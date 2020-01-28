 Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В полицию с заявлением обратилась 29-летняя киевлянка, которая сообщила, что на улице Маршала Конева похитили ее автомобиль "Инфинити". По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

В ходе расследования полицейские совместно с оперативниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева и полком полиции особого назначения №1 провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что к преступлению причастны двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 года рождения.

По результатам обысков у злоумышленников были изъяты еще несколько автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны, происхождение которых устанавливается.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 51 тыс. грн. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Также, полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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