школьницы признали свою вину, а свой поступок объяснили тем, что хотели "пошутить"", - говорится в сообщении.

Полиция задержала двух старшеклассниц, заминировавших несколько киевских школ 01
Полиция задержала двух старшеклассниц, заминировавших несколько киевских школ 02
Полиция задержала двух старшеклассниц, заминировавших несколько киевских школ 03

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На данном этапе решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3172305
 
 
 Топ комментарии
 
За такие шутки, в зубах бувають проміжутки.
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За такие шутки, в зубах бувають проміжутки.
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А если бы их совершеннолетний изнасиловал по обоюдному согласию, то присел бы на сизо. вот такие пироги Полиция задержала двух старшеклассниц, "заминировавших" несколько киевских школ - Цензор.НЕТ 7070
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ой как родители обрадуются!!!
только штрафами отделаются или...онижедеточки уже подпали под статью???
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возраст согласія достігнут - мона надругацца
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а шо? пріЗє!дєнту мона, а дєвачкам нє?
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Прикольна мобіла. Якась з дівчаток у прабабусі взяла покористуватися?
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такая мобила-надежней смартфона: не ломается,батарея держит 10 дней
а я купил китайский смартфон на Алиекспрессе,так через месяц перестал заряжаться-полетел аккумулятор
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У мене теж китаєць, два місяці лише. Батарею, якщо грати і лазити в інеті, тримає дві доби.
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Скорее всего контроллер заряда.
Это у Вас случайно не Meizu?
Если да, то у них бывает глюк: заряжаются в выключенном состоянии.
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А глобальную версию нормального телефона типа Xiaomi или Realme не судьба было взять?
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Не, то трофейный. Им дед с Германии в 1945 привез.
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тю.
у меня такой (только более обшарпанный и с битым экраном).
не откажусь ни за что! - неубиенная штука, а моб-интернет меня не интересует.
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в бетономешалку падал и т.п. - работает, блин.
девки понимают толк в телефонах.
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Запретить на один год пользоваться смартфоном, интернетом и соцсетями!

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mrSmith Да Вы, батенька, садист. Они лучше в тюрьму пойдут.
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Двоечницы, даже если выкинуть телефон вместе с симкой, все равно найдут, особенно если звонили из смартфона.
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