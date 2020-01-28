 Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта.
Соответствующее предложение было озвучено на встрече министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с религиозными деятелями.
Бородянский предложил членам Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций ежеквартально встречаться, а поправки к законопроектам совместно нарабатывать в формате рабочей группы. Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сотрудничество в сфере противодействия домашнему насилию и социального служения религиозных организаций, в частности в сфере ресоциализации наркозависимых лиц.
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, который до сих пор действует со времен советского режима.
Религиозные деятели обратили внимание на необходимость защиты прав верующих на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, многие из которых страдают от религиозных преследований в результате российской агрессии.
Участники встречи согласились, что для развития эффективного взаимодействия с правительством важным является восстановление межведомственной Комиссии по вопросам реализации прав религиозных организаций, созданной при Кабинете Министров Украины еще в 2008 году.
хоча:
1) здається шо він був опозиціонером до КірГуна
2) Сам Олександр Невзоров його дуже поважав
3) попа звісно вбили, хоча ще не знаю від чого окочурився цей чувак, але якщо перший пункт вірний, то 100% шо не Яхве взяй його "душу", а "допомогли"
4) Слово Алаху та його пророку Кетцалькоатлю, чи що там?
А так выглядит Богдановическая ЦРБ в Свердловской области. Здесь все очень обеспокоены "русофобией" Польши и "украинизацией" Украины.
Катастрофически падают удои бабла со стада. Гораздо меньше стало.... верунов. Но создадим-ка ка-ка-нал православный, и сразу яхты купим - будь здоров.
Ребят, вот например стоит дом - и я говорю шо в нем есть розовый ослик Иа. Кто не верит - сжечь. И вот это то же самое, что я дам почитать комикс шо в доме ослик есть, что попы уныло пробубнят шо Земле 7000 лет
Пожалуй, я буду "более лучше" прав чем бородатые "мужики" в платьях.))
самое время в разгар кацапской агрессии дать канал еще и рпц.
По его данным, 24 января во время работы съезда Союза православных женщин Украины народный депутат Владимир Продивус заявил о передаче УПЦ МП телевизионного канала (лицензии на цифровое вещание).
Попробуем все сначала..
Дарвин был лох..., а Павлов садист.... - такое вот мое убеждение...
http://antropogenez.ru
Что изучать и на основании чего формировать свои убеждения дело твое, ровно до того момента, пока ты не начинаешь унижать труды ученного на основании недостаточных знаний в области изучения его работы. Это либо самодурство, либо намеренное введение в заблуждение остальных. Неприлично...
Если большинство христианских и мусульманских вероисповеданий как то слабо напрягают рядового обывателя, то попробовали бы вы жить рядом с какими не будь кришнаитам.
Такое впечатление, что тараканы и вши у них священные животные, не говоря об обычном бытовом жлобстве, когда они за пять лет не мыли ни разу общий коридор и не поменяли перегоревшую лампочку.
Ну и необходимо запретить эти сранные стеллажи сектантов на улицах.
Я имею право, что бы меня никто не хватал за рукава и не начинал агирировать по дороге в магазин и на работу.
Благодетель это есть, записывай: пришел, дал бабло в детдом, ушел.
А теперь мне докажи шо он так не сделал? А если и не сделал - его право, он не поп, читающий проповедки о скромности и отрастивший пузо как будто там 5 детей.
Ибо "там наисано" шо грош цена тому иудею который подает пару монет жебраку, но так шоб все видели и еще кричит шо типо он благодетель.
ты апелируешь к писанине, я тебе просто напомнил что там накорябано.
и да, с этим я согласен, так как это приблизительно - если ты мужик, то не выбросишь мусор в парке, например.....
ээээ
кстати, атеисты и агностики жертвуют чаще, и не кричат об этом на каждом форуме
кстати да, отвечу - я не жертвую, так как на пороге бедности, вот бабло будет - тогда просто скажу "а зачем вам это надо?"
помолись, возьми монету и попроси Яхве шоб 7 "орлов" или "решек", неважно - выпало...
смешно же, да? или у тя "вера" даже не с маковое, не то шо горчичное зерно?
http://www.xp.od.ua/press-tsentr/stati/567-nepribylnye-organizatsii-osobennosti-registratsiya-i-osnovnye-usloviya-osushchestvleniya-deyatelnosti.html
суперовски сказано!
У нас есть поп-бологгер, Александр Дедюхин. Знаешь что он высрал? ..... "бох дал нам мобильную связь"...... я чуть не обосрался от такой наглости. жгли всегда этих бедных ученых, а тут .... оказывается шо "бохдал". я не зря сравниваю комми с попами - такие же наглые, лживые, лицемерные.
это то же самое что прикрываться Микки Маусом - такой же, по сути аргумент)
а то что косят бабло со стада, это да, я завидую им....
нелепые камлания и топтания в платья = яхты, икра, джипы и прочие полезные вещи))