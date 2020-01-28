 В результате пожара в днепровской ветклинике погибли около 100 грызунов. 5 котят и 2 щенков удалось спасти, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило около 4 часов утра.
Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в подвальном помещении, двухэтажного здания. Огнем повреждена мебель, стеллажи с полками, клетки для животных и инфракрасные лампы. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
Пожарными были спасены пять котят и два щенка.
Пожар локализован в 4:43 и ликвидирован в 5:23.
В результате пожара погибло около 100 крыс и мышей.
Погибших и пострадавших людей нет.
новость неполная.
нарид стримящийсяуивропу!
по обществу судят по тому, как оно относится к слабейшим и бесправным - нам, однозначно на помойку мира!
#догхантерырлят!..................