 Таможня Буковины изъяла 15 тыс. литров гербицида, стоимость которого завысили вдвое. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Гостаможслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Автомобиль, который перевозил груз из Румынии, следовал через пункт пропуска "Порубное-Сирет". Для осуществления таможенных формальностей представитель фирмы-перевозчика из Украины подал товаросопроводительные документы, согласно которым в транспортном средстве перемещался груз стоимостью в 150 тыс. долларов.

Однако в ходе осмотра транспортного средства был обнаружен еще один пакет документов на груз, который указал на несоответствие заявленной информации о продавце, получателе, а также стоимости товара.







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Оказалось, что фактическая стоимость товара составляла 71 тыс. евро, а заявленная - была завышена почти вдвое.

"Такие действия могут свидетельствовать о незаконном выведении валютных средств из Украины, отмывании доходов, полученных незаконным путем, незаконном получении сверхприбылей путем формирования фиктивной (завышенной) стоимости товара, и потери бюджетных средств при его реализации", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто дело о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Весь товар изъят. Санкции статьи также предусматривают наложение штрафа в размере 100% стоимости товара.