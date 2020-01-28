EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество, Фоторепортаж
  1675  0
Все про:похороны (1028) Шостка (43) военнослужащие (4429) Ян Осока (945) 58 отдельная мотопехотная бригада (30)

 С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке. ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 января, в городе Шостка Сумской области, возле Центра культуры и досуга состоялось прощание с Антоном Владимировичем Хобой, 1992 года рождения, уроженцем Шостки, старшим сержантом, командиром инженерно-саперного отделения 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 26 января во второй половине дня в районе поселка городского типа Пивничное Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Антон Хоба в 2010 году закончил Шосткинский профессиональный лицей. Работал на фирме "Стандарт-2002", с 2012 по 2014 - на заводе "Импульс". В июне 2014 г. подписал контракт с 91-м отдельным полком оперативного обеспечения, служил сапером. С 12.09.14 до 02.11.14 прошел первую ротацию - в районе города Дебальцево. В декабре 2014 года выехал в район ДАП с группой добровольцев полка, с 15 декабря выполнял задание непосредственно в аэропорту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Доброволец Антон Хоба погиб 26 января на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО

Вернувшись с фронта, был активным участником ОО "Братерство", участвовал в патриотическом воспитании молодежи, в том числе в патриотическом лагере "Лицар честі ім. Івана Євдокименка".

У него остались родители.

С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 01

С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 02
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 03
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 04
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 05
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 06
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 07
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 08
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 09
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 10
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 11
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 12
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 13
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 14
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 15
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 16
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 17
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 18
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 19
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 20
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 21
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 22
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 23
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 24
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 25
С воином 58-й ОМПБр Антоном Хобой, погибшим 26 января на Донбассе, простились в Шостке 26

Источник: https://censor.net.ua/p3172301
 
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх