 Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины систематически вымогал деньги у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Установлено, что чиновник требовал от местного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал коммерсанту не вмешиваться во его хозяйственную деятельность.
Сначала предприниматель передавал вымогателю деньги лично, потом - перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей".
Во время обысков по месту службы полицейского изъята банковская карточка, на которую поступали взятки и мобильные телефоны, с доказательствами неправомерных действий должностного лица.
В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
А, між іншим, оцей чувак в райвідділі поліції, якого на хабарі повязали, до того, як дослужитися до посади начальника відділу - неодноразово ходив на перо чи навіть на пушку на бандюків. Можливо, і відбухав свій строк на передовій, на фронті...
Ви, зебіли, не доганяєте, що такі реформи (зв зміною особового складу, зі зміною ментальності, зі зміною традицій в системі) не робляться на протязі пяти-десяти років... А за років пятнадцять-двадцять мінімум... тобто, на протязі одного покоління...
Вот то что он Авакяна держит,это ему серьезный минус в карму.
А к рэхформе мусорни он пардон,никаким боком.Все вопросы к Вальману,Гройцману и Авакяну.
Он по утверждению самих же Петеботов,во время проведения потужной рэхформы хером на рояле играл.
Не может быть! Это фэйк!
Полиция у нас отрэхформированная,самим Авакяном.
Я все сам видел,на Михайловской площади собрались,и сказали-У нас теперича нет мусоров,только полиция!