 Французский философ Леви посетил КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Главное ваше оружие - то, что вы показываете как это: проживать там и проживать здесь", - с такими словами обратился к пограничникам французский философ, писатель, политический журналист Бернар-Анри Леви вблизи линии разграничения.
"Он известен в нашей стране и во всем мире своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать нашей стране в борьбе за ее право на свободу и независимость", - отметили в ведомстве.
Соучредитель Агентства модернизации Украины Бернар-Анри Леви ознакомился с порядком функционирования контрольных пунктов и отдельно отметил как позитив - обеспечение гражданам быстрого и комфортного пересечения линии разграничения.
Первый заместитель начальника Восточного регионального управления ГПСУ - начальник штаба полковник Александр Птица отметил: "Для пограничников из состава Объединенных сил основной во время выполнения задач в КПВВ является политика безопасности - противодействие перемещению через линию разграничения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, а также - противодействие проникновению представителей незаконных вооруженных формирований на контролируемую территорию Украины".
Также он отметил, что военнослужащие Госпогранслужбы из состава Объединенных сил в первую очередь беспокоятся о жизни и здоровье гражданских лиц и, несмотря на провокационные действия представителей российской оккупационной власти, делают все для того, чтобы граждане не попали под вражеский обстрел.
Бернар-Анри Леви мог увидеть крайние позиции КПВВ и выразил поддержку украинским военным, противодействующим российской вооруженной агрессии.
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піставатий ваш пхілосопх
АЛЕША!)))
ТЫ АЛЕНЬ!)))
Он у любую секунду готов припасть к туфлю деда ХУни и отлобызать его до блеска...
Леви известен своей активной позицией по отстаиванию необходимости помогать Украине в борьбе за ее права на свободу и независимость.
Он - первый француз, выступивший в 2014 году на Майдане.
Кроме того, Леви является одним из самых влиятельных мыслителей, которые противостоят евроскептицизму и аргументам вроде "Европа не имеет альтернативы сотрудничеству с путинской Россией".