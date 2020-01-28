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Все про:Киев (18491) Нацполиция (10802) угон (242)

 Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Столичные детективы разоблачили преступную группу, которая специализировалась на угонах элитных автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Им грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В полицию с заявлением обратилась 29-летняя киевлянка, которая сообщила, что на улице Маршала Конева похитили ее автомобиль "Инфинити". По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

В ходе расследования полицейские совместно с оперативниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киева и полком полиции особого назначения №1 провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и выяснили, что к преступлению причастны двое жителей Киева и Киевской области, 1978 и 1981 года рождения.

По результатам обысков у злоумышленников были изъяты еще несколько автомобилей, большое количество государственных номерных знаков, сканеры и мобильные телефоны, происхождение которых устанавливается.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 млн 51 тыс. грн. Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Также, полицейские проверяют причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

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Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция 01
Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция 02
Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция 03
Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция 04
Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили в Киеве, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3172222
 
 
 Топ комментарии
 
В 29 лет на инфинити? сейчас начнут гадости про девушку писать. Но они, просто завидуют молодой и успешной особе, которая всего в этой жизни добилась сама и без чьей либо помощи Банду серийных угонщиков элитных авто разоблачили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7004
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Бандиты против бандитов. У нас не возможно честно заработать много.
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В 29 лет на инфинити? сейчас начнут гадости про девушку писать. Но они, просто завидуют молодой и успешной особе, которая всего в этой жизни добилась сама и без чьей либо помощи Банду серийных угонщиков элитных авто разоблачили в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7004
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Ну почему сразу гадости. Может она наследство получила или в лоторею выиграла Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3315
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Бандиты против бандитов. У нас не возможно честно заработать много.
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«Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем» (с) Капиталистические акулы.
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Для таких есть банда элитных угонщиков серийных автомобилей.
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Єто просто чудо и счастье для владельцев найденных авто!
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Фінік елітна тачка? Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6108 От ******* у нас все шо дорожче ланоса називати елітним. Тоді шо таке Майбах, мега або гіпер елітарний космічний крейсер.
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Банду серийных угонщиков элитных автомобилей разоблачили, а все другие угонщики, и даром никому не нужны.
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Просто они угнали тачку сына или дочери одного из Киевских высокопоставленных ментов, а так то менты и крышевать могут, игорный бизнес не даст соврать Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7746
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Ибо нефиг покупать элитные машины, пущай на Запорожцах, Тавриях и Ланосах ездят. Банду серійних викрадачів елітних автомобілів викрили в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6005
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Всех профессиональных угонщиков авто крышует милиция. Как и наркоторговцев и игровые залы и наливайки и притоны. С чего честные жить то будут. Сегодняшнее задержание-эксцесс исполнителя.
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Ну хорошо, что поймали быстро.
А то волнуюсь, у нас у дома три таких тачки стоят.
И паркуются как хозяева жизни.
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