 Начальник сектора криминальной полиции Житомирщины систематически вымогал деньги у предпринимателя, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что чиновник требовал от местного предпринимателя ежемесячные взятки. За это злоумышленник обещал коммерсанту не вмешиваться во его хозяйственную деятельность.

Сначала предприниматель передавал вымогателю деньги лично, потом - перечислял на банковскую карточку. Правоохранители задокументировали несколько таких "траншей".

Во время обысков по месту службы полицейского изъята банковская карточка, на которую поступали взятки и мобильные телефоны, с доказательствами неправомерных действий должностного лица.

В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

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