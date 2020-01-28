 Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Гостаможслужба, информирует Цензор.НЕТ.
Автомобиль, который перевозил груз из Румынии, следовал через пункт пропуска "Порубное-Сирет". Для осуществления таможенных формальностей представитель фирмы-перевозчика из Украины подал товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещался груз стоимостью в 150 тыс. долларов.
Однако в ходе осмотра транспортного средства был обнаружен еще один пакет документов на груз, который указал на несоответствие заявленной информации о продавце, получателе, а также стоимости товара.
Оказалось, что фактическая стоимость товара составляла 71 тыс. евро, а заявленная - была завышена почти вдвое.
"Такие действия могут свидетельствовать о незаконном выведении валютных средств из Украины, отмывании доходов, полученных незаконным путем, незаконном получении сверхприбылей путем формирования фиктивной (завышенной) стоимости товара, и потери бюджетных средств при его реализации", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто дело о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Весь товар изъят. Санкции статьи также предусматривают наложение штрафа в размере 100% стоимости товара.
КакВы же сами, уродцы, завышаете через свою говносистему индикаторный цены так, что получив скидку задолбешься доказывать что купил не по какойто выдуманной завышенной цене, которая непонятно как появилась. Так что не факт.