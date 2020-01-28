 Прошу Зеленского очистить НАБУ от коррупционера Сытника, - Дубинский. ДОКУМЕНТ

Об этом он написал в письме, адресованном главе государства и председателю НАПК Александру Новикову, передает Цензор.НЕТ.
"Подготовил открытое обращение на имя президента Владимира Зеленского, в котором информирую его о вопиющем факте: ключевым антикоррупционным органом в стране - НАБУ - руководит коррупционер", - отметил нардеп
Он просит Зеленского "отреагировать и принять законное решение - очистить антикоррупционную систему от коррупционера Сытника, в отношении которого вступил в силу приговор суда, а сам он внесен в государственный реестр коррупционеров".
Дубинский обещает лично пойти в Офис президента и передать письмо в приемную.
Напомним, главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области пять раз.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".
Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.
Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).
Позже Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.
Руки геть від Ситника!
Видно у ИВ еще пару квартир насосал? Отработать ртом нужно...
1. Главный информационный вызов вчерашнего дня - противоречивый тренд поездки Зеленского в Израиль.
NB Личная трагедия преЗЕдента в том, что он упорно пытается проводить политику "и вашим, и нашим". Пытается настолько неумело, петляет настолько нелепо, а отмазки придумывает настолько глупые, что вызывает в лучшем случае жалость, в худшем - ненависть и раздражение. Даже у таких покровителей как ботокс и Коломойский.
Форум в Иерусалиме устраивал Вячеслав Моше Кантор - российский миллиардер, известный своими дружественными связями с Путиным. Уверен, Порошенко сразу бы солидаризировался с президентами стран Балтии и Польши, прямо заявив - ноги моей не будет на этих мероприятиях. Зеленский же едет, под надуманным предлогом отказывается от участия в форуме, но одновременно выпрашивает там личную встречу с Путиным. На выходе мы видим прекрасно организованный бенефис кремлёвского карлика (которому плевать на Холокост - у него другие цели) и роль неуклюжего статиста того, кого его свита называет "одним из самых влиятельных политиков современности". И весь это пердимонокль на деньги украинских налогоплательщиков.
Такие репутационные потери стали возможны вследствие игнорирования дипломатических реалий - МИД превратился в мальчика на побегушках у Богдана и Ермака, а большинство внешнеполитических шагов зекОМАНды выглядит броуновским движением безмозглых молекул. Или же движением продуманным, но продуманным не теми, кто во главу угла ставит национальные интересы Украины.
2. В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о дезинформации.
NB Если прочтёте в интернете, что вы избрали президентом сериального персонажа и куклу Коломойского, - не верьте, иначе сядете в тюрьму. Впрочем, человек, пришедший к власти благодаря дезинформации, всегда будет называть таковой любую правдивую информацию. Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила, ну вы в курсе…
3. Канадский эксперт Паушак подтвердил подлинность пленок с прослушкой экс-директора ГБР Трубы.
NB Что это значит? Только одно: корни уголовного преследования Порошенко сугубо политические, а ГБР находится на крючке у ОПУ. Думаете, в зекОМАНде сделают надлежащие выводы? Разве только указания своим "шестёркам" в ГБР и ОГП впредь станут давать не по телефону, а путём персонального вызова на ковёр.
4. Кстати, Порошенко 27 января примет участие в заседании межпарламентского совета "Украина-НАТО" в Брюсселе.
NB Почему именно Порошенко? Наверное, потому, что для Яременко бельгийские проститутки слишком дорогие, а большинство других слуг народа больше глядят в сторону мокшанских болот, а не европейских равнин.
5. Сегодня пятая годовщина обстрела Мариуполя - 30 человек погибло, 118 ранено.
NB Прошло 5 лет. Нелли Штепа баллотируется в мэры Славянска, а мариупольцы, которые на смертях своих родных почувствовали, что такое русский мир, опять голосуют за русский мир. Это выше моего понимания.
6. Офис Зеленского на ровном месте создал дипломатический скандал с Румынией.
NB ОПУ перевел на английский речь Зеленского на День Соборности таким образом, что в Румынии поднялся скандал - слова президента, где речь шла о Северной Буковине, на Банковой «перекрутили» так, что Румыния не заняла Северную Буковину, а именно «оккупировала».
Что это? Ничего особенного - ещё один штрих вопиющего непрофессионализма: "95" становится опаснее, чем "666".
7 Ладно, завершу на позитиве. Киев вошел в ТОП-50 самых инстаграмных городов мира по версии глобального туристического портала Big 7 Travel. Что это значит? Посещаемость города, ибо Instagram остается одной из главных площадок, формирующих туристические потоки. Столица Украины действительно прекрасна, как и прекрасны те, кто читают Sharp`s Review.
Чистить, так чистить.
Очередная весна уже скоро!))))
Просто 73% нужно плотнее сомкнуть ряды вокпуг солнцеликого...величайшего лидера **********...
И вуаля!)))
Пришла весна...час садити КАРТОПЛЮ!)))
Ти хто? Ти створений Яхве, для потреб Богообраних, так само як худоба і відрізняєшся від худоби лише здатністю говорити!
Стій у стійлі і жуй жуцку від Г+Г!
вроде бы так неверно, не раз уже в новостях скрины обращений таким стилем написаны. если это стандарт, извиняюсь.
Но звучит тупо, ну, воспринимается то. "Ігоре Олексійовичу, Борисе Козловивочу" й таке ін.
тут вата сильно оскорбляется....
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Президент Украины сказал об этом в Польше на памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Освенцима.
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза. Их сговор первыми почувствовали Польша и её народ, сказал Владимир Зеленский. «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - приводит слова Зеленского интернет-издание strana.ua.
По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. «Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», - отметил Зеленского.
Президент Украины фактически признал совместную ответственность Германии и СССР за начало войны. При этом Зеленский на совместном брифинге с польским президентом Анджеем Дудой перечислил уроженцев Украины, которые ломали ворота концлагеря Освенцим. Но слов о советских войсках или солдатах красной Армии так и не прозвучало. Вместо этого Зеленский говорил о бойцах Первого украинского фронта и бойцах сотой Львовской дивизии под командованием полтовчанина. Таким образом отмечают политологи президент Украины встал на сторону Варшавы в историческом споре с Москвой и впервые возложил вину в развязывании Второй мировой войны и на СССР.
Также Зеленский заявил, что сторонам «удалось снизить градус эмоций относительно общего прошлого». Так, украинская сторона сняла мораторий на поисковые работы. Польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом станет восстановление польской стороны поврежденной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.
«Отныне в наших отношением мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина президента Дуды в Украину», - сказал Зеленский
Наверно, и про бубачкины делишки в курсе...
Так що не вірю, а тим більше Дубинському. Тут явно кругом беніни вуха стирчать