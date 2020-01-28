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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГБР (893) Венедиктова (33)

 Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info. ВИДЕО+ФОТО

Александр Соколов, назначенный на должность замдиректора ГБР связан с его руководителем Ириной Венедиктовой через свою жену.

Об этом говорится в сюжете Bihus.info, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Соколов с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова.

В своей декларации за 2018 год жена Соколова задекларировала 125 тыс. грн дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.

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Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводила "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на фейсбуке компании.

На некоторых фото можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с вице-спикером ВР Русланом Стефанчуком.

Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info 01

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Напомним, заместителями директора Государственного бюро расследований стали Александр Бабиков и Александр Соколов. Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex и защищал беглого Виктора Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/p3172276
 
   
 Топ комментарии
 
А знаєте чому вже нема кумовства у владі? Бо нові обличчя влади дітей не хрестять, у них інші обряди. Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 4393
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А хто там наверху неповязаний? Завжди одна шайка-лєйка.
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Нє, нє, то не та жінка, або не той Соколов, або не та Венедиктова, або не той Голобородько, тьху, Зєлєнскій. Зєлєнскій просто не знає! 😂
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розквітла корупція при Зеленском …. а при порохе её что "не поливали" ?
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а чего он руки вверх задрал?перестал стрилять?
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А знаєте чому вже нема кумовства у владі? Бо нові обличчя влади дітей не хрестять, у них інші обряди. Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 4393
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Зклюки, вы своими зашкварами уже достали...
Ни дня без залета. Тьху, "недоліки" ходячі.
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Бігус-шмігус. Тут клан Павлюка в готелі Україна кодлився.Дєла рєшать.https://www.facebook.com/1209232001/videos/10216965283343514/UzpfSTEwMDAwMzU0NzYxODA2MzoyNTUyODg0NjM0ODM5NzY1/
Бєня з пінчуківськими гризеться,а тут і павлюківські зі своїми пред'явами.
Жадібність і жага до влади Бєню згубить.
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Які вони огидні, брехливі та бридкі! Зелені покидьки призначають якусь шльондру, а та своїх бобіків та соколиків! Чим ці тварюки відрізняються від папєрєдніков?!!!
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***
чем больше их меньше...
тем больше нам лучше.
Новый замглавы ГБР Соколов связан с Венедиктовой через бизнес жены, - Вihus.info - Цензор.НЕТ 2169

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Пришлось два раза перечитать🙁........., НО смысл 👍👍👍
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Окружилі Нашего Зелінского проклятиє боярє... Нє дают по чєсному работать...😁
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Ну и где вы делись,зелёные свинарчуки? Подайте хоть голос))
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зе братия показывает как жить по новому
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Я раз переконуюсь, що зробив правильно, коли голосував за
націоналістів!!!Один мер може замінити СБУ, МВД, ГПУ. Майстер-клас від мера
Конотопа по боротьбі з сепаратизмом в регіонах України. Прошу репост Вподобай
Рідна Україна

https://www.facebook.com/watch/?v=1515576191856899
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На фото у гамадрила стефанчука така задоволена пика.
А прийде час, і за все треба буде відповідати
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А шо по этому поводу Дубинский,как на Сытника понесет скаргу президенту,или это не коррупция?
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А в чем тут коррупция? Это называется кумовством, а не коррупцией. Называйте вещи своими именами.
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цікаво, що ніхто, жоден сайт, досі фотки цього Соколова не надає...
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Ворон ворону глаз не выклюет.
Муж и жена, одна сатана.
Рыбак рыбака видит издалека.
Руку руку моет, вор вора кроет.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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