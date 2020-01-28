 Жителей и гостей Киева просят не гулять по Лысой горе: найдено много боеприпасов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте музея.
"Дорогие киевляне и гости столицы! В очередной раз обращаемся к Вам с настоятельной просьбой воздержаться от прогулок по Лысой горе (ул. Саперно-Слободская). Эти прогулки слишком опасные!!! Эти взрывоопасные предметы обнаружены, вывезены и обезврежены в последние дни!", - сказано в сообщении
Отмечается, что с начала работ по обезвреживанию боеприпасов в мае 2018 года специалисты обследовали только 30 га из 131 га. Работы затягиваются из-за сложности рельефа, глубины расположения взрывчатки и засоренности территории колючей проволокой.
"Не подвергайте себя, своих друзей, знакомых, особенно, детей страшной опасности!", - призывают в музее.
А то шо по "дорогам" ходить/ездить, так тоже надо предупредить шо это опасность еще поболее лысогорских боеприпасов, не? Не надо? А, Гройсман чет там обещал ремонты дорог, а теперь обещает Гончарук, а завтра Азаров будет обещать походу.
Нашли б.п. = перекрыли, обезвредили, открыли.
И не надо этих криков. Туда еще дети полезут из-за истерики этой.
на 2 фото - советская 82-мм мина, дальше они же. Тоже суда по всему нестрелянные, неопасные. 76 мм бронебойный, нестреляный, неопасный.
3-4 фото - 76-мм ОФ советский снаряд, стреляный но неразорвавшийся и обезвреженый - без взрывателя. Тоже неопасен.
Пионер,иди учи матчасть!
Да, вижу - я думал то заглушки РПГ сверху а присмотрелся и вижу очень "уставшие" горовки болтов. Так сразу и не разглядишь.