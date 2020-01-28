 Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте музея.

"Дорогие киевляне и гости столицы! В очередной раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасные!!! Эти взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни!", - сказано в сообщении

Отмечается, что с начала работ по обезвреживанию боеприпасов в мае 2018 года специалисты обследовали только 30 га из 131 га. Работы затягиваются из-за сложности рельефа, глубины расположения взрывчатки и засоренности территории колючей проволокой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "При детонации такого снаряда разлет осколков 1000 метров", - 152-мм артиллерийский боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен в стене школы №3 в Балте. ВИДЕО

"Не подвергайте себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности!", - призывают в музее.













Фото: сайт музея