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 Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью таможенники Буковинской таможни изъяли 15 тыс. литров гербицида с заявленной стоимостью около 1,9 млн грн.

Об этом сообщает Гостаможслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Автомобиль, который перевозил груз из Румынии, следовал через пункт пропуска "Порубное-Сирет". Для осуществления таможенных формальностей представитель фирмы-перевозчика из Украины подал товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещался груз стоимостью в 150 тыс. долларов.

Однако в ходе осмотра транспортного средства был обнаружен еще один пакет документов на груз, который указал на несоответствие заявленной информации о продавце, получателе, а также стоимости товара.

Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое 01
Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое 02
Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое 03

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Оказалось, что фактическая стоимость товара составляла 71 тыс. евро, а заявленная - была завышена почти вдвое.

"Такие действия могут свидетельствовать о незаконном выведении валютных средств из Украины, отмывании доходов, полученных незаконным путем, незаконном получении сверхприбылей путем формирования фиктивной (завышенной) стоимости товара, и потери бюджетных средств при его реализации", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Весь товар изъят. Санкции статьи также предусматривают наложение штрафа в размере 100% стоимости товара.

Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое 04

Источник: https://censor.net.ua/p3172247
 
 
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Вы уж определитесь там....что лучше а что хуже...завышенная стоимость...или заниженная стоимость...а то истерика у вас и от того и от другого....
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Лучше всего указать истинную стоимость, это ж не сложно понять...
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НЕ....заниженная стоимость это потери таможенных платежей...это понятно....отсюда вывод...чем выше стоимость тем больше сумма таможенных платежей...значит завышенная стоимость для бюджета это хорошо...
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Кроме того...при завышенной входной стоимости и цена продажи должна быть выше....а следовательно и налог на прибыль выше...и НДС больше......для бюджета одно плюсы.... Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое - Цензор.НЕТ 9664
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Таможня как обезьяна, которая не может определиться,
КакВы же сами, уродцы, завышаете через свою говносистему индикаторный цены так, что получив скидку задолбешься доказывать что купил не по какойто выдуманной завышенной цене, которая непонятно как появилась. Так что не факт.
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