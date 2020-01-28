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 Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Французский философ, писатель, политический журналист Бернар-Анри Леви пообщался с украинскими пограничниками, которые несут службу на КПВВ вблизи линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Главное ваше оружие - то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь", - с такими словами обратился к пограничникам французский философ, писатель, политический журналист Бернар-Анри Леви вблизи линии разграничения.

"Он известен в нашей стране и во всем мире своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать нашей стране в борьбе за ее право на свободу и независимость", - отметили в ведомстве.

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Соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов и отдельно отметил как позитив - обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения.

Первый заместитель начальника Восточного регионального управления ГПСУ - начальник штаба полковник Александр Птица отметил: "Для пограничников из состава Объединенных сил основной во время выполнения задач в КПВВ является политика безопасности - противодействие перемещению через линию разграничения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, а также - противодействие проникновению представителей незаконных вооруженных формирований на контролируемую территорию Украины".

Также он отметил, что военнослужащие Госпогранслужбы из состава Объединенных сил в первую очередь беспокоятся о жизни и здоровье гражданских лиц и, несмотря на провокационные действия представителей российской оккупационной власти, делают все для того, чтобы граждане не попали под вражеский обстрел.

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Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской вооруженной агрессии.

Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 01
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 02
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 03
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 04
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 05
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 06
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 07
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба 08

Источник: https://censor.net.ua/p3172250
 
 
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отдельно отметил как позитив - обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения. Источник: https://censor.net.ua/p3172250
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піставатий ваш пхілосопх
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то воно приперлось потрахатись з українками
Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7042
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И за этим добром перется через пол Европы? Тратить кучу бабла на переезды и т.п?
АЛЕША!)))
ТЫ АЛЕНЬ!)))
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Привстань с бутылки и верни через отверствие на место свои мозги!)))
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о! сруська націАнальна традіція! Ти каждий день так собі моск поправляєш?
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Зє!ля йєму наобісчал такого, шо он сорвался. В рєалє - вот такая гугль-пєрєвоччіца
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А от философ МАКРОН другой думки...
Он у любую секунду готов припасть к туфлю деда ХУни и отлобызать его до блеска...
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сам пан жене, макар теля пасе, піп сіль тре
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всем интересно посмотреть какие хорошие условия для врагов Украины, пособникам и их родственникам предоставила зевласть.
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хранцус приїхав наводити екзістенціяльні мости з урускім міром
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А куди ж ще у пошуках істини податися філософу? Правильно! У край неляканих ідіотів! Тут для філософів роботи повно і є можливості стати безсмертним.
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у хранцуського пхілосопа крізіс жанра - поїхав на передок ощутіть бійєніє жизні і смєрті
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Леви говорил о российской агрессии в Украине на самых знаковых публичных площадках Европы, за что стал невъездным в рашку
Леви известен своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость.
Он - первый француз, выступивший в 2014 году на Майдане.
Кроме того, Леви является одним из самых влиятельных мыслителей, которые противостоят евроскептицизму и аргументам вроде "Европа не имеет альтернативы сотрудничеству с путинской Россией".
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