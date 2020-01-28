EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  921  63
Все про:церковь (1068) телевидение (587) Бородянский Владимир (77) Министерство культуры, молодежи и спорта (24)

 Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры. ФОТО

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, который до сих пор действует со времен советского режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры, молодежи и спорта.

Соответствующее предложение было озвучено на встрече министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского с религиозными деятелями.

Бородянский предложил членам Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций ежеквартально встречаться, а поправки к законопроектам совместно нарабатывать в формате рабочей группы. Среди перспективных направлений сотрудничества он назвал сотрудничество в сфере противодействия домашнему насилию и социального служения религиозных организаций, в частности в сфере ресоциализации наркозависимых лиц.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, который до сих пор действует со времен советского режима.

Религиозные деятели обратили внимание на необходимость защиты прав верующих на оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса, многие из которых страдают от религиозных преследований в результате российской агрессии.

Участники встречи согласились, что для развития эффективного взаимодействия с правительством важным является восстановление межведомственной Комиссии по вопросам реализации прав религиозных организаций, созданной при Кабинете Министров Украины еще в 2008 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На поддержку крымскотатарского телевещания предусмотрено 50 млн грн, - Бородянский

Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры 01

Источник: https://censor.net.ua/p3172220
 
 
 Топ комментарии
 
ну зеленских же обболванил избирателей и они его выбрали. делов то))))
 показать весь комментарий
 
опыт рашки покоя не дает?
самое время в разгар кацапской агрессии дать канал еще и рпц.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ну зеленских же обболванил избирателей и они его выбрали. делов то))))
 показать весь комментарий
 
 
да они не посягают на твоих сватов и лигу смеха, не бойся, дурак-95
 показать весь комментарий
 
ааа, я шось бачив шо Глібович на каналі має ролики про Чапліна, але не думав шо піп помер))
хоча:
1) здається шо він був опозиціонером до КірГуна
2) Сам Олександр Невзоров його дуже поважав
3) попа звісно вбили, хоча ще не знаю від чого окочурився цей чувак, але якщо перший пункт вірний, то 100% шо не Яхве взяй його "душу", а "допомогли"
4) Слово Алаху та його пророку Кетцалькоатлю, чи що там?
 показать весь комментарий
 
Оце "номер"!!!... Як казав, у подібних випадках один мій знайомий, "Їб..лися гуси догори ногами...". Хоча, я не дивуюсь... В Росії і не таке бувало... Років зо два тому, здається, на Уралі, голова Спілки з боротьби за тверезий образ життя виявився власником цілої корпорації, що торгувала міцними алкогольними напоями... А у Красноярську, недавно, виявили порностудію, яка займалася дитячою порногафією. Одним з її співвласників виявився отримувач спеціального гранту президента Росії, з питань моралі і сім"ї...
 показать весь комментарий
 
 
В Ухане начали строить вторую больницу на 1300 мест для больных коронавирусом. Строительство планируют завершить через полмесяца.
А так выглядит Богдановическая ЦРБ в Свердловской области. Здесь все очень обеспокоены "русофобией" Польши и "украинизацией" Украины.

Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 9717
 показать весь комментарий
 
 
їм вірус "нє па чем", якщо самі є вірусами Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 234
 показать весь комментарий
 
 
Теперь новинский добавит ещё один или несколько сепарских каналов.
 показать весь комментарий
 
 
щоби "аум-сінрікьо РПЦ-ФСБ" ще й по тєлєку охмуряли, й так ватну популяцію малоросів???
 показать весь комментарий
 
 
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, который до сих пор действует со времен советского режима. Источник: https://censor.net.ua/p3172220\\\\\\\\\\\\

Катастрофически падают удои бабла со стада. Гораздо меньше стало.... верунов. Но создадим-ка ка-ка-нал православный, и сразу яхты купим - будь здоров.

Ребят, вот например стоит дом - и я говорю шо в нем есть розовый ослик Иа. Кто не верит - сжечь. И вот это то же самое, что я дам почитать комикс шо в доме ослик есть, что попы уныло пробубнят шо Земле 7000 лет Всеукраинский совет церквей предложил отменить запрет для религиозных организаций на создание телеканалов, - Минкультуры - Цензор.НЕТ 9147
Пожалуй, я буду "более лучше" прав чем бородатые "мужики" в платьях.))
 показать весь комментарий
 
 
Станом на лютий 2019 року до складу ВРЦіРО входять 16 церков і релігійних організацій та 1 міжцерковна організація, серед яких православні, греко- і римо-католицькі, протестантські та євангельські церкви, а також юдейське та мусульманське релігійні об'єднання.Рада Церков представляє більше ніж 90 % усіх релігійних організацій України.[1]
 показать весь комментарий
 
 
опыт рашки покоя не дает?
самое время в разгар кацапской агрессии дать канал еще и рпц.
 показать весь комментарий
 
 
Украинская православная церковь Московского патриархата намерена открыть в Украине свой собственный телеканал. На это уже дал благословение митрополит Владимир, сообщает официальный сайт УПЦ МП.
По его данным, 24 января во время работы съезда Союза православных женщин Украины народный депутат Владимир Продивус заявил о передаче УПЦ МП телевизионного канала (лицензии на цифровое вещание).
 показать весь комментарий
 
 
в связи с тем что ученные не так давно доказали, что эволюционирование из обезьяны в человека невозможно, как и превращение одного вида животных в другой (проще говоря воробей и через 100 тыс.лет не превратится в курицу)..., то да.... - пускай открывают..

Попробуем все сначала..

Дарвин был лох..., а Павлов садист.... - такое вот мое убеждение... Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 2605
 показать весь комментарий
 
Исламские учёные, которые и что Земля плоская доказали? Что-то те учёные которые биологи ничего подобного не говорят вроде. Даже христиане, если иметь в виду католиков, признают Дарвина.
http://antropogenez.ru
 показать весь комментарий
 
Ты бы сначала с трудами Дарвина ознакомился, а потом бы уже формировал свои убеждения. Дарвин не утверждал, что люди произошли от обезьян. Из его теорий следует то, что у людей и обезьян был общий предок. Попробуй все с начала.
 показать весь комментарий
 
 
Зачем тратить время и ознакамливаться с теориями которые принципиально невозможно подтвердить експериментально? Тем более как можно на основании таких теорий формировать какието убеждения?
 показать весь комментарий
 
В прошлом 1000летии теорию гравитационных волн описывались лишь в уравнениях. Многие ставили под сомнение теорию существования этого явления. В этом 1000летии благодаря развитию технического прогресса это явление было "экспериментально" зарегистрировано.
Что изучать и на основании чего формировать свои убеждения дело твое, ровно до того момента, пока ты не начинаешь унижать труды ученного на основании недостаточных знаний в области изучения его работы. Это либо самодурство, либо намеренное введение в заблуждение остальных. Неприлично...
 показать весь комментарий
 
Самодурство)) Введение в заблуждение)) ЛОЛ Ну это, по моему, как раз про тех, кто везде навязывает в качестве научной истины неподтвержденную в ходе научного експеримента теорию)) Ради развлечения, как вы видите експеримент, который мог бы подтвердить её?
 показать весь комментарий
 
Компьютерная модель на базе вычислительных ресурсов которые значительно превышают доступные на данный момент.
 показать весь комментарий
 
Не заметил, что сейчас есть какой то запрет, а эта свобода вероисповедания чеснслово задолбала.
Если большинство христианских и мусульманских вероисповеданий как то слабо напрягают рядового обывателя, то попробовали бы вы жить рядом с какими не будь кришнаитам.
Такое впечатление, что тараканы и вши у них священные животные, не говоря об обычном бытовом жлобстве, когда они за пять лет не мыли ни разу общий коридор и не поменяли перегоревшую лампочку.
Ну и необходимо запретить эти сранные стеллажи сектантов на улицах.
Я имею право, что бы меня никто не хватал за рукава и не начинал агирировать по дороге в магазин и на работу.
 показать весь комментарий
 
 
Воооттт! Вот оно спасение! Это именно то, чего нашему уставшему нариду нехватало на пути к успеху и процветанию! Дайош пост на законодательном уровне! Нарушение поста должно караться штрафом в 100000 минимальных зарплат Найема.
 показать весь комментарий
 
 
Вы б суки не телеканалы создавали на пожертвования и не платя налоги а занялись благотворительностью взяли б детские дома и помогали б им раз некуда бабло девать
 показать весь комментарий
 
 
Сколько ты, в прошлом году отдал на помощь детским домам? Мог бы не курить, не бухать, урезать отдых и отдать хотябы 200 гривен детям. Хоть 50 отдал?
 показать весь комментарий
 
 
Он разве кричит о "смирении"? Он разве кричит(из джипа) о "скромности"?

Благодетель это есть, записывай: пришел, дал бабло в детдом, ушел.
А теперь мне докажи шо он так не сделал? А если и не сделал - его право, он не поп, читающий проповедки о скромности и отрастивший пузо как будто там 5 детей.
 показать весь комментарий
 
 
Ты, Боря, без истерики вообще говорить можешь? Если ктото придет в детдом и скромно поможет, то как ты об этом узнаешь? А я, например, в связи с тем, что общаюсь с людьми, знаю тех, которые так и делают. И детей из детдомов воспитывают, тихонько так. Ты сам то, сколько пожертвовал на детдома?
 показать весь комментарий
 
Не истерика, а возмущение.
Ибо "там наисано" шо грош цена тому иудею который подает пару монет жебраку, но так шоб все видели и еще кричит шо типо он благодетель.
ты апелируешь к писанине, я тебе просто напомнил что там накорябано.
и да, с этим я согласен, так как это приблизительно - если ты мужик, то не выбросишь мусор в парке, например.....
ээээ

 показать весь комментарий
 
Ну... Вообщето я тебе простой вопрос задал и ни к чему не апеллирую. Ну тоесть и ты тоже, как и Сергей Сергеев 2561cfdd 0 пожертвовал. Обычный болтун. Понятно.
 показать весь комментарий
 
чувак, если кто-то истинный верун, то он никогда те не скажет шо куда как сколько и когда пожертвовал.
кстати, атеисты и агностики жертвуют чаще, и не кричат об этом на каждом форуме Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 8994
кстати да, отвечу - я не жертвую, так как на пороге бедности, вот бабло будет - тогда просто скажу "а зачем вам это надо?"

помолись, возьми монету и попроси Яхве шоб 7 "орлов" или "решек", неважно - выпало...

смешно же, да? или у тя "вера" даже не с маковое, не то шо горчичное зерно? Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 1601
 показать весь комментарий
 
Начни с себя сперва чем спрашивать и читай коментарий ниже
 показать весь комментарий
 
Но это ведь тебе нужно было начать с себя перед тем, как предлагать комуто чемто заниматься. Тоесть ты ни копья не пожертвовал, но требуешь, чтобы это делали другие. Понятно.
 показать весь комментарий
 
Категорично проти. Проте, як діють релігійні аферисти видно по каналу Відродження і Глас. Їх вже й так достатньо. Скільки ще люмпену мозки промивати. церква, туди йдуть молитися хто хоче.
 показать весь комментарий
 
 
Это им не Путин случайно такую идею подкинул? РПЦ сейчас быстренько создаст свой диверсионный медийный центр у нас.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть попы бубнят свои сказки на своем ТВ за свои деньги. Никакой поддержки от государства. Полное налогообложение. Все религиозные передачи на государственных каналах телерадиовещания выпнуть на поповское ТВ после его запуска. Впрочем, для этого можно запуска и не ждать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так они так и хотят, рассказывать о том, что считают важным на своих телеканалах за свои деньги. А по поводу налогообложения, ты знаешь вообще, что такое неприбыльная организация? Неприбыльные вообщето не только религиозные организации.
 показать весь комментарий
 
Да ты сейчас усрешся в своих кометах что вы самая беднейшая организация и перебиваетесь с хлеба на воду что ездите на подводах и живете на то что бог подал .....типичный гундяй
 показать весь комментарий
 
Ты позоришь гордое звание атеиста, таварисчь. Приведи свой лексикон и мысли в порядок - это диспут, а не подворотня.
 показать весь комментарий
 
Вони що, сказилися? Раз держава від церкви відділена, то відділена... А то заб"ють людям мізки ще й у телевізорі своїм "срачем" міжконфесійним... У, "вгадайте з трьох разів", кому буде належать "ГОЛОВНИЙ" канал!!!Ні, не євреям - у них заборонена пропаганда іудаїзму... Так само, як і буддистам... Зате РПЦ - "розвернеться в усій красі...". І воно нам треба? Хто хоче з Богом поспілкуваться - хай молиться дома... Хто хоче поспілкуваться з "посередником" - попом, ксьондзом, патером чи пресвітером, та єдиновірцями - хай іде в храм...
 показать весь комментарий
 
 
Так гундяевская шобла и подняла это вопрос когда Варфоломей напомнил Онуфрию о лишении титула Митрополита Киевского и всея Украины
 показать весь комментарий
 
бородатым, ряженым продавцам мистических услуг не хватает покупателей. нужна реклама на ТВ
 показать весь комментарий
 
 
Хороший закон, отменять не нужно. Ну и вообще все бесовские изобретения нужно запретить использовать церквям, электричество, водопровод, канализацию и всякую электронику. Они же против них в свое время боролись.
 показать весь комментарий
 
 
да ты что.... Всеукраїнська рада церков запропонувала скасувати заборону для релігійних організацій на створення телеканалів, - Мінкультури - Цензор.НЕТ 9708
суперовски сказано!
У нас есть поп-бологгер, Александр Дедюхин. Знаешь что он высрал? ..... "бох дал нам мобильную связь"...... я чуть не обосрался от такой наглости. жгли всегда этих бедных ученых, а тут .... оказывается шо "бохдал". я не зря сравниваю комми с попами - такие же наглые, лживые, лицемерные.
 показать весь комментарий
 
У этого гундяевского отродия в Украине нет ничего святого, прикрываясь богом его цель собрать как можно больше бабла и запудрить мозги рузьким миром вот их основная цель в Украине и многие на это ведутся
 показать весь комментарий
 
прикрываясь богом\\\\\\\\\

это то же самое что прикрываться Микки Маусом - такой же, по сути аргумент)
а то что косят бабло со стада, это да, я завидую им....
нелепые камлания и топтания в платья = яхты, икра, джипы и прочие полезные вещи))
 показать весь комментарий
 
А я предлагаю таким как ты на законодательном уровне запретить писать комментарии. Кто такие "они", когда "они" боролись и как относятся к тем, кто есть сейчас никому достэмэнно неведомо, но а вы, прямо сейчас, под каждым постом уже своей чушью просто запарили.
 показать весь комментарий
 
Не знаю что там запретили, но у меня в кабеле штуки четыре проповедников...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх