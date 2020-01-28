 Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства установлено, что таможенник пытался передать $1000 сотруднику областного управления СБУ. В такую сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручения следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о получении противоправного предложения.

Правоохранители задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела на центральной площади областного центра при попытке передачи всей суммы взятки.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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