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Все про:взятка (4850) СБУ (14284) таможня (1573)

 Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения. ФОТО

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Виннице государственного инспектора налогового и таможенного дела в Винницкой таможне Государственной фискальной службы, который предлагал взятку сотруднику СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В рамках начатого уголовного производства установлено, что таможенник пытался передать $1000 сотруднику областного управления СБУ. В такую сумму злоумышленник оценил фальсификацию материалов и невручение ему подозрения в уголовном производстве, по которому работник СБУ выполнял поручения следователя. Сотрудник сразу сообщил руководству о получении противоправного предложения.

Правоохранители задержали государственного инспектора налогового и таможенного дела на центральной площади областного центра при попытке передачи всей суммы взятки.

Продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения 01
Таможенник в Виннице предлагал взятку в $1000 сотруднику СБУ за невручение ему подозрения 02

Источник: https://censor.net.ua/p3172283
 
 
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Нищеброд какой то...ей Богу
Обидил сотрудника СБУ...
его бы засяли коллеги за этот ПОЗОР!)
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снял с языка.
Повязали именно за то, что ОБИДЕЛ человека.
Еще б двадцатку сунул, лошара...
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митарь обнаглєл!!! кусочок зєлєні підкинув канторському!!! Це не взятка, а жорстоке оскорблєнійє!!! Бо митарь за день лімонами гребе, а канторському то на сігарєти
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засіпались поцоваті злодюжки... а ґебельси пукіна продовжують транслювати інструкції з лахти-"і чьто ані вам сдєлают? "та "больше давайті -вазьмут.." Митник пропонував хабар у $1000 співробітнику СБУ за невручення йому підозри у Вінниці - Цензор.НЕТ 698
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Щось і мене "терзают смутниє сомнения"чи не тому, що маловато буде?..
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