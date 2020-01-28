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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1301) Киев (18491) раскопки (40)

 Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов. ФОТОрепортаж

В музее "Киевская крепость" просят граждан не гулять по расположенной на улице Саперно-Слободская Лысой горе в Киеве, из-за угрозы разрыва боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте музея.

"Дорогие киевляне и гости столицы! В очередной раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасные!!! Эти взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни!", - сказано в сообщении

Отмечается, что с начала работ по обезвреживанию боеприпасов в мае 2018 года специалисты обследовали только 30 га из 131 га. Работы затягиваются из-за сложности рельефа, глубины расположения взрывчатки и засоренности территории колючей проволокой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "При детонации такого снаряда разлет осколков 1000 метров", - 152-мм артиллерийский боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен в стене школы №3 в Балте. ВИДЕО

"Не подвергайте себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности!", - призывают в музее.

Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 01
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 02
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 03
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 04
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 05
Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов 06
Фото: сайт музея

Источник: https://censor.net.ua/p3172286
 
 
 Топ комментарии
 
мойо любімойє мєсто прогулок
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Ооооо..... То все відьми наносили на Лису гору.
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Первые слова гостей Киева: "Где тут Сапёрно-Слободская? Гулять хочу ! "
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название улицы шо называется, "доставляет"

А то шо по "дорогам" ходить/ездить, так тоже надо предупредить шо это опасность еще поболее лысогорских боеприпасов, не? Не надо? А, Гройсман чет там обещал ремонты дорог, а теперь обещает Гончарук, а завтра Азаров будет обещать походу.

Нашли б.п. = перекрыли, обезвредили, открыли.
И не надо этих криков. Туда еще дети полезут из-за истерики этой.
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Шпринги симпатичные-я б себе одну в коллекцию взял)
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Отрыжка галимого совка. "Все во имя человека, все для блага человека", а на деле за 30 лет в Киеве (!!!) не смогли обезвредить. Что уже говорить про места боев!
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1-е фото - "ворошиловский килограмм", противотанковая советская граната РПГ-41. Но без взрывателя, неопасна.
на 2 фото - советская 82-мм мина, дальше они же. Тоже суда по всему нестрелянные, неопасные. 76 мм бронебойный, нестреляный, неопасный.
3-4 фото - 76-мм ОФ советский снаряд, стреляный но неразорвавшийся и обезвреженый - без взрывателя. Тоже неопасен.
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Фото 1-SpringMine-35
Пионер,иди учи матчасть!
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ну может быть, только вопрос как вместе оказались шпрингминен и советские 82мм и 76мм?
Да, вижу - я думал то заглушки РПГ сверху а присмотрелся и вижу очень "уставшие" горовки болтов. Так сразу и не разглядишь.
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Похоже. Но саперный сброс делался в яме, глубоко, а тут все практически на поверхности, похоже.
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Да уж, лазил там неоднократно... спасибо за подсказку
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А где теперь в эту пятницу зелень будет устраивать шабаш?
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Спасли пару любителей разбирать боеприпасы!
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Первые слова гостей Киева: "Где тут Сапёрно-Слободская? Гулять хочу ! "
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Ответ киевлян гостям Киева - "да я сам вас с большой радостью туда подброшу - вы гуляйте там, дышите воздухом подольше, с пивом и матюками"
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Такі заяви схожі не на небезпеку від ***********, а на зацікавленість забудовника. Дякую за інформацію, буду заходити якомога частіше.
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То все брехня . Просто в АП в найближчі вихідні дні на Лисій горі заплановані урочисті заходи з нагоди повернення Блудного Віслюка з закордонних відпочинку. В програмі заходів передбачено численні актраціони і розважальні номери за участю припіздєнта та всього його найближчого оточення , а також гостей і друзєй. От "слуги" і підсуєтилися , аби "господа" не заважали їм відірватися по повній 😃
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..а це часом не "чорні застройщики"-руйнівники історичного і, колись міста-сада, Києва, підкопали схили Лисої Гори і нарили ці **********?..
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